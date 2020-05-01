«Идиот, ты будешь первым!» Куда пропал загадочный олимпийский чемпион Илья Кулик

Как же быстро привыкаешь к хорошему! Сейчас безраздельное доминирование России в женском фигурном катании воспринимается как нечто не подлежащее сомнению. Но важно отдавать себе отчёт, что так будет не всегда. За примером далеко ходить не надо – ещё 20 лет назад российские фигуристы побеждали практически на всех крупных турнирах, выиграли четыре Олимпиады и семь чемпионатов мира подряд. И куда всё исчезло?

Сейчас в это трудно поверить, но даже решение 20-летнего Ильи Кулика бросить спорт сразу после олимпийского триумфа в Нагано тогда, в 1998-м, не воспринималось как трагедия, ведь наступала эра Ягудина и Плющенко. Улыбчивый светловолосый парень с ярким румянцем на щеках имел всё для того, чтобы стать третьим участником легендарного противостояния. Но вместо этого Илья разорвал все отношения с тренером Татьяной Тарасовой и уехал в США, где тайно женился на первой красавице фигурного катания времён перестройки.



Своими поступками Кулик снискал славу самого странного и загадочного олимпийского чемпиона. Многие его тайны не раскрыты и по сей день.

Сенсационное чемпионство и провал

Чаще всего нежелание совсем ещё молодого фигуриста продолжать кататься объясняли капризным и вздорным характером. «Он хороший парень, но кишка немножечко была тонка», — говорила про своего ученика Тарасова. Однако, глядя на карьерный путь Кулика, мягкотелым и безвольным его точно не назовёшь.

Выбор в пользу фигурного катания пятилетний Илюша сделал самостоятельно, увидев соревнования по телевизору. Мальчик выделялся пластичностью и изящностью катания и спустя несколько лет тренировок оказался в группе тренера Виктора Кудрявцева – признанного специалиста по работе с одиночниками. Именно Кудрявцев подготовил первого советского чемпиона мира Сергея Волкова. Кулик под руководством Виктора Николаевича тоже прибавлял на глазах и довольно быстро стал считаться одним из самых перспективных фигуристов страны.



В 15 лет симпатичный заводной фигурист завоевал бронзу на юниорском чемпионате мира, а через два года стал лучшим юниором планеты. Но по-настоящему знаменитым Илью сделала сенсационная победа на взрослом чемпионате Европы 1995 года, где он обошёл олимпийского чемпиона — 1994 Алексея Урманова. 17-летний Кулик в одночасье стал одним из претендентов на медали чемпионата мира, но не успел восстановиться после болезни, не выдержал давления и остался лишь девятым.

До Тарасовой Кулику не хватало любви и внимания

В межсезонье ставить программы Кулику помогала Татьяна Тарасова. Между своенравным подростком и заслуженным тренером быстро установился контакт. Татьяна Анатольевна признавалась, что Илья запал ей в душу и поразил не по годам глубоким взглядом. К тому же именно в тот момент у Тарасовой тяжело болел отец, и работа с Куликом стала для неё отдушиной. Илья же получал от хореографа тепло и поддержку, чего ранимому и чувствительному парню так не хватало в отношениях с Кудрявцевым.



С программами Тарасовой Кулик прибавил в артистизме и был на пьедестале на всех важнейших турнирах сезона, однако отсутствие стабильности в технике всякий раз мешало стать первым. На чемпионате мира в Эдмонтоне Илья выиграл короткую программу, но в произвольной уступил чемпионство американцу Элдриджу. Казалось, отличный результат для молодого фигуриста, постепенно идущего к Олимпиаде, однако отношения с тренером Кудрявцевым окончательно разладились.

Тарасова отстояла Кулика и увезла в США

Ещё перед чемпионатом мира Кулик попросил Тарасову взять его в свою группу. «Меня там не любят», — жаловался фигурист. Кудрявцев тоже был недоволен учеником, который слишком часто, на его взгляд, себя жалел и отказывался выполнять тренерские задания. Вроде бы в переходе спортсмена к Тарасовой были заинтересованы все стороны, но трудности всё же возникли. Чиновники Спорткомитета опасались доверять Кулика Татьяне Анатольевне, так как она никогда ранее не тренировала «одиночников». В итоге после тяжёлого двухчасового обсуждения Тарасовой позволили работать с Куликом, но только под контролем Кудрявцева.

На деле же бывший тренер вице-чемпиона мира сразу же отошёл в сторону, а Тарасова с Куликом летом 1996-го отправились в США, в провинциальный городок Мальборо, где полностью сосредоточились на фигурном катании. Татьяна Анатольевна привлекла к работе ведущих узкопрофильных специалистов и окружила Илью заботой.



Он должен был чувствовать, что его любят и им дорожат, а Тарасова умела создавать такую атмосферу как ни один тренер в мире. Но даже при этом Кулику часто казалось, что тренер к нему слишком строга. «Я не сразу поняла, что он болезненно самолюбив, жить не может без похвалы и восторгов в свой адрес», — вспоминала Тарасова.

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Травма за полгода до Олимпиады

За несколько месяцев работы в Мальборо Кулик стабилизировал четверной тулуп – прыжок, который в то время был серьёзной заявкой на успех. Едва успев приземлиться после удачной попытки, Илья бросил тренеру: «Мы их всех будем драть как котят!», а Тарасова упала на лёд и стала целовать место прыжка.

Фото: Mandatory Credit: Jamie Squire /Allsport

Но в первом сезоне под началом нового тренера у Кулика мало что получалось. Победа на чемпионате России настроила на позитивный лад, но на главных стартах Илья и близко не показал того, на что способен. Четвёртое место на чемпионате Европы и пятое на «мире» – явно не то, ради чего амбициозный фигурист менял тренера и континент. Тем более в преддверии олимпийского сезона и с учётом жёсткой конкуренции за две путёвки на Олимпиаду.



Ситуацию усугубили обострившиеся проблемы со здоровьем, а жуткая травма ноги, полученная в августе, могла и вовсе свести все усилия Тарасовой и Кулика на нет. На одной из тренировок спортсмен ошибся на выезде и проткнул левым коньком большой палец на правой ноге. Потребовалась операция, шесть недель Илья проходил со штифтом в стопе. О тренировках не было и речи. Можно только догадываться, что в это время творилось на душе у Тарасовой, всецело посвятившей себя олимпийской мечте Кулика и рискнувшей ради неё репутацией. Но Татьяна Анатольевна, несмотря ни на что, продолжала внушать подопечному уверенность.

На Олимпиаду через «подковёрные игры»

Уже к началу сезона Илья восстановился и предстал в отличной форме. За мощными прокатами на этапах Гран-при последовало триумфальное выступление на чемпионате России, где ученик Тарасовой оставил позади себя Алексея Ягудина и Евгения Плющенко. Ситуация снова резко изменилась — теперь казалось, что поездка в Нагано Илье гарантирована, однако федерация всё равно сомневалась и решила устроить решающий отбор в рамках финала Гран-при.



Тарасова посчитала это решение «бредом» и «подковёрными играми», но сопротивляться не могла. Кулик справился с давлением и занял в Мюнхене первое место. Там он не только окончательно завоевал путёвку на Игры, но и показал судьям, что готов бороться в Нагано за чемпионство.

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Чемпион в жирафовом костюме

Чемпионат Европы Илья пропустил, сославшись на болезнь. На деле же ещё один старт, да ещё и с участием Ягудина и Плющенко, Кулику совсем не был нужен. Тарасова кропотливо и тщательно подводила его к Олимпиаде, и расчёт оправдался полностью. В короткой программе Кулик сделал весомую заявку на успех, опередив канадца Стойко, но всё должна была решить произвольная. 20-летний российский фигурист катался первым среди лидеров и не допустил в сложнейшей постановке на музыку Гершвина ни единой ошибки, чисто прыгнув и четверной тулуп.

Потрясающе органичный в экстравагантном костюме жирафовой раскраски, с красными щеками и взъерошенными светлыми волосами – таким Илья Кулик и останется в памяти любителей фигурного катания. После проката он спросит Тарасову: «Теперь будем в тройке?» — а в ответ услышит: «Идиот, ты будешь первым!» Татьяна Анатольевна не обманула: все девять судей поставили его на первое место, а никому из соперников так и не удалось исполнить четверной прыжок.



Это была безоговорочная победа, не вызывавшая ни единого вопроса!

Кулик не захотел терпеть давление

После Нагано Кулик стал звездой. Зрители полюбили его и ждали на чемпионате мира, однако больше ни на одном официальном турнире олимпийский чемпион не появился. Как-то вечером Илья пришёл в номер к Тарасовой и объяснил, что уходит, поскольку устал терпеть и превозмогать себя. Решение фигуриста шокировало не только Тарасову, но и весь мир фигурного катания. Впрочем, уже через несколько дней Ягудин и Плющенко завоюют золото и бронзу чемпионата планеты, и Кулик как-то сам собой отойдёт на второй план.

Фото: РИА Новости

Тренеры отмечали, что Илья никогда не любил соревноваться и свои лучшие прокаты выдавал, когда не испытывал давления. Страх поражения – не лучшее качество для большого спортсмена. Кулику в течение всей карьеры приходилось переступать через себя, через своё самолюбие и эгоцентризм. Всё это время он шёл к великой цели, оправдывающей любые жертвы. А в день олимпийской победы в Нагано её лишился. Как и всяческой мотивации.

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Кулик окончательно обосновался в США, где в статусе «свежего» олимпийского чемпиона был невероятно востребован в профессиональных турнирах и ледовых шоу. Первое время после переезда в Америку Илья продолжал встречаться с бывшей фигуристкой, известной актрисой Марией Аникановой, а после расставания завязал роман с двукратной олимпийской чемпионкой Екатериной Гордеевой, считавшейся самой красивой фигуристкой времён перестройки и распада СССР. В 2001 году молодые люди поженились, но брак не афишировали, а вскоре у них родилась дочь.

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Время стёрло и конфликт Кулика с Тарасовой, и разочарование болельщиков в связи с неожиданным уходом Кулика из любителей, а многолетняя борьба Ягудина с Плющенко немножко затмила блестящую победу Ильи в Нагано и добавила ей флёра загадочности.



Олимпийский чемпион Нагано по-прежнему живёт в США, где занят тренерской работой. Илья признаётся, что ни разу не пожалел о сенсационном решении уйти сразу после Олимпиады. Решении, которое сделало его самым таинственным российским фигуристом.