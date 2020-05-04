«Ну как можно не включать Загитову?» Главный вопрос по составу сборной России

Несмотря на экстраординарную ситуацию в мире, фигурное катание обязательно вернётся. Когда именно, пока не скажет никто, но основания для позитива есть. Уже опубликован календарь этапов Гран-при и челленджеров, а на днях должен появиться и состав сборной России по фигурному катанию на предстоящий сезон.

Впрочем, основная интрига вокруг состава таковой быть перестала. Оказывается, списки членов сборной уже сформированы, и в них присутствует Алина Загитова. Фактически это должно означать, что олимпийская чемпионка Пхёнчхана, приостановившая карьеру в декабре 2019 года, решила возобновить выступления. Но радоваться поклонникам Алины преждевременно, ведь на практике попадание в сборную отнюдь не гарантирует, что спортсмен будет выходить на лёд.



Зарплату из бюджета Загитова получать будет точно, а вот кататься – не факт.

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Состав сборной России уже определён

В связи с режимом самоизоляции заседание исполкома Федерации фигурного катания на коньках России состоится в формате видеоконференции. Дата пока неизвестна, но перечень вопросов для обсуждения уже понятен. В их числе утверждение состава сборной России на предстоящий сезон, однако это скорее формальность, так как список «сборников» уже сформирован. Более того, почётный президент федерации Валентин Писеев даже назвал имена одиночниц, которых планируется включить в сборную.



«Каких-то сюрпризов в составе нет, Загитова, Медведева, Туктамышева, ясное дело, в нём присутствуют, как и молодые девчонки, которые себя зарекомендовали», — сказал Писеев.

Евгения Медведева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Загитова, Медведева и Туктамышева — в составе сборной России на сезон-2020/2021

С опытным функционером нельзя не согласиться – состав действительно предсказуемый. Если под «молодыми девочками» понимать Алёну Косторную, Анну Щербакову и Александру Трусову, то получается, что в сборной России в следующем сезоне будет шесть одиночниц. Максимальное число не ограничено, но во всех дисциплинах суммарно должно быть не больше 24 одиночников и дуэтов. В прошлом сезоне, к примеру, девушки получили дополнительную квоту за счёт мужчин, но в этом чиновники, видимо, решили восстановить баланс.

Свято место. Уберут ли Загитову из сборной России по фигурному катанию? Возможно, скоро мы узнаем, планирует ли Алина возобновлять спортивную карьеру.

Присутствие Загитовой вызывает вопрос

Для определения состава сборной существуют чёткие критерии, но в случае с одиночницами – недостаточно жёсткие. Помимо обозначенной шестёрки их выполнили и чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова, и другая ученица Алексея Мишина Анастасия Гулякова, владеющая тройным акселем, и перспективная юниорка Ксения Синицина, и ещё несколько чуть менее известных фигуристок. У этих девочек, в отличие от звёзд первой величины, нет больших спонсорских контрактов и солидных гонораров в шоу, так что стабильная зарплата и оплата всего тренировочного процесса для каждой из них стала бы серьёзным подспорьем.

Конечно, спортивный принцип никто не отменял, и на основании результатов прошлого сезона выбранный состав выглядит вполне адекватным. Но только в том случае, если каждая из шести фигуристок действительно планирует выступать и бороться за награды крупнейших турниров.



В этой связи главный вопрос вызывает присутствие в составе Алины Загитовой. О своём решении приостановить карьеру спортсменка заявила на всю страну, в эфире Первого канала. Логично предположить, что и о возвращении на соревнования Алина объявит публично, однако пока такого объявления не последовало.

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Почему Загитовой стоит обратиться к болельщикам

Важно понять, чем руководствовались в федерации, включая Алину в список. Уверены ли чиновники, что Загитова полноценно возобновит карьеру и не повторит путь других олимпийских чемпионов — Плющенко и Сотниковой? Или всё же её присутствие в сборной обусловлено желанием подстраховаться на любой вариант развития событий, а заодно сохранить право на процент от гонораров фигуристки в шоу?

Идиотские игры. Плющенко можно дурачить людей, а Сотниковой – нет? Когда Плющенко пропускал сезон за сезоном и говорил о возвращении, это считали пиаром или восхищались звездой. Сотникову за это уничтожают.

«Ну как можно не включать в состав Загитову? Она одна из сильнейших наших фигуристок, тем более, говоря о будущем, нужно помнить, что правила нашего вида спорта вскоре могут поменяться», — считает Писеев.



Откровенно говоря, слова функционера ситуацию не сильно прояснили. Если Алина собирается выступать и уведомила об этом федерацию, то, разумеется, она должна попасть в состав. А если нет? Тогда её не только можно, но и нужно не включать в состав сборной, поскольку наличие в нём спортсмена, который заведомо не собирается выступать на соревнованиях, иначе как абсурдом не назовёшь.



Возможно, какая-то конкретика появится после исполкома, но лучший выход для всех – обращение Алины Загитовой к болельщикам. Открыто рассказав о своих планах, Алина успокоит и фанатов, и хейтеров. Да и к федерации, глядишь, станет меньше вопросов.



Ждём заявления на Первом канале?