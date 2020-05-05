«Наказать лжецов — это вопрос жизни». Громкий скандал с сыном Плющенко может дойти до суда

Вокруг семьи Евгения Плющенко и Яны Рудковской разразился громкий скандал. В прессе появилась информация о том, что у их семилетнего сына Александра, больше известного как Гном Гномыч, может быть психическое расстройство. И именно поэтому он никогда не улыбается на многочисленных видео, которые снимают его родители и выкладывают в социальные сети.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Вы будете отвечать по закону!»

Информация о проблемах ребёнка с психикой появилась в журнале Starhit, который со ссылкой на телеграм-канал «Немалахов» привёл мнение врача-дефектолога, предположившего наличие у Гном Гномыча синдрома Аспергера. Такой же диагноз поставлен, кстати, известной активистке Грете Тунберг. Врач считает, что о заболевании говорит стекленеющий взгляд ребёнка.



Яна Рудковская отреагировала на публикацию журнала и пригрозила изданию судом: «Хайп и скандал – ваши икона, вера, ради этого вы сдадите, продадите, утопите, оклевещете, оплюете кого и что угодно. На том и стоите. Мы не собираемся с ними мириться. Теперь отвечать вы будете по самому полному счету и по закону. Ваши клевета и беспредел должны и будут наказаны».

Семилетний сын Плющенко зарабатывает миллионы. Откуда у него такие огромные деньги Доход Гном Гномыча в 30 раз больше дохода среднестатистического россиянина.

Рудковская также призналась, что не ожидала такой подлости от журнала, с которым её всегда связывали дружеские отношения и назвала издание «желтушным».



«Я и моя семья столкнулись с поразительной человеческой нечистоплотностью, гнусностью от людей, которых я считала своими друзьями, которые приходили в гости и на наши мероприятия, не раз улыбалась и восхищались Сашей. Меньше всего именно от вас, от Натальи Шкулевой и вашей семьи, издающих свой желтушный Starhit, я ожидала ножа в спину. И получила».

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«Наказать лжецов – вопрос жизни»

Плющенко и Рудковская сразу же обратились в издание с требованием объяснить публикацию, но им ответили дежурные редакторы, которые не дали чёткого пояснения и не извинились. Спустя какое-то время руководство журнала всё-таки обратилось к семье Плющенко с извинениями, но, как уверен сам Евгений, эти извинения запоздали. И теперь он намерен решать вопрос в суде.

«Я доведу это дело до конца, наказать виновных лжецов – это уже даже не вопрос принципа – это вопрос жизни. Жизни нашего сына! Вы нас игнорировали, а теперь вдруг пишете, как вам «неприятна ситуация» и как вы ни в чем не виноваты, сваливая все на «дежурных редакторов». Нет, нельзя. И чтобы это стало ещё более очевидным и было пресечено, мы видим единственный путь – справедливый и принципиальный суд России, а также Страсбурга».

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«На Гном Гномыча больно смотреть»

Семью Плющенко поддержали многие известные люди, в том числе олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который долгие годы соперничал с Евгением на льду. А также певец Дима Билан, который при непосредственном участии Плющенко выиграл «Евровидение» в 2008-м.



Но многострадальной семье приходится решать сразу несколько конфликтов. На днях футболист Андрей Аршавин прокомментировал одно из видео с Гном Гномычем в «Инстаграме».



«Плющ с Рудковской неплохо танцуют. Правда, на Гном Гномыча больно смотреть. У него такое лицо, как будто его реально из-под палки заставляют все делать. Улыбаются только папа и мама».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Я что вам, дурачок какой-то?»

На фоне публикации о психическом расстройстве ребёнка семья болезненно отреагировала на высказывание экс-игрока «Арсенала», «Зенита» и сборной России. И они не нашли ничего лучше, чем попросить Гном Гномыча опубликовать ответ Андрею Аршавину в «Инстаграме».

«Андрей Сергеевич Аршавин, почему вы говорите про меня гадости? Меня из-под палки никто не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Это неправильно. Я что вам, дурачок какой-то? Я с тобой могу сыграть в футбол и сразу тебя обыграю. Потому что ты слабенький. Чтобы тебя обыграть, мне достаточно один подкат сделать. Вот такой подкат сделаю, мяч возьму у тебя и в ворота забью», – заявил ребёнок на видео.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Конечно, публикация журнала, где была подана непроверенная информация о проблемах со здоровьем ребёнка, – это верх непрофессионализма и за такие публикации надо отвечать. Здесь нет никаких вопросов. Только вот возникает ощущение, что Рудковская и Плющенко излишне втягивают своего сына в подобные истории. Вряд ли ребёнку это идёт на пользу.

Хотя звёздной семье, конечно, виднее.