Звёздное трио учениц Тутберидзе распалось. Поступок Трусовой – предательство?

В российском женском фигурном катании случилась сенсация.

Звёздное трио учениц Этери Тутберидзе, которое за один неполный сезон во взрослом катании сумело убедить всех в своей невероятной мощи, неожиданно распалось.

Трудно было себе представить, что девочки, которые так славно смотрелись вместе с медалями финала Гран-при и чемпионата Европы, долгие годы будут бок-о-бок идти к новым победам под крылом одного тренера. Но всё закончилось гораздо раньше, чем можно было ожидать.

Трусова уже уведомила Тутберидзе об уходе

Поколение юных чемпионок

Российские болельщики в последние годы не могли не восторгаться работой Этери Тутберидзе. Её методы позволяли не просто штамповать победы, но и развивать фигурное катание, а также повышать уровень конкуренции. Когда золото добывает Липницкая – это здорово. Когда за победу бьются Медведева и Загитова – ещё лучше. А когда претенденток на первое место любого крупного турнира в нашей сборной сразу три – это просто потрясающе!

Александра Трусова, Алёна Косторная и Анна Щербакова поражали всех ещё до того, как пришли во взрослое катание. Результаты юниорских Гран-при и чемпионатов мира показывали, что Этери воспитала целое поколение юных чемпионок, готовых делать то, что не делал никто в мире.

Фигурному катанию в Европе конец. Российские девочки и в этом виноваты? Немецкий чиновник раскритиковал юных российских фигуристок. Ох, лучше бы он этого не делал!

Группа ТЩК, как любовно называли её фанаты, шумно ворвалась и во взрослое катание: собрала все медали финала Гран-при и чемпионата Европы. Возможно, девочки из России заняли бы и весь пьедестал чемпионата мира, если бы он состоялся – шансы на это были очень высоки.

Трусова сдала на глазах

При этом неполный сезон позволил сделать один важный вывод о трио ТЩК. Если Щербакова и Косторная на главных стартах выступали близко к своему максимуму, то Трусова терпела неудачи. Несмотря на то что слово «неудача» смотрится странно рядом с двумя наградами крупных стартов в дебютном сезоне, оно вполне допустимо.

Вы только вспомните, как феерически выступала Трусова ещё год назад! Она была готова обновлять взрослые мировые рекорды и играючи крутила четверные. Недаром её называли «русской ракетой» и «самой прыгучей фигуристкой мира». Да даже в октябре на Japan Open Александра исполнила в одной произвольной программе четыре четверных прыжка. Это было на грани фантастики!

14-летняя фигуристка из России побила мировой рекорд. Но его нельзя считать Какая там Загитова? Какая Медведева? Лучшие фигуристки мира катаются в Перми и могут остаться без Олимпиады. Разве это справедливо?

Вот только на главных стартах сезона всё это великолепие куда-то исчезло. Трусова порой заявляла по пять четверных, но приземляла дай бог три. Остальные срывала под выдох трибун.

Что же пошло не так? Почему чемпионка мира среди юниоров сдавала на глазах?

Александра Трусова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кто кем недоволен?

Трудно с уверенностью заявлять, что сломалось в связке Трусова – Тутберидзе.

Можно лишь предполагать, кто и кем остался больше недоволен.

Возможно, Трусовой, которая преодолевает стадию взросления, стало труднее выполнять требования жёсткого тренера. Может быть, она выкладывалась на все сто и ей нужна была поддержка после неудач на главных стартах, но она её не получала. А, может, всё было наоборот: Этери Георгиевна считала, что её ученица не работает на максимуме.

«Не смогла уйти нормально? Страшно?» Тутберидзе жёстко ответила Медведевой И добила: «Тебя к серебру Олимпиады вообще Загитова притащила». Зачем тренер убивает свою ученицу? Или это отчаянная попытка её вернуть?

Есть также предположение, что тренерская группа Тутберидзе больше любила работать с покладистой Щербаковой, чем с норовистой Трусовой – это тоже добавляло лишнего огня.

Как бы то ни было, Александра по сравнению с прошлым годом остановилась в своём развитии. И очевидно, именно с этим связано решение полностью поменять тренировочный процесс.

Предательство?

А теперь ещё один вопрос. Поступок Трусовой – это предательство?

И да, и нет.

С одной стороны, тут трудно избежать параллелей с уходом Медведевой от Тутберидзе. Там тоже была череда неудач, определённая ревность к другой ученице и внезапное расставание. Посмотрим, может, Трусова ещё объяснит своё решение и даже открыто поговорит с тренером, который сделал её знаменитой, научил всему тому, что делало и, возможно, ещё сделает её чемпионкой.

Но пока расставание выглядит довольно жёстким и неуважительным по отношению к Тутберидзе, особенно если новым тренером Трусовой станет Плющенко, открыто конфликтовавший с Этери.

«Мусорная яма ненависти». Во что превратилось российское фигурное катание Заявление Алины Загитовой спровоцировало мощный скандал. Тутберидзе жёстко ответила Плющенко и Тарасовой.

С другой стороны, даже в свои почти 16 лет Александра вместе с родителями вправе сама распоряжаться своей карьерой. Если Трусова решила, что в группе Тутберидзе она не сможет больше прогрессировать, а у кого-то ещё добьётся успеха – это её дело. Её победы или ошибки.

Не исключено, что Трусова ещё окажется на пьедестале вместе с Косторной или Щербаковой. Тем интереснее. Ведь в мире уже подзабыли, каково это – побеждать не по методу Тутберидзе.