Звёздное трио учениц Тутберидзе распалось. Поступок Трусовой – предательство?

В российском женском фигурном катании случилась сенсация.
Звёздное трио учениц Этери Тутберидзе, которое за один неполный сезон во взрослом катании сумело убедить всех в своей невероятной мощи, неожиданно распалось.
Трудно было себе представить, что девочки, которые так славно смотрелись вместе с медалями финала Гран-при и чемпионата Европы, долгие годы будут бок-о-бок идти к новым победам под крылом одного тренера. Но всё закончилось гораздо раньше, чем можно было ожидать.
Поколение юных чемпионок
Российские болельщики в последние годы не могли не восторгаться работой Этери Тутберидзе. Её методы позволяли не просто штамповать победы, но и развивать фигурное катание, а также повышать уровень конкуренции. Когда золото добывает Липницкая – это здорово. Когда за победу бьются Медведева и Загитова – ещё лучше. А когда претенденток на первое место любого крупного турнира в нашей сборной сразу три – это просто потрясающе!
Александра Трусова, Алёна Косторная и Анна Щербакова поражали всех ещё до того, как пришли во взрослое катание. Результаты юниорских Гран-при и чемпионатов мира показывали, что Этери воспитала целое поколение юных чемпионок, готовых делать то, что не делал никто в мире.
Группа ТЩК, как любовно называли её фанаты, шумно ворвалась и во взрослое катание: собрала все медали финала Гран-при и чемпионата Европы. Возможно, девочки из России заняли бы и весь пьедестал чемпионата мира, если бы он состоялся – шансы на это были очень высоки.
Трусова сдала на глазах
При этом неполный сезон позволил сделать один важный вывод о трио ТЩК. Если Щербакова и Косторная на главных стартах выступали близко к своему максимуму, то Трусова терпела неудачи. Несмотря на то что слово «неудача» смотрится странно рядом с двумя наградами крупных стартов в дебютном сезоне, оно вполне допустимо.
Вы только вспомните, как феерически выступала Трусова ещё год назад! Она была готова обновлять взрослые мировые рекорды и играючи крутила четверные. Недаром её называли «русской ракетой» и «самой прыгучей фигуристкой мира». Да даже в октябре на Japan Open Александра исполнила в одной произвольной программе четыре четверных прыжка. Это было на грани фантастики!
Вот только на главных стартах сезона всё это великолепие куда-то исчезло. Трусова порой заявляла по пять четверных, но приземляла дай бог три. Остальные срывала под выдох трибун.
Что же пошло не так? Почему чемпионка мира среди юниоров сдавала на глазах?
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Кто кем недоволен?
Трудно с уверенностью заявлять, что сломалось в связке Трусова – Тутберидзе.
Можно лишь предполагать, кто и кем остался больше недоволен.
Возможно, Трусовой, которая преодолевает стадию взросления, стало труднее выполнять требования жёсткого тренера. Может быть, она выкладывалась на все сто и ей нужна была поддержка после неудач на главных стартах, но она её не получала. А, может, всё было наоборот: Этери Георгиевна считала, что её ученица не работает на максимуме.
Есть также предположение, что тренерская группа Тутберидзе больше любила работать с покладистой Щербаковой, чем с норовистой Трусовой – это тоже добавляло лишнего огня.
Как бы то ни было, Александра по сравнению с прошлым годом остановилась в своём развитии. И очевидно, именно с этим связано решение полностью поменять тренировочный процесс.
Предательство?
А теперь ещё один вопрос. Поступок Трусовой – это предательство?
И да, и нет.
С одной стороны, тут трудно избежать параллелей с уходом Медведевой от Тутберидзе. Там тоже была череда неудач, определённая ревность к другой ученице и внезапное расставание. Посмотрим, может, Трусова ещё объяснит своё решение и даже открыто поговорит с тренером, который сделал её знаменитой, научил всему тому, что делало и, возможно, ещё сделает её чемпионкой.
Но пока расставание выглядит довольно жёстким и неуважительным по отношению к Тутберидзе, особенно если новым тренером Трусовой станет Плющенко, открыто конфликтовавший с Этери.
С другой стороны, даже в свои почти 16 лет Александра вместе с родителями вправе сама распоряжаться своей карьерой. Если Трусова решила, что в группе Тутберидзе она не сможет больше прогрессировать, а у кого-то ещё добьётся успеха – это её дело. Её победы или ошибки.
Не исключено, что Трусова ещё окажется на пьедестале вместе с Косторной или Щербаковой. Тем интереснее. Ведь в мире уже подзабыли, каково это – побеждать не по методу Тутберидзе.
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