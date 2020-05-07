Уход от Тутберидзе – роковая ошибка? Как сложилась судьба бывших учениц Этери

Чемпионка мира среди юниоров и призёр взрослого чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова приняла решение уйти из группы Этери Тутберидзе.

Пока можно лишь догадываться, что стало причиной ухода, и предполагать, как это событие скажется на карьере юной фигуристки. От Тутберидзе амбициозные спортсменки уходили и раньше, но ничем хорошим для них это не заканчивалось.



Не совершила ли Трусова роковую ошибку?

Звёздное трио учениц Тутберидзе распалось. Поступок Трусовой – предательство? Чемпионка мира среди юниоров сдавала на глазах. Поэтому решилась на кардинальные перемены.

Война Медведевой и Тутберидзе

Этери Георгиевна за последние годы успела поработать с большим количеством невероятно талантливых фигуристок (большую часть талантов она взрастила сама). И одна тенденция прослеживается чётко – после ухода от неё девушки обычно сдавали и успехов не добивались.

Самый свежий пример – двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая психологически надломилась после поражения от Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхёнчхане. После серебра на Играх Медведева, едва успев уйти со льда, сказала Тутберидзе, что той следовало бы придержать Загитову в резерве ещё год, а золото Олимпиады оставить ей, Медведевой. Понятно, что после такого трудно было себе представить совместную работу Евгении и Этери.

«Карьере Медведевой конец. Так сказала Тутберидзе». Это война? Да, и такой войны российское фигурное катание ещё не знало. Это вам не Плющенко против Ягудина.

Медведева уехала в Канаду к Брайану Орсеру и уже оттуда продолжила критиковать бывшего тренера. Орсер, в свою очередь, обещал вернуть Евгению на высшую ступень пьедестала, но у канадца получилось немногое – только бронза ЧМ-2019. А в прошлом сезоне Медведева не попала в финал Гран-при, снялась с произвольной программы на чемпионате России из-за проблем с ботинком, и не отобралась ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира.

Евгения Медведева и тренер Брайан Орсер Фото: РИА Новости

Взлёт и падение Липницкой

Ещё одной звездой женского фигурного катания, которую зажгла Тутберидзе, была Юлия Липницкая. В Сочи она стала самой юной олимпийской чемпионкой, побив рекорд американки Тары Липински. Юлия выиграла золото в возрасте 15 лет и 255 дней и мгновенно стала одной из самых популярных спортсменок в России и в мире. За исполнение программы на тему фильма «Список Шиндлера» ею восхищался даже знаменитый режиссёр Стивен Спилберг.



Однако в 2015 году Липницкую ждал провал на чемпионате России, из-за которого она не отобралась на европейское первенство. В ноябре того же года Юлия ушла от Тутберидзе к Алексею Урманову, но выйти на прежний уровень так и не смогла. В 2017 году он прошла длительное лечение от анорексии, после чего заявила о завершении спортивной карьеры.

Юлия Липницкая Фото: РИА Новости

«Анжелы и Димоны». Почему Липницкую не жалко Её анорексия — покупка лотерейного билета в попытке сорвать джекпот. А тут ещё и «отец» нашёлся.

Лучший сезон Саханович

Серафима Саханович также провела лучший год своей карьеры у Тутберидзе. Она пришла в группу к тренеру весной 2014 года, и на этапе Гран-при в Словении показала лучший для себя результат как в короткой, так и в произвольной программе. Итог – уверенное первое место. В финале юниорского Гран-при и на юниорском чемпионате мира Серафима стала второй.



Однако после столь успешного сезона Саханович почему-то вернулась к своему прежнему тренеру Алине Писаренко. Сезон-2015/16 ей не удался: она постоянно снималась со стартов. Потом был период работы с Евгением Плющенко, но о прежних результатах не шло и речи. Сейчас Серафима пытается реанимировать карьеру, работая с Ангелиной Туренко.

Серафима Саханович Фото: РИА Новости

Саханович: считают, что Тутберидзе не бережёт своих спортсменов. Это не так

Цурская, Паненкова, Тараканова – истории с одним концом

Полина Цурская – ещё один большой талант, взращённый Тутберидзе. Полина переехала в «Хрустальный» в 2013 году и в то время считалась даже талантливее Медведевой! В финале Кубка России в 2015 году Цурская стала первой, опередив как раз Евгению. В том же году она с большим преимуществом выиграла финал юниорского Гран-при.



Казалось, перед Полиной открывались огромные перспективы, однако она не сумела выдержать жёсткую конкуренцию в группе Тутберидзе. В 2018 году Цурская ушла от Этери Георгиевны в группу Елены Буяновой, но уже через год объявила о завершении карьеры. Сейчас она сосредоточилась на учёбе и не участвует даже в ледовых шоу.

Жизнь после льда. Чем занимаются фигуристки, завершившие карьеру Сотникова, Липницкая и взявшая паузу Загитова. Куда ушли те, кто покинул большой лёд в юном возрасте?

Дарья Паненкова и Анастасия Тараканова – ещё две печальные истории. У Паненковой были прекрасные шансы стать звездой, она по возрасту могла добиться ярких побед после расцвета Загитовой, но до прихода во взрослое катание Трусовой, Щербаковой и Косторной. Однако она не справилась с психологическим грузом ответственности и ушла от своего тренера.



Похожая судьба досталась и Таракановой. Как только Анастасия присоединилась к группе Тутберидзе, то сразу же выиграла этап юниорского Гран-при в Австрии в 2017 году, а в финале Гран-при стала третьей, уступив лишь Трусовой и Косторной. Дальше – всё та же песня. Суровая конкуренция, уход к другому тренеру. К слову, Анастасия ушла к Плющенко, который возлагал на неё огромные надежды, но пока девушка выступает без ярких успехов.