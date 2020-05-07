«Суммы известны». Плющенко «перекупил» Трусову, чтобы отомстить Тутберидзе?

Предательство, глупость, слабость – каких только слов не услышала в свой адрес Александра Трусова в связи с уходом из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко. Надо сказать, что даже у самых преданных фанатов Русской Ракеты поступок 15-летней фигуристки вызвал замешательство.

«Сашульчик, ракета наша. Мы всегда, конечно, будем за тебя! Но зачем к Плющенко?» — написал один из поклонников Трусовой. И сформулировал самый важный вопрос в этой ситуации. Не «почему ушла от Тутберидзе?», а «почему к Плющенко?»



Возможных ответов несколько, но почти все они не сулят Саше спортивных успехов и, откровенно говоря, не красят её с человеческой точки зрения. Ну, или её родителей, если решение принимали они.

Звёздное трио учениц Тутберидзе распалось. Поступок Трусовой – предательство? Чемпионка мира среди юниоров сдавала на глазах. Поэтому решилась на кардинальные перемены.

Уход Трусовой от Тутберидзе – это нормально

Переходы в фигурном катании – дело обычное. Сама Этери Тутберидзе, кстати, в бытность фигуристкой у кого только не тренировалась. Если спортсмен чувствует, что не может реализовать себя по максимуму в существующей обстановке, а тренер не собирается идти навстречу, то прекращение сотрудничества выглядит логичным и, конечно, никаким предательством не является.

Фото: РИА Новости

В группе Тутберидзе сложилась довольно редкая для мирового спорта ситуация, когда несколько основных претендентов на победу в одной дисциплине тренируются вместе, под руководством одних и тех же специалистов. Да, конкуренция способствует прогрессу, но ведь и ревность к наставнику никто не отменял. Тем более когда доверие к тренеру падает на фоне спада результатов. Если Трусова считала, что в группе Тутберидзе ей будет труднее дойти до вершины, то имела полное право на смену тренера.



Так что удивление вызывает не сам факт ухода от Тутберидзе, а то, что из всех специалистов мира Саша сделала выбор в пользу Евгения Плющенко. Великого фигуриста без каких-либо значимых достижений на тренерском поприще.

Уход от Тутберидзе – роковая ошибка? Как сложилась судьба бывших учениц Этери Трусовой точно не стоит смотреть на примеры других учениц, ушедших от Тутберидзе. Их спортивная судьба незавидна.

Но выбор Плющенко вызывает вопросы

С фигуристкой уровня и таланта Трусовой счёл бы за счастье работать любой тренер, но Александра ушла не к Брайану Орсеру или Миэ Хамаде и даже не к Елене Буяновой, приведшей к олимпийскому золоту Аделину Сотникову. Получается, Александра и её родители уверены, что именно Плющенко способен помочь спортсменке стабилизировать сложнейший технический контент, прибавить в артистизме и скольжении. Да, в академии Плющенко Саше наверняка создадут идеальные условия и будут выполнять все её прихоти. К тому же у её нового тренера есть ресурсы для привлечения топовых постановщиков и других узких специалистов.



Хватит ли этого для выполнения целей, которые ставит перед собой Трусова? Пока возникают большие сомнения. Если выдающиеся результаты Плющенко-фигуриста известны всем, то Плющенко-тренер только пытается заслужить уважение и признание. Смена тренера всегда огромный риск, но выбор в пользу начинающего специалиста без опыта воспитания чемпионов – риск вдвойне. И родители Трусовой не могут этого не понимать.

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Плющенко заманил Трусову деньгами?

Многие болельщики и специалисты уверены, что решение о переходе Трусовой к Плющенко обусловлено не только спортивными причинами. Этери Тутберидзе, комментируя уход Александры, прямо намекнула на финансовую составляющую: «Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения — это решение каждого. Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаём этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие».



Эту же причину упоминает и хореограф Даниил Глейхенгауз: «У них есть прекрасный бэкграунд, с помощью которого в течение нескольких лет они пытаются позвать к себе как спортсменов, так и тренеров. Не могу говорить про другие группы, но мы уже с этим сталкивались. И суммы, и контракты известны».

Причём это уже не первый раз, когда группа Тутберидзе говорит о переманивании спортсменов со стороны Плющенко. Во время громкого декабрьского конфликта, возникшего после объявления Загитовой о приостановке карьеры, тренеры «Хрустального» открыто обвинили Евгения в попытках «купить готовых спортсменов» и «заманить к себе Алину».



Вполне возможно, что в академии Плющенко Трусовой действительно предложили больше, чем она зарабатывала у Тутберидзе. По идее ничего плохого в самом факте нет. Лишь бы желание заработать побольше здесь и сейчас не было главенствующей мотивации спортсменки и её семьи.

Трусова хотела задеть Тутберидзе?

Естественно, припомнили Трусовой и некрасивый публичный конфликт между Плющенко и Тутберидзе, где её новый тренер не стеснялся в выражениях в адрес бывшего. Должна ли была Саша держать это в голове, совершая переход? Совсем необязательно, если трудное решение пошло бы на пользу для карьеры. Другое дело, если вдруг при переходе к Плющенко Трусовой двигало желание задеть Этери.

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То же, кстати, применимо и к Плющенко. Некоторые болельщики считают, что Евгений «перекупил» Трусову, чтобы свести счёты с обидевшей его командой Тутберидзе или попросту отомстить. Подобная мотивация явно не будет способствовать продуктивной работе и достижению результата.



Давать оценку сотрудничеству Трусовой и Плющенко до его начала нельзя, но большинство болельщиков считают, что таким решением Саша загубит себе карьеру.



И эту точку зрения никак не назовёшь безосновательной.