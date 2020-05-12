Со льда – в «Единую Россию»? Что стало со звёздами российского фигурного катания

Фигурное катание в последние годы в России набрало невероятную популярность. Оно подарило нам огромное количество ярких чемпионов, многие из которых не потерялись и после завершения карьеры: кто-то до сих пор работают на благо нашего спорта, а кто-то – на благо всей страны.

«Чемпионат» решил вспомнить, как выглядели звёзды отечественного фигурного катания раньше и что с ними стало сейчас. Вполне возможно, что изменения вас поразят.

Шоу с Загитовой, любовь с Песковым. Чем сейчас живёт олимпийская чемпионка Татьяна Навка В день юбилея фигуристка рассказала о главной мечте всей своей жизни.

Ягудин уже в 16 лет стал призёром чемпионата мира, а через год и чемпионом. В сумме – четырёхкратным. Но главным достижением Алексея, конечно, является победа на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, где он опередил Евгения Плющенко. Сейчас Ягудин периодически снимается в кино и музыкальных клипах, играет в театре, успешно занимается журналистикой и даже стал финалистом престижной премии ТЭФИ в номинации «Интервьюер года».

Фото: Graham Chadwick /Allsport/instagram.com/alexei.yagudin

Мы не случайно поставили Ягудина и Плющенко рядом. Их карьеры пересекались постоянно. Евгений тоже в 16 лет стал призёром чемпионата мира, а впоследствии стал двукратным олимпийским чемпионом. Официально Плющенко завершил карьеру всего три года назад и сейчас занимается организацией своего ледового шоу. Но сейчас Плющенко куда чаще обсуждают в связи с воспитанием сына Гном Гномыча и отношениями с людьми из группы Тутберидзе.

Фото: gettyimages.com/РИА Новости

Татьяна Навка

Татьяна Навка стала известна широкому кругу болельщиков в конце 90-х. Постепенно места во втором десятке на чемпионатах мира и Европы сменились регулярными победами. В паре с Романом Костомаровым Татьяна стала олимпийской чемпионкой Турина в 2006 году. После окончания карьеры Навка не просто сохранила, а значительно приумножила свою известность. Сейчас она замужем за пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым и занимается организацией масштабных ледовых шоу по всей стране.

Фото: Stuart Franklin/Getty Images/instagram.com/tatiana_navka

Илья Авербух – один из самых ярких спортивных героев страны начала 2000-х. Стильная причёска, аккуратная бородка – Илья был похож скорее не на спортсмена, а на звезду ТВ. Авербух в паре с Ириной Лобачёвой стал чемпионом мира и призёром Олимпиады-2002. А затем стал одним из тех, кто сделал ледовые шоу невероятно популярными в России и довёл их почти до идеала. Сейчас Авербух выступает в качестве режиссёра, постановщика и продюсера.

Фото: Doug Pensinger/Getty Images/instagram.com/averbukhofficial

Слуцкая в 2000-х была чуть ли не единственной надеждой России в женском одиночном катании. Это сейчас россиянки легко занимают весь пьедестал, а тогда на одну Ирину молилась вся страна. А второе место на Олимпиаде-2002 до сих многими вспоминается со слезами на глазах из-за не совсем объективного решения судей, отдавших победу американке Саре Хьюз. Сейчас Слуцкая – политик, она является депутатом Московской областной думы от партии «Единая России» и состоит в Совете Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества.

Фото: РИА Новости

Мария Бутырская

До Слуцкой вся Россия переживала за Марию Бутырскую, у которой была сложная миссия – сделать женского одиночное катание популярным в России. Её победы на чемпионатах Европы и мира в конце 90-х, безусловно, этому поспособствовали. В отличие от многих звёзд фигурного катания прошлого Мария ведёт довольно скромную жизнь, работает детским тренером. Бутырская практически не выступает в ледовых шоу, потому что, по её признанию, она всегда больше любила соревноваться, чем давать показательные выступления.

Фото: РИА Новости/instagram.com/mariabutyrskaia

Величайшая советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира. Ирина Роднина – без преувеличения настоящая легенда фигурного катания. Сейчас она ещё и большой политик, депутат Государственной думы и член Генерального совета партии «Единая Россия». Однако большая политика подпортила репутацию Родниной в глазах простых людей: далеко не всем нравятся законы, за которые голосует чемпионка.

Фото: РИА Новости

Артур Дмитриев

Артур Дмитриев – уникальный фигурист. Именно он стал первым мужчиной, выигравшим золото Олимпиад с двумя разными партнёршами. В 1992 году Артур победил с Натальей Мишкутёнок, а в 1998-м – с Оксаной Казаковой. Сейчас Дмитриев работает тренером-консультантом сборных команд России и курирует парное катание в Федерации фигурного катания страны.

Фото: РИА Новости

Александр Жулин

Начинал карьеру в Советском Союзе, но главных успехов добился уже в 90-х, став чемпионом мира и двукратным призёром Олимпиады с Майей Усовой, с которой они поженились в 1986-м. Однако их брак распался ещё до того, как пара перестала выступать вместе. Затем более 10 лет был женат на Татьяне Навке, а также работал тренером пары Навка/Костомаров и привёл их к золоту Олимпиады-2006. Сейчас Александр занимается тренерской деятельностью.

Фото: Chris Cole/ALLSPORT/РИА Новости

Майя Усова

Про успехи пары Жулина с Усовой мы рассказали. Майя после завершения карьеры работала вторым тренером у самой Татьяны Анатольевны Тарасовой и помогала в том числе Алексею Ягудину. Некоторое время Усова прожила в США, но потом вернулась в Россию и сейчас работает тренером в Одинцово, занимаясь с юными танцевальными парами. Параллельно Майя работает техническим специалистом в Международном союзе конькобежцев.