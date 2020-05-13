В фигурном катании новые правила: Медведева вырвала бы у Загитовой золото Олимпиады

В фигурном катании принято считать, что настоящие чемпионы не должны сетовать на правила. Из серии «слабый ищет оправдание, а сильный – возможность».

Именно поэтому звёздная российская фигуристка Евгения Медведева никогда не афишировала, каким трудом ей давался лутц – самый ненавистный для неё прыжок. Из-за хронической ошибки в технике Медведевой всю карьеру приходилось мучиться с треклятым элементом, а её тренерам придумывать различные ухищрения.

«Испытание для абсолютной королевы». Каким был решающий сезон в карьере Евгении Медведевой Казалось, что сама судьба восстаёт против фигуристки.

Только сама спортсменка знает, сколько нервов потрачено в безуспешных попытках прыгать лутц правильно. Сколько падений и микротравм было на тренировках и в прокатах. Сколько драгоценных баллов потеряно. И всё из-за того, что нелюбимый Медведевой лутц стоил значительно дороже всех остальных прыжков, кроме акселя.

Теперь же по новым правилам, принятым Международным союзом конькобежцев, лутц не имеет никакого преимущества над флипом. Кажется, что это изменение должно позитивно сказаться на шансах Медведевой, но её болельщикам впору плакать.

Появись нынешние правила раньше, Евгения не только бы избежала многолетних мучений, но и, вероятно, победила Загитову на Олимпиаде в Пхёнчхане.

ISU уравнял стоимость четверных риттбергера, флипа и лутца на сезон-2020/2021

Почему уравняли оценки за лутц и флип?

Изменения в стоимости элементов, опубликованные ISU, из тройных прыжков коснулись только лутца. Его базовая оценка снизилась с 5,9 до 5,3 балла. Кстати, два года назад, после Олимпиады в Пхёнчхане, этот прыжок уже терял в цене, правда всего 0,1 балла. Вообще, ранжирование прыжков по сложности – момент тонкий и во многом индивидуальный, но в более высокой стоимости лутца над флипом логика всё-таки была. Лутц выполняется с внешнего ребра, что вызывает серьёзную нагрузку на опорную ногу и делает его весьма травмоопасным, к тому же заход на него считается более сложным.

Для правильного лутца очень важна техника отталкивания, ведь при неверной постановке конька левой ноги арбитры фиксируют неправильное ребро и снимают баллы. Если же нельзя однозначно определить, с какого ребра исполнен прыжок, то в протоколе появляется значок неясного ребра. За это не штрафуют, но надбавки снижают.

Часто проблемы с лутцем возникают у спортсменов самого высокого уровня, чего уж говорить о фигуристах второго эшелона. Специалисты считают, что в первую очередь именно им и адресован посыл ISU: «Лучше качественный флип, чем бракованный лутц». При этом в элите тоже немало спортсменов, у которых отношения с этим коварным элементом не сложились, и самый известный такой пример – Евгения Медведева.

Как Медведева побеждала с хронической ошибкой?

Проблемы с лутцем у большинства фигуристов родом из детства, и Женя не исключение. Тренеры, с которыми она работала ещё до перехода к Этери Тутберидзе, не смогли поставить ей правильную технику, а потому Медведеву всё время инстинктивно тянуло поставить конёк на внутреннее ребро вместо внешнего. В группе Тутберидзе об этих трудностях знали, но переучить девочку так и не смогли.

Тем не менее тренерам удалось минимизировать ущерб от слабого места своей ученицы. Чаще всего Медведева прыгала лишь один лутц за две программы, да и тот делала у самого бортика, чтобы судьям было максимально трудно различить, с какого ребра исполнен прыжок. Да, в протоколах часто появлялся восклицательный знак, обозначающий неясное ребро, а болельщики в шутку называли лутц Медведевой «флутцем», но это не мешало ей коллекционировать титулы и мировые рекорды.

«В 15 лет у меня всё легко прыгалось». Медведева решила уколоть юных соперниц? А ещё Женя не желает соревноваться с мужчинами. В отличие от Трусовой.

При новых правилах Медведева бы выиграла Олимпиаду?

И всё-таки уязвимость Медведевой не прошла для неё бесследно и сказалась в самый важный момент карьеры. На Олимпиаде в Пхёнчхане Женя по традиции прыгнула лишь один лутц, в то время как победившая Алина Загитова исполнила сразу три таких прыжка. Два года назад разница между лутцем и флипом была 0,7 балла, а итоговое преимущество Алины составило 1,31 балла. Таким образом, при равной стоимости этих элементов победу на Играх с минимальным преимуществом вырвала бы Медведева, что наверняка изменило бы ход истории.

Изгой. Медведева проигрывает из-за ненависти. Серьёзно? Серьёзнее некуда! Женю загнобили за смелость. Надо научиться с этим жить. Иначе – жди беды.

Но тогда правила были иные, поэтому Женя осталась второй и вскоре сменила тренера. Брайан Орсер тоже упорно старался исправить недочёт в технике двукратной чемпионки мира, но ошибка никуда не исчезла, так что по ходу сезона-2018/2019 Медведева вновь вернулась к варианту с одним лутцем на две программы. В минувшем сезоне попытка исполнить тройной лутц на этапе Гран-при в Канаде обернулась жёстким падением, и на остальных стартах спортсменка этот элемент в короткой программе не делала.

Уход от Тутберидзе – роковая ошибка? Как сложилась судьба бывших учениц Этери Трусовой точно не стоит смотреть на примеры других учениц, ушедших от Тутберидзе. Их спортивная судьба незавидна.

Женя продолжает карьеру, и новые правила однозначно будут ей на руку. Она наконец-то избавится от мучений с лутцем, сопровождавших её с самого детства, и скинет огромный психологический груз. Но всё же нельзя отделаться от мысли, что для Медведевой это нововведение выглядит как издёвка, поскольку произошло безнадёжно поздно.

Не будь разницы между флипом и лутцем в Пхёнчхане, Загитовой просто нечем было бы обыгрывать Медведеву.