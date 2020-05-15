Дети на «помойке». Почему юных российских фигуристок надо убрать из соцсетей

Трудно представить, что в мировом спорте есть более токсичная среда, чем российское фигурное катание. «Мусорная яма», «помойка» – такие слова по отношению к утончённому и возвышенному виду спорта, конечно, коробят, но очень точно описывают происходящее. Фигурное катание действительно погрязло в скандалах с дурным запахом, причём всё чаще в них оказываются вовлечены дети – наши юные чемпионки.

Комментарии в духе «руки прочь от девочек», «перестаньте травить ребёнка» и «как не стыдно писать гадости про детей» можно встретить чуть ли не в каждом обсуждении на тему женского фигурного катания. Такая реакция естественна, вот только абсолютно бесполезна.



Загитова, Трусова, Щербакова, Косторная – дети только по паспорту, а по факту – звёзды спорта с толпами поклонников, большими заработками и съёмками для модных журналов. Публичным персонам такого калибра хейт положен по статусу, и наивно полагать, что фигуристок эта участь обойдёт только в силу несовершеннолетнего возраста.



Впрочем, оградить девочек от этой токсичности довольно просто. Достаточно изолировать их от соцсетей, а по телевизору показывать только во время выступлений.

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«Вонючая» реальность фигурного катания

Подковёрные интриги и жёсткие конфликты пронизывали фигурное катание плюс-минус всегда, но в основном оставались вне поле зрения массового болельщика. Теперь же, в эпоху соцсетей, любая информация в момент разлетается по миру, обрастая экспертными оценками и комментариями простых смертных.



Во время декабрьской перепалки Евгения Плющенко с командой Тутберидзе двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков назвал фигурное катание «мусорной ямой ненависти». А совсем недавно хореограф Алексей Железняков, посчитавший переход Александры Трусовой от Тутберидзе к Плющенко предательством, признался, что «устал от помойки». Речь, конечно, не о самих фигуристах и их творчестве, а об атмосфере взаимных оскорблений и обвинений, опутавшей фигурное катание.



Можно сколько угодно взывать к совести критиков, но эффекта не будет. Цвести и благоухать, существуя на «помойке», практически нереально. Поэтому, как бы ни было обидно за наших талантливых юных чемпионок, им остаётся только свыкнуться с «вонючей» реальностью, где в порядке вещей оскорбления и угрозы в соцсетях, взломы личных страниц и бессовестные фейки.

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Детей спасёт только ужесточение возрастного ценза?

Полностью оградить детей от этого кошмара можно только радикальным методом, который не понравится ни им самим, ни миллионам любителей считать российские медали. Ужесточение возрастного ценза до 18 лет автоматически решит проблему. «Грязи» от этого меньше не станет, но касаться она будет уже взрослых спортсменов, так что и призывы типа «руки прочь от детей» отпадут сами собой.



Сторонников такого решения довольно много, и далеко не все из них мечтают о конце российского доминирования в женском фигурном катании. Но в таком случае 15-летние фигуристки избавятся не только от колоссального давления, но и от медалей, славы и денег. А будет ли это всё у них в 18 – большой вопрос.

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Несовершеннолетним фигуристкам надо уйти в тень?

В нынешних реалиях фигуристкам волей-неволей приходится ощущать на себе влияние нездоровой атмосферы, пропитанной завистью, злобой и интригами. Впрочем, снизить это влияние довольно просто – достаточно полностью исчезнуть из всех соцсетей, не выступать на Первом канале, не сниматься для модных журналов и ничего не рекламировать. Разумеется, до наступления 18 лет.



По сути, это добровольный отказ от части «плюшек», положенных успешным и популярным спортсменам, в обмен на спокойное и здоровое детство. Если бы наших юных фигуристок не было в соцсетях, то отцу Щербаковой не пришлось бы говорить, что страницу дочери взломали, а отец Трусовой не обещал бы разобраться с «нечестным использованием имени» своего ребёнка.

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Алина Загитова не стала бы удалять фотографию с «Прямой линии» с президентом после потока оскорблений и угроз, а Трусова – закрывать комментарии после эвакуации из Египта. Не будет каждый раз возникать вопрос: а куда, собственно, смотрят родители?

И дело не только в прямом негативе, который долетает до фигуристок из-за резонансных публикаций и слухов. Если люди видят фигуриста только на льду, то и интерес к нему постепенно падает. Недаром во всём мире спортсмены стремятся к публичности и стараются как можно плотнее присутствовать в медиа-пространстве, ведь для настоящей славы одних результатов мало.

Слава и деньги подождут до 18

В 15-17 лет подросткам хочется насладиться честно заработанной популярностью: прочитать слова поддержки, увидеть тысячи лайков, купить дорогой телефон на деньги от рекламы в конце концов. Поэтому ответственность за добровольное затворничество должны на себя взять родители фигуристок. Те, в чьих интересах, чтобы чемпионки дышали свежим воздухом, а не вонью «помойки».



Бред? Конечно, лучше ведь, когда имя ребёнка полощут на все лады, льют помои в «соцсетях», взламывают страницы и распространяют фейки? Вам нужны от детей медали? Медали будут.



А любовь фанатов, съёмки в рекламе и огромные контракты никуда не денутся. Надо только потерпеть до 18.