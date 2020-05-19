Ни себе ни людям. Как решение федерации может оставить российских фигуристок без Олимпиады

Вопрос смены спортивного гражданства в фигурном катании – отнюдь не праздный. Особенно для российских одиночниц. Максимальная квота на крупные турниры для одной страны составляет три участницы, в то время как в России бороться за высокие места на чемпионатах Европы и мира способны порядка десяти девушек. И большинству из них даже не приходится рассчитывать на участие в главных стартах.

Годами тратить здоровье без каких-либо ощутимых перспектив соглашаются единицы. Остальные либо вешают коньки на гвоздь, либо меняют гражданство, тем более спрос на наших фигуристок за рубежом просто огромный. Однако теперь добиться права выступать за другую страну будет труднее, поскольку Федерация фигурного катания на коньках России ужесточила правила перехода. Сложно даже представить, скольких талантливых российских звёздочек это решение вынудит завершить карьеру.



А лучших российских фигуристок, наших блестящих чемпионок, новые правила и вовсе могут оставить без Олимпиады.

Российские фигуристы массово меняют гражданство

Беспокойство чиновников по поводу массового оттока российских фигуристок за границу понять можно. Федерация не хочет допустить повторение биатлонного сценария, когда экс-россиянки Кузьмина и Домрачева приносили олимпийское золото другим государствам. В фигурном катании такого пока не происходит, но смена гражданства приобретает массовый характер, и однажды количество может перерасти в качество.



К примеру, на чемпионате Европы в Граце бывшие россиянки Рябова и Куракова попали в топ-10, выступая за Азербайджан и Польшу соответственно, а другие спортсменки родом из России представляли Беларусь, Армению, Сербию и Израиль. В мужских соревнованиях катавшийся раньше за Россию Морис Квителашвили и вовсе добыл для Грузии историческую бронзу.

Россиянкам в сборной тесно. Как наши фигуристки «захватывают» другие страны Четверть фигуристок, выступающих на чемпионате Европы – 2020, родились в России.

Перейти под другой флаг российским фигуристам будет труднее

По умолчанию процедуру смены гражданства регламентирует Международный союз конькобежцев. Спортсмен имеет право представлять другую страну, если его предыдущая федерация не возражает, а с момента последнего выступления под прежним флагом прошло более 12 месяцев. В Федерации фигурного катания на коньках России эти требования сочли слишком мягкими и утвердили собственные критерии переходов.

По новым правилам спортсмены, выступающие или выступавшие за сборную Россию, имеют право на официальный переход через два года после получения запроса от зарубежной федерации. Для участников чемпионатов или первенств России этот срок составит один год. По сути, федерация усложнила процесс смены гражданства для всех фигуристок, хотя бы однажды выступавших на юниорском или взрослом чемпионатах России.



Таким образом, для российских спортсменов началом карантина станет дата получения запроса от зарубежной федерации, а не последний турнир под эгидой ISU. Очевидно, что в таком случае сроки перехода увеличатся от нескольких месяцев до года в зависимости от конкретной ситуации. Согласятся ли новые федерации ждать и финансировать дорогостоящий тренировочный процесс – большой вопрос. А пропуск целого года тренировок для нынешних фигуристок подобен катастрофе и запросто может привести к концу карьеры. Переход может оказаться просто бессмысленным.

Медведева и Туктамышева не смогут сменить гражданство?

Сильнее всего изменения в правилах ударят по элитным фигуристкам, задумавшимся о смене гражданства. К примеру, если раньше Елизавета Туктамышева или Евгения Медведева уже на следующем чемпионате мира могли бы представлять другие страны, то теперь при смене гражданства выйти на лёд на соревнованиях ISU им удастся не ранее, чем осенью 2022 года. Это при условии, что запрос от иностранной федерации поступит в ближайшее время и будет удовлетворён ФФККР.

Самую яркую фигуристку России манят в Канаду. На родине Туктамышева не нужна? В сборной России Елизавете Туктамышевой места нет, но и отдавать её за рубеж никто не хочет. И что же делать нашей красавице?

Так что если экс-чемпионки мира и Европы и рассматривали вариант со сменой гражданства, то теперь он, скорее всего, отпадёт. С одной стороны, федерация обезопасила себя от возможной конкуренции со стороны сильных соперниц. С другой, серьёзно снизила шансы фигуристок, принесших России множество медалей, вернуться на крупные турниры.

Чем грозят новые правила Косторной, Щербаковой и Трусовой

Интересно, что решение федерации может коснуться и действующих лидеров сборной России. В нормальной ситуации Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова не имели бы причин думать о переходе под другой флаг, но только не сейчас, когда вот-вот вступит в силу решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении России от участия в крупных соревнованиях сроком на четыре года.

Преданное поколение. Судьбы лучших российских фигуристок – в руках ВАДА Трусова и Косторная ничего не выиграют, четверные запретят, а ценз поднимут? К чему может привести наказание России в фигурном катании.

Юные фигуристки, никоим образом не замешанные в допинговой истории и восхищающие весь мир невероятно сложными программами, будут лишены возможности выступать под родным флагом и слушать гимн России в честь собственных побед. По вине прошлых поколений спортсменов и не сумевших их отстоять чиновников наши выдающиеся девочки вообще могут остаться без чемпионатов мира и Олимпиады, ведь кто знает, какие критерии допуска придумают компетентные органы и кто им будет соответствовать.

В такой ситуации не дать спортсменкам возможности выбора – цинизм высшей пробы. По сути, решение федерации может оставить без Олимпиады сразу несколько потрясающих фигуристок. Все ученицы Тутберидзе, как и Медведева с Туктамышевой, уже сполна отплатили родной стране и тем более федерации за вложенные в них средства. И ни одна из них не стала бы менять страну, если бы в России им был обеспечен допуск на чемпионаты мира и Олимпийские игры под своим флагом.



А сейчас получается, что фигуристки ценятся только тогда, когда приносят медали. Не хочешь кататься за Россию, так не доставайся же ты никому. Ни себе ни людям.