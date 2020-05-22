Плющенко научил 11-летнюю фигуристку четверным прыжкам. Гегемонии Тутберидзе конец?

За время самоизоляции в фигурном катании многое перевернулось с ног на голову.
Например, самым обсуждаемым тренером в России внезапно стал Евгений Плющенко. Не успели утихнуть страсти вокруг скандального перехода рекордсменки мира Александры Трусовой от Тутберидзе к Плющенко, как ещё одна воспитанница академии двукратного олимпийского чемпиона дала мощный информационный повод.
11-летняя Софья Титова поразила болельщиков видео, на котором она исполняет сложнейшие прыжки на спортивной площадке. Талант девочки не раз отмечал и сам Плющенко, который лично подводит её к соревнованиям и настраивает на участие в нескольких Олимпийских играх.
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что в академию Плющенко Софья перешла из группы Этери Тутберидзе. Но не уникальной фигуристкой с потрясающим техническим арсеналом, как Трусова или Жилина, а малоперспективной девочкой с постоянными ошибками на тройных прыжках. Теперь же Титова обыгрывает бывших коллег по группе и лихо крутит четверные, доказывая, что уход из «Хрустального» не всегда означает регресс и конец карьеры.
Неужели у Плющенко получится положить конец гегемонии учениц Тутберидзе?
Почему Титова ушла от Тутберидзе к Плющенко
После недавнего перехода в академию Плющенко Александры Трусовой и Вероники Жилиной Евгения часто упрекали в переманивании готовых спортсменок, которые всему научились у Тутберидзе. С Титовой ситуация иная. У девочки возникли серьёзные трудности с тройными прыжками и двойным акселем, преодолеть которые специалистам «Хрустального» не удавалось. Отсутствие прогресса заставило родителей Софьи искать другие варианты, что и привело фигуристку к Плющенко.
Переход состоялся в сезоне-2018/2019 и никем ни афишировался. Позже Плющенко вспоминал, что Софья не владела ни одним тройным прыжком, а двойной аксель приземляла с хроническим недокрутом. Однако начинающий специалист разглядел в ней потенциал и стал лично участвовать в тренировочном процессе. Уже через пару месяцев девочка стабилизировала аксель и разучила тройные. На первенстве Москвы в феврале 2019-го Титова стала лишь 23-й, не исполнив ни одного чистого тройного, хотя к тому моменту уже освоила тройной аксель на полу.
Видео можно посмотреть в "инстаграме" академии Евгения Плющенко.
У Плющенко Титова стала чемпионкой России
В академии Плющенко на талантливую девочку явно делали ставку, и Софья тренеров не подводила. В прошлом сезоне Титова победила на юниорском первенстве Москвы по младшему возрасту, чем доставила колоссальную радость Плющенко.
«С первой победой тебя, Софа. Год назад, когда ты пришла к нам в академию после этих соревнований, ты была 23-я, a сегодня уже 1-я! Спасибо всему нашему тренерскому составу за работу и родителям за доверие! Идём дальше! Бомбим, чемпионка!» — поздравил Плющенко свою ученицу, попутно уколов Тутберидзе.
Кстати, в борьбе за золото Титова обошла не кого-нибудь, а свою бывшую коллегу по группе Тутберидзе Любовь Рубцову. Спустя два месяца Софья окончательно утвердилась в статусе самой многообещающей фигуристки страны в своём возрасте. На первенстве России она поднялась на вершину пьедестала, а ученицы Тутберидзе в этой категории остались без медалей.
Сложнейшие каскады от 11-летней ученицы Плющенко
После главного на данный момент успеха своей подопечной Плющенко вновь пророчил Софье большое будущее и напоминал, в каком разобранном состоянии она к нему перешла. Тогда же Евгений обмолвился, что Титова учит все четверные, кроме риттбергера, а также практически овладела тройным акселем. И вот теперь слова тренера получили подтверждение: Плющенко действительно научил бывшую ученицу Тутберидзе четверным прыжкам.
В «инстаграме» юной звёздочки появилась запись с тренировки на спортивной площадке, где она исполняет каскад из четверного и тройного тулупа, каскад четверной сальхов-ойлер-тройной сальхов и одиночный тройной аксель. «Когда же нам разрешат кататься?!» — задала риторический вопрос Софья, сопроводив запись хештегом #когдапрыгатьлюбишьбольшечеместьиспать.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Почему важны четверные прыжки Титовой
Конечно, проецировать эти прыжки на лёд, а тем более на соревновательные прокаты преждевременно. Во-первых, многие ученицы Тутберидзе скручивали сложные элементы на полу задолго до того, как переносили их на лёд. Во-вторых, некоторые прыжки на видео явно выглядят недокрученными.
Но качество исполнения в данный момент большого значения не имеет. Главное, что Титова стала первой фигуристкой, освоившей четверные прыжки в стенах академии Плющенко. А значит, у двукратного олимпийского чемпиона действительно есть ресурсы для подготовки фигуристок топ-уровня.
Ученицы Плющенко будут побеждать на багаже Тутберидзе
Амбиции Плющенко на тренерском поприще ни для кого не секрет, и теперь у него есть как минимум три высококлассные фигуристки, способные добиваться успеха. Он всерьёз намерен бросить вызов школе Тутберидзе и положить конец гегемонии Этери. Однако Евгений изначально находится в сложном положении, ведь даже если его ученицы будут выигрывать, их победы всё равно спишут на багаж Тутберидзе. В этом плане победы Титовой дадут тренеру Плющенко больше, чем возможные успехи Трусовой и Жилиной.
Не зря же Евгений всё время подчёркивает низкую техническую оснащённость Софьи в момент уход от Тутберидзе.
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