Российский фигурист снял «чёткий» клип. Превзойдёт ли Ковтун Плющенко в шоу-бизнесе?

Откровенный трек чемпиона России набирает популярность в интернете. В комментариях пишут, что это гораздо лучше, чем его катание.

Фигуриста Максима Ковтуна долго называли не иначе как новым Плющенко, но возложенные на него надежды разбивались о срывы программ на крупнейших турнирах, а самым громким событием в карьере стало скандальное непопадание в состав сборной России на Олимпиаду в Сочи.

Весной 2019 года многократный чемпион России решил завязать с фигурным катанием. Теперь он путешествует, даёт мастер-классы и катается в шоу. Не забывает Максим и о давнем увлечении музыкой, которое, похоже, хочет сделать профессией. Первый трек рэп-исполнителя Макса Ковтуна вышел на ведущих музыкальных платформах и в основном получил восторженные отзывы.

Превзойти Плющенко на льду у Ковтуна не получилось. Возможно, получится в шоу-бизнесе?

С рэпом по жизни

Болельщики давно знали о симпатии Максима к рэпу. В 2014 году фигурист, которого «отцепили» от Олимпиады в Сочи ради опытного и заслуженного Евгения Плющенко, старался справиться с разочарованием с помощью музыки. Вместе с друзьями он создал группу «ГряZные Мысли» и даже записал альбом «Неглянец», состоящий из девяти треков. Однако уже в начале нового сезона Ковтун вновь сосредоточился на фигурном катании и покинул проект.

К микрофону фигурист вернулся спустя три года, когда сделал длительный перерыв в карьере. Мини-альбом группы «Мэнни РСК» разошёлся по популярным музыкальным онлайн-площадкам, но большого успеха у публики не имел.

Один на льду не воин. Как началось фигурное катание В Чикаго завершился первый этап Гран-при по фигурному катанию. Ковтун опять падал, Морозов неожиданно болел, а Воронов побеждал Цзиня Бояна.

Трек Ковтуна понравился слушателям

В третий раз Максим решил штурмовать музыкальный олимп уже под собственным брендом. Спустя год после завершения карьеры артист-фигурист представил свой первый сольный трек и клип на него. Из текста понятно, что написано произведение во время самоизоляции и основано на личных переживаниях автора.

Я всё искал виновных, кто перекрыл мне воздух

Причиной оказался я, всё оказалось просто.

В строчках трека под названием «2020» можно заподозрить отсылку к ситуации вокруг Олимпиады в Сочи. Удалось ли бы сборной России выиграть командный турнир, выступай Ковтун, а не Плющенко, — вопрос, который так и останется без ответа. Но по отношению к Максиму федерация действительно поступила несправедливо. Впрочем, возможно, слова про «перекрытый воздух» и не имеют отношения к конфликту с отбором на Игры-2014.

Посмотреть видео можно на канале Максима Ковтуна в YouTube.

Откровенный трек бывшего фигуриста набирает популярность в интернете и уже собрал 7 тысяч просмотров в YouTube. По комментариям пользователей видно, что творчество бывшего фигуриста многим пришлось по вкусу. «Молодец, так держать!», «качает», «чёткий клип», «гораздо лучше, чем его катание», — пишут благодарные зрители.

Как бывшие фигуристы становятся певцами

Музыкальная карьера Ковтуна может сложиться даже удачнее, чем спортивная. За годы в фигурном катании Максим заработал имя, приобрёл связи, в том числе в шоу-бизнесе. Тем более примеров фигуристов, успешно сменивших коньки на микрофон, предостаточно.

Бывшая фигуристка выступит на Евровидении. А когда запоёт Загитова? От чемпионата мира по фигурному катанию до выступления на Евровидении — один шаг. Точнее, три года.

Яркая участница группы «Блестящие» Анна Семенович до прихода в шоу-бизнес была одним из лидеров сборной России в танцах на льду и вместе с Романом Костомаровым выступала на чемпионатах Европы и мира. Датчанка Леонора Йепсен такими достижениями на льду похвастать не может, зато на эстраде реализовала себя в полной мере. Чемпионка Дании выиграла местный вокальный конкурс «Голос», а затем и выступила на Евровидении-2019, где заняла довольно высокое 12-е место.

Евгений Плющенко, к слову, «Евровидение» и вовсе выигрывал – дополнял небольшим шоу на льду песню Димы Билана Believe во время победного выступления. А вот поёт Евгений только в домашней обстановке и будущее своё связывает в первую очередь с тренерской работой. Но кто знает, вдруг и Плющенко однажды поразит нас своим вокалом? Тем более его супруга, продюсер Яна Рудковская, раскрутила уже не одного звёздного исполнителя.

Интересно, увидим ли мы дуэль Ковтуна и Плющенко уже в шоу-бизнесе? И кто кого сразит?