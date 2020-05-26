Трусова опять попала в Книгу Гиннесса. Почему с признанием рекорда тянули полгода?

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призёр взрослого чемпионата Европы Александра Трусова в очередной раз навеки вошла в историю. Её имя в четвёртый раз внесено в знаменитую Книгу рекордов Гиннесса, причём три рекорда из четырёх никто и никогда у россиянки уже не отнимет. Накануне официальный сайт Книги радостно сообщил об этом, но вызвал множество вопросов у поклонников фигурного катания в России и в мире.



Ведь Трусова установила свой четвёртый рекорд ещё в конце прошлого года, исполнив четверной флип. Фанаты россиянки недоумевали, почему с признание достижения их кумира тянули так долго. Уж не стояли ли за этим какие-нибудь закулисные игры?

Александра Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса

Трусовой ещё повезло!

На самом деле никаких тайных заговоров не было: представители Книги рекордов Гиннесса не были заинтересованы в том, чтобы как-то ущемить интересы российской фигуристки. Более того, они сработали довольно оперативно, так что Трусовой ещё сильно повезло!



Стоит понимать, что подобные рекорды не фиксируются сразу после их установления. Это долгий процесс, в который вовлечено много людей и ещё больше бумаг.



Сначала подаётся заявка, рассматриваемая Guinness World Records. Это занимает приблизительно 12 недель. Можно доплатить за ускоренное рассмотрение заявки, но это всё равно происходит не за пару часов. Затем комиссия организации должна верифицировать достижение: присутствует на месте события, проверяет все факты – на слово никто не поверит. Далее идёт подготовка всех необходимых для фиксации достижения документов. Это требует нескольких месяцев.



Трусова прыгнула флип в четыре оборота 7 декабря 2019 года в произвольной программе в финале Гран-при, а рекорд признали 25 мая 2020 года. Прошло более полугода. Долго, скажете вы? Как бы не так. Давайте просто посмотрим на другие рекорды Александры.

10 марта 2018 года россиянка стала первой фигуристкой, которая исполнила на официальных соревнованиях четверной тулуп. 12 октября 2018 года она первой в мире исполнила четверной лутц. Оба рекорда были внесены в Книгу Гиннесса 14 сентября 2019 года. То есть спустя почти год и полтора соответственно. Так что в случае с последним достижением Трусовой всё прошло вполне оперативно.

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Проблемы со вторым рекордом

Не все фиксации рекордов юной фигуристки проходили гладко. Так, со вторым достижением возникли проблемы. Первую попытку Александра предприняла на этапе юниорского Гран-при в Литве. Туда была приглашена комиссия, которая готовилась зафиксировать результат. Однако судьи заметили недокрут у Трусовой при исполнении четверного лутца и вместо базовых 11,5 балла дали ей всего 8,02 балла. Пришлось ждать следующего этапа в Армении, где всё прошло уже хорошо. После установления рекорда Трусова не скрывала облегчения.



«Наконец этот прыжок посчитала докрученным. Я очень рада, что попала в Книгу рекордов Гиннесса. Очень большая честь оказаться упомянутой в ряду таких невероятных легенд советского спорта, как Сергей Бубка и Ирина Роднина. Это, конечно, ещё больше мотивирует, надо быть достойной этого».

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Кто побьёт один из рекордов Трусовой?

Есть ещё одно достижение спортсменки, которое попало в Книгу рекордов Гиннесса. И если три других останутся с Трусовой навсегда, то это вполне может быть побито. Речь идёт о рекордной сумме баллов за произвольную программу. 26 октября 2019 года на канадском этапе Гран-при Александра получила от судей 166,22 балла. И это на первом взрослом для себя этапе Гран-при!

Невероятная сумма, если задуматься, но когда-то и рекорд Алины Загитовой выглядел не менее впечатляющим, а сейчас о нём уже помнят немногие. В мире есть фигуристки, способные дотянуться до результата Трусовой – та же Щербакова в перспективе. Либо, кто знает, может быть новая рекордсменка пока ещё не вышла на взрослый уровень, а только готовится всех удивить.