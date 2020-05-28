«Нам нужна ещё медаль». Чиновники вынудили Плющенко рисковать жизнью на Олимпиаде?

Евгений Плющенко стал одним из главных антигероев Олимпиады в Сочи. На своих четвёртых Играх опытнейший спортсмен помог команде завоевать золото в командном турнире, после чего отказался от участия в личных соревнованиях из-за травмы спины. Это вызвало бурю негодования у российских болельщиков. Евгению не могли простить того, что после неоднозначного отбора на Игры Россию на домашней Олимпиаде в мужском турнире никто не представлял. Сам Плющенко же уверял, что испытывал нестерпимую боль, кататься с которой было невозможно.

Плющенко. Занавес Иностранная пресса много пишет про Плющенко, правда, в основном просто констатируя факт и не оценивая каким-либо образом его поступок.

Российские спортсмены продолжали блестяще выступать в Сочи, но, пожалуй, ни об одном чемпионе не говорили столько, сколько о снявшемся с соревнований Плющенко. Через несколько дней после Игр у Евгения была выявлена поломка шурупа, установленного в позвоночнике. Однако полностью переубедить разгневанных критиков не удалось. Вся эта ситуация нанесла ущерб репутации чемпиона и помешала уйти из спорта красиво.



И только сейчас супруга Евгения Яна Рудковская решила рассказать правду о громком скандале на Играх в Сочи. Оказывается, выступить в личном турнире Плющенко вынудили чиновники.



А чемпион поддался на уговоры и, как оказалось позже, рисковал жизнью!

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Чиновники убедили Плющенко выступить через боль?

С Олимпиады в Сочи прошло уже более шести лет, но нападки на Плющенко из-за отказа от участия в личном турнире до конца не прекратились. Возможно, это и побудило продюсера Яну Рудковскую впервые раскрыть все подробности нашумевшей истории. В фильме «Рудковская. Исповедь» Яна рассказала, что Плющенко чувствовал боль в спине и просил заменить его после командного турнира, но получил отказ от федерации и Министерства спорта.



«Они сказали: давай, попробуй. Уговаривают: нам нужна ещё медаль. И Женя: я не могу, у меня боли. Ну как? «Ну ты понимаешь, ты же великий, давай-давай», – вспоминает Рудковская.

Плющенко поддался на уговоры, но пожалел об этом ещё до начала соревнований. На последней тренировке у него порвалась цепочка с крестиком, в чём фигурист увидел дурной знак.



«Он сказал: надо было не идти на уговоры, а меняться. Есть более здоровые спортсмены, которым нужна Олимпиада. И на фоне травмы его бы поменяли. После снятия начинается травля».

Евгений Плющенко (на переднем плане) Фото: РИА Новости

Рудковская: врач сказал, что Плющенко мог умереть на льду на Олимпиаде в Сочи

«Скорее всего, вы бы умерли на льду»

Уже через несколько дней Плющенко и Рудковская были в Израиле, где у спортсмена выявили разлом шурупа в позвоночнике. Хирург Илья Пекарский, оперировавший Плющенко спину, сообщил, что выступление с такой травмой могло обернуться для фигуриста трагедией.



«Пекарский спросил: «Женя, а если бы вы были не первый в разминке, то пошли бы на новокаиновую блокаду, которая купировала бы вам боль на какое-то время?» Женя ответил: «Конечно, пошёл бы». Пекарский поворачивает нам экран и показывает снимок: «Тогда, скорее всего, вы бы умерли на льду», – рассказывает Рудковская в фильме.

Евгений Плющенко Фото: РИА Новости

Получается, Плющенко чудом избежал фатальных последствий. Если бы на жеребьёвке Евгению достался не первый номер, то врачи успели бы сделать ему сильный обезболивающий укол, который бы начал действовать, пока выступали другие участники. Однако в таком случае травмированный позвоночник мог не выдержать нагрузку.

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Попадание Плющенко на Олимпиаду обернулось скандалом

Негатив вокруг участия Плющенко в Олимпиаде-2014 появился задолго до самих Игр. В мужском одиночном катании у России была одна квота, и занять её по спортивному принципу должен был чемпион страны. Национальный турнир выиграл Максим Ковтун, а Плющенко занял второе место. После этого федерация устроила претендентам на участие в Олимпиаде закрытые прокаты, где Плющенко, по словам руководства, откатался великолепно. В итоге выбор был сделан в его пользу, и в командном турнире Евгений не подвёл. Опытный фигурист набрал 19 из максимально возможных 20 баллов и здорово помог сборной России в борьбе за золото.

После произвольной программы Плющенко сказал, что «почувствовал спину», однако выразил уверенность, что успеет восстановиться к личным соревнованиям. Возможность сделать замену у сборной России была, однако основанием могла стать лишь свежая травма, которую должны были засвидетельствовать представители Международного олимпийского комитета. Почему Плющенко не стали менять на одного из двух запасных фигуристов – остаётся только догадываться, но в итоге Евгений перед короткой программой всё-таки вышел на лёд, тут же скорчился от боли и подъехал к судьям, объяснив, что не может выступать.

Евгений Плющенко (слева) и Алексей Мишин (справа). Плющенко снимается с мужского одиночного турнира перед короткой программойна Олимпиаде в Сочи Фото: РИА Новости

Плющенко ещё на Олимпиаде обвинил федерацию

Тогда на Плющенко обрушился шквал критики. Основные претензии заключались в том, что фигурист приехал на Игры с проблемами со здоровьем и лишил молодого Ковтуна заслуженного шанса проявить себя на Олимпиаде. По одной из версий, федерация разработала план, согласно которому Плющенко после завоевания медали в командном турнире должен сняться и уступить место Ковтуну. Кстати, эту мысль после чемпионата России выразил сам Плющенко, дав повод полагать, что сценарий уже написан.



Однако на деле всё вышло иначе – никакой замены не последовало. По словам тогдашнего министра спорта Виталия Мутко, Евгений сам решил выступать, а Ковтун не был готов приехать. Чиновники встали на защиту спортсмена. Мол, с кем не бывает. А без Плющенко шансов на медаль всё равно бы почти не было.



И вот спустя шесть лет выясняется, что это не Плющенко почему-то решил выступать в личном турнире после тяжёлых падений на тренировках, а чиновники федерации и министерства спорта вынудили его рисковать жизнью на Олимпиаде в Сочи.

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Хотя на самом деле, Евгений рассказал правду ещё во время Игр. В интервью CNN фигурист сказал: «Я объяснил своей федерации, что, может, будет лучше, если участвовать будет кто-то другой. Я их попросил об этом, но получил отказ». Позже Плющенко сказал, что ничего подобного не имел в виду, а виною всему его плохой английский и неправильно понятые ответы.



Сейчас версию мужа подтвердила Рудковская. Выходит, никаких трудностей перевода на самом деле не было. Плющенко в сердцах сказал правду, однако затем сгладил углы.

Федерация ждала от Плющенко медаль? Или боялась шума?

Евгений Плющенко (крайний слева) держится за травмированную спину. Его тренер Алексей Мишин (крайний справа за бортиком) Фото: РИА Новости

Почему в федерации не стали делать замену, если Плющенко откровенно говорил о проблемах со здоровьем? Версия о попытке завоевать медаль любой ценой, конечно, имеет право на существование, однако не кажется убедительной. Претендовать на награду личного турнира Евгению было очень тяжело, ведь уже в произвольной программе командных соревнований он допустил серьёзные ошибки, а нагрузка на больную спину только возрастала.



Более правдоподобным кажется другой возможный вариант. Замена Плющенко, о проблемах которого было известно заранее, привела бы к широкому резонансу. На общую командную победу была бы отброшена тень скандала. Собственно, вице-президент ФФККР Александр Лакерник открыто признал это в интервью «Спорт-Экспресс»: «Если бы замена была, она действительно могла привести к ненужному шуму».



Так или иначе, откровения Рудковской позволяют взглянуть на скандал с Плющенко с другой стороны. То ли желая получить медаль любой ценой, то ли боясь «ненужного шума» федерация вынудила травмированного фигуриста выйти на лёд в турнире одиночников. И только случай помог Плющенко избежать трагичных последствий этого решения.