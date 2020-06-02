«Не могла удержать слёзы». Как последняя Олимпиада Родниной обернулась громким скандалом

Для американцев зимняя Олимпиада 1980 года в Лейк-Плэсиде – это прежде всего сенсационное золото местных хоккеистов. Необъяснимая победа американских студентов над великой и ужасной «красной машиной» вошла в историю как «чудо на льду». А по другую сторону океана символом Игр в Лейк-Плэсиде стали слёзы, бегущие по щекам фигуристки Ирины Родниной после её третьей победы на Олимпиаде.
И этому потрясающе эмоциональному моменту тоже предшествовали настоящие чудеса – как на льду, так и за его пределами.
На домашней Олимпиаде в период «холодной войны», на фоне ввода советских войск в Афганистан и заявлений президента Картера о бойкоте летних Игр в Москве, США как воздух была необходима громкая спортивная победа над СССР. Главная ставка была сделана на Тай Бабилонию и Рэнди Гарднера. Молодые фигуристы должны были положить конец гегемонии советских парников. Для этой цели против Ирины Родниной и Александра Зайцева была развёрнута мощная кампания, оказывалось беспрецедентное давление.
И фигуристы дрогнули. Только не советские, а американские. Партнёр оцепенел от страха и со скандалом сбежал со льда на глазах у тысяч зрителей. Те горевали недолго, и уже через несколько минут купали в овациях советских спортсменов.
Победа в Лейк-Плэсиде стала для Ирины Родниной последней и, по её признанию, самой сложной в жизни. Легендарные советские фигуристы одолели не только соперников, искусственные препятствия и межнациональные предрассудки – они взяли верх над собой. Именно поэтому Роднина после заключительного проката в карьере сначала на себе утащила со льда обессилившего партнёра, а затем на глазах у всего мира плакала на пьедестале под гимн СССР. Последня Олимпиада спортсменки обернулась громким скандалом.
Роднина замахнулась на историческое достижение
Вопрос о лучшей паре планеты в фигурном катании в 70-е даже не стоял. В течение 10 лет Ирина Роднина выигрывала все соревнования подряд – сначала с Алексеем Улановым, а затем и с будущим супругом Александром Зайцевым. Реальный шанс на золото чемпионата мира другим дуэтам представился лишь в 1979 году, когда Ирина и Александр пропускали сезон из-за рождения сына. В отсутствие лидеров победу одержали американцы Тай Бабилония и Рэнди Гарднер. Яркая, колоритная партнёрша и артистичный партнёр после успеха в Вене стали основными претендентами на золото предстоящей Олимпиады. Судейство на домашних Играх обещало быть благосклонным, а в возвращение Родниной и Зайцева за границей не верил никто.
И тем не менее двукратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира Роднина при поддержке тренера Татьяны Тарасовой решила выступить на своей последней Олимпиаде, попутно замахнувшись на небывалое достижение – стать олимпийской чемпионкой после рождения ребёнка. Американцы таким решением были шокированы, но отказываться от чемпионских амбиций не собирались. Умудрённый опытом тренер Джон Никс разработал план психологической атаки на Роднину и Зайцева. Началась игра нервов, которая завершилась совсем не так, как рассчитывал американский специалист.
Ирина Роднина с богатой коллекцией наград
Фото: РИА Новости
Американцы старались надавить на Роднину и Зайцева
Осенью 1979 года, всего через полгода после рождения ребёнка, Роднина и Зайцев полетели в Японию для участия в традиционных показательных выступлениях. К удивлению советской делегации, на этих шоу катались и американские чемпионы мира. В то время основные фавориты встречались между собой только на главных стартах сезона, однако Бабилония и Гарднер решили нарушить это негласное правило. Расчёт был на то, что безупречное катание американцев окажет психологическое давление на Роднину с Зайцевым, заставит их нервничать и ошибаться, но всё получилось иначе.
Конкуренция обострилась ещё до выступлений. Американцы хотели закрывать программу на правах действующих чемпионов мира, но Тарасовой и Чайковской удалось убедить организаторов, что кататься последними должны наиболее титулованные и заслуженные спортсмены. Родниной и Зайцеву эта ситуация добавила спортивной злости, и на всех выступлениях они катались блестяще. Американцы же, напротив, постоянно ошибались и выглядели неубедительно. Первый раунд противостояния остался за спортсменами из СССР.
Понимая, что Ирина и Александр вернулись по-настоящему, сторона соперника начала нагнетать давление на арбитров. В западной прессе появлялись статьи о многочисленных запрещённых элементах в программах советских чемпионов, за которые их необходимо штрафовать. На чемпионате Европы судьи никаких нарушений у Родниной и Зайцева не увидели, что немного снизило напряжение, но ближе к Олимпиаде разговоры о неправильной технике возобновились.
Журналисты убеждали американцев, что Роднина и Зайцев побеждали нечестно
Политическая обстановка перед Играми в Лейк-Плэсиде накалилась до предела. Президент США Картер уже заявил, что его страна бойкотирует Олимпиаду в Москве. В такой ситуации советские спортсмены явно не ждали тёплого приёма за океаном и были готовы ко всему. Американские СМИ как могли пиарили Бабилонию и Гарднера. Не слишком знакомым с фигурным катанием зрителям объясняли, что дуэт из США значительно сильнее, а Роднина и Зайцев побеждали нечестно, да и вообще они уже не те, что раньше.
Последний этап подготовки к Играм Роднина и Зайцев проводили в городке Уэсли недалеко от Бостона. Вопреки опасениям, местные жители приняли советских звёзд радушно: в магазинах были приветственные таблички на русском языке, на улицах узнавали и желали удачи. В качестве благодарности советские фигуристы провели несколько открытых тренировок. Роднина вспоминала, что благожелательная атмосфера помогла им почувствовать уверенность и набрать форму.
Ужасные условия и беспрецедентное давление
Непосредственно на месте проведения соревнований всё было по-другому. Спортсменов разместили в здании бывшей тюрьмы, условия оставляли желать лучшего. Однажды Ирина неаккуратно спрыгнула с верхней койки и ударилась ногой, а в другой день прогулку спортсменов прервал полицейский, не поверивший, что фигурное катание входит в олимпийскую программу.
«Каждый час, каждый день, проведённый в такой Олимпийской деревне, только усиливал раздражение», — пишет Роднина в книге «Олимпийская орбита».
Тренер американской пары Никс дал резонансное интервью о том, что Роднина и Зайцев собираются незаконно увезти золото в СССР, так как в их программе полно запрещённых приёмов. На судей и Международный союз конькобежцев оказывалось беспрецедентное давление. Тарасова, хотя и была уверена в правоте своих подопечных, не находила себе места от волнения, но Ирину и Александра всячески ограждала от ненужных тревог.
«За три дня до начала соревнований арбитры нашли три ошибки в произвольной программе Родниной. Ошибки, то есть элементы с нарушением правил в незначительных и проходных частях программы, начали показывать по телевидению. И объяснять публике, и объяснять судьям, что за них надо снижать оценки. Я попросила выключить в блоке, где мы жили, телевизор, запретила приносить к нам газеты и что-либо говорить по этому поводу», — вспоминает Татьяна Анатольевна.
Идеальное катание Родниной «сломало» американцев
Развязка психологической битвы наступила ещё до соревнований. Тарасова посетила тренировку американцев, и Гарднер, видя её, не сделал ни одного чистого прыжка. А вот Роднина и Зайцев под пристальным взглядом конкурентов откатали идеально.
«Я сказала Родниной: «Вон забились в угол, сейчас истреплют себе все нервы и уйдут минут через пятнадцать». Так оно и вышло. Роднина была в ударе, и эта тренировка американцев погубила. Они через пятнадцать минут встали и ушли. Роднина производила на них впечатление, как удав на кролика», — пишет Тарасова о тех событиях.
Прокат Ирины Родниной и Александра Зайцева
Фото: РИА Новости
Любимец США Гарднер в панике сбежал со льда
В день короткой программы пар в ледовом дворце Лейк-Плэсида творилось что-то невероятное. Тысячи американцев пришли смотреть на лучшую пару планеты, которой они по наивности считали Бабилонию и Гарднера. Об этом красноречиво свидетельствовали и плакаты на трибунах: «Бабилония лучше Родниной», «Бабилония и Гарднер – лучшая пара мира», «Гениальные спортсмены!» Однако уже через несколько минут толпа наблюдала за самым скандальным и драматичным моментом Олимпиады для американского спорта.
На разминке Гарднер выглядел человеком, впервые ступившим на лёд. Он упал пять раз и в полной тишине покинул лёд. Публика надеялась, что на прокат ему всё-таки удастся собраться, но овладевшая им паника оказалась невероятно сильной. Выйдя на лёд перед выступлением, Рэнди пару раз споткнулся, растерянно улыбнулся и лишь с помощью Тай кое-как добрался до стартовой позиции.
А через несколько секунд случилось немыслимое: американский фаворит быстро поехал к бортику и убежал в подтрибунное помещение. Уговоры вернуться на лёд были безрезультатными. Бабилония рыдала, зрители замерли от шока. Позже Гарднер сошлётся на травму паха, но в тот момент его поведение было очень похоже на бегство в панике. Психологическая атака, задуманная тренером американцев, сработала в другую сторону. Чувствительный и ранимый спортсмен оказался не готов к колоссальному напряжению, которое для Родниной и Зайцева было нормой долгие годы.
Фото: РИА Новости
Роднина и Зайцев заставили американцев забыть о позоре своей пары
Роднина узнала о случившемся от Тарасовой. «Бабилония — Гарднер с соревнования снялись. Тебе все нервы перепортили, а сами на старт не вышли», — сказала тренер. «Ну, погодите! Я всем покажу, как надо кататься», — ответила разозлённая Роднина.
Ирина и Александр катались в полной тишине и, по мнению Тарасовой, показали лучшее выступление в жизни. Спустя всего две минуты переполненный зал купал советских фигуристов в овациях. Удивительное мастерство Родниной и Зайцева привели американцев в восторг и заставили забыть о позоре их хвалёных соотечественников.
Легендарные слёзы Родниной на пьедестале
Перед произвольной программой сомнений в победе Родниной и Зайцева не оставалось. Огромные эмоциональные и физические затраты дали о себе знать – после проката Родниной пришлось буквально на себе тащить мужа и партнёра к бортику, где его приводили в чувства с помощью нашатыря. 30-летняя Роднина, год назад родившая сына, как девочка прыгала по катку вне себя от счастья. А через пару минуту плакала на вершине пьедестала под гимн СССР. Эти слёзы трёхкратной олимпийской чемпионки стали главным символом Олимпиады в Лейк-Плэсиде.
«Телевидение крупно показало моё лицо, о чём я даже и не подозревала, и слёзы, которые потихоньку навертывались и потом поползли по щеке. Удержать слёзы я просто не могла, да и к чему?» — вспоминает Роднина.
Ирина Роднина и Александр Зайцев на верхней ступеньке пьедестала
Фото: РИА Новости
Советские фигуристы выдержали фантастическое напряжение и морально задавили своих главных соперников на их же земле. Победа Родниной и Зайцева получилась сколь грандиозной, столь и скандальной: закулисные игры, обвинения в использовании запрещённых элементов, принижение заслуг в прессе, ужасные условия проживания, сбежавший с поля боя соперник.
А Ирина Роднина навсегда осталась первой фигуристкой, выигравшей Олимпиаду после рождения ребёнка. И первой трёхкратной олимпийской чемпионкой в парном катании.
Вот оно, настоящее чудо на льду!
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