«Не могла удержать слёзы». Как последняя Олимпиада Родниной обернулась громким скандалом

В США делали всё, чтобы не отдать золото фигуристам из СССР. Но первым сломался американский фаворит, сбежавший прямо со своего выступления.

Для американцев зимняя Олимпиада 1980 года в Лейк-Плэсиде – это прежде всего сенсационное золото местных хоккеистов. Необъяснимая победа американских студентов над великой и ужасной «красной машиной» вошла в историю как «чудо на льду». А по другую сторону океана символом Игр в Лейк-Плэсиде стали слёзы, бегущие по щекам фигуристки Ирины Родниной после её третьей победы на Олимпиаде.

И этому потрясающе эмоциональному моменту тоже предшествовали настоящие чудеса – как на льду, так и за его пределами.

Олимпийские катания. Часть 15. Лейк-Плэсид-1980. XIII зимние Олимпийские игры проходили в городе Лейк-Плэсид (США) с 13 по 24 февраля 1980 года. В этих Играх приняли участие 1072 спортсмена из 37 стран.

На домашней Олимпиаде в период «холодной войны», на фоне ввода советских войск в Афганистан и заявлений президента Картера о бойкоте летних Игр в Москве, США как воздух была необходима громкая спортивная победа над СССР. Главная ставка была сделана на Тай Бабилонию и Рэнди Гарднера. Молодые фигуристы должны были положить конец гегемонии советских парников. Для этой цели против Ирины Родниной и Александра Зайцева была развёрнута мощная кампания, оказывалось беспрецедентное давление.

И фигуристы дрогнули. Только не советские, а американские. Партнёр оцепенел от страха и со скандалом сбежал со льда на глазах у тысяч зрителей. Те горевали недолго, и уже через несколько минут купали в овациях советских спортсменов.

Победа в Лейк-Плэсиде стала для Ирины Родниной последней и, по её признанию, самой сложной в жизни. Легендарные советские фигуристы одолели не только соперников, искусственные препятствия и межнациональные предрассудки – они взяли верх над собой. Именно поэтому Роднина после заключительного проката в карьере сначала на себе утащила со льда обессилившего партнёра, а затем на глазах у всего мира плакала на пьедестале под гимн СССР. Последня Олимпиада спортсменки обернулась громким скандалом.

«Мне даже жаль Роднину». Как великая фигуристка погрязла в скандалах «Вшивый патриотизм», перепалка с Жириновским, скандальная шутка про президента США – чемпионка регулярно попадает в неловкие истории.

Роднина замахнулась на историческое достижение

Вопрос о лучшей паре планеты в фигурном катании в 70-е даже не стоял. В течение 10 лет Ирина Роднина выигрывала все соревнования подряд – сначала с Алексеем Улановым, а затем и с будущим супругом Александром Зайцевым. Реальный шанс на золото чемпионата мира другим дуэтам представился лишь в 1979 году, когда Ирина и Александр пропускали сезон из-за рождения сына. В отсутствие лидеров победу одержали американцы Тай Бабилония и Рэнди Гарднер. Яркая, колоритная партнёрша и артистичный партнёр после успеха в Вене стали основными претендентами на золото предстоящей Олимпиады. Судейство на домашних Играх обещало быть благосклонным, а в возвращение Родниной и Зайцева за границей не верил никто.

И тем не менее двукратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира Роднина при поддержке тренера Татьяны Тарасовой решила выступить на своей последней Олимпиаде, попутно замахнувшись на небывалое достижение – стать олимпийской чемпионкой после рождения ребёнка. Американцы таким решением были шокированы, но отказываться от чемпионских амбиций не собирались. Умудрённый опытом тренер Джон Никс разработал план психологической атаки на Роднину и Зайцева. Началась игра нервов, которая завершилась совсем не так, как рассчитывал американский специалист.

Ирина Роднина с богатой коллекцией наград Фото: РИА Новости

Американцы старались надавить на Роднину и Зайцева

Осенью 1979 года, всего через полгода после рождения ребёнка, Роднина и Зайцев полетели в Японию для участия в традиционных показательных выступлениях. К удивлению советской делегации, на этих шоу катались и американские чемпионы мира. В то время основные фавориты встречались между собой только на главных стартах сезона, однако Бабилония и Гарднер решили нарушить это негласное правило. Расчёт был на то, что безупречное катание американцев окажет психологическое давление на Роднину с Зайцевым, заставит их нервничать и ошибаться, но всё получилось иначе.

Конкуренция обострилась ещё до выступлений. Американцы хотели закрывать программу на правах действующих чемпионов мира, но Тарасовой и Чайковской удалось убедить организаторов, что кататься последними должны наиболее титулованные и заслуженные спортсмены. Родниной и Зайцеву эта ситуация добавила спортивной злости, и на всех выступлениях они катались блестяще. Американцы же, напротив, постоянно ошибались и выглядели неубедительно. Первый раунд противостояния остался за спортсменами из СССР.

Понимая, что Ирина и Александр вернулись по-настоящему, сторона соперника начала нагнетать давление на арбитров. В западной прессе появлялись статьи о многочисленных запрещённых элементах в программах советских чемпионов, за которые их необходимо штрафовать. На чемпионате Европы судьи никаких нарушений у Родниной и Зайцева не увидели, что немного снизило напряжение, но ближе к Олимпиаде разговоры о неправильной технике возобновились.

Со льда – в «Единую Россию»? Что стало со звёздами российского фигурного катания Как изменились Плющенко, Ягудин, Роднина и другие чемпионы.

Журналисты убеждали американцев, что Роднина и Зайцев побеждали нечестно

Политическая обстановка перед Играми в Лейк-Плэсиде накалилась до предела. Президент США Картер уже заявил, что его страна бойкотирует Олимпиаду в Москве. В такой ситуации советские спортсмены явно не ждали тёплого приёма за океаном и были готовы ко всему. Американские СМИ как могли пиарили Бабилонию и Гарднера. Не слишком знакомым с фигурным катанием зрителям объясняли, что дуэт из США значительно сильнее, а Роднина и Зайцев побеждали нечестно, да и вообще они уже не те, что раньше.

Последний этап подготовки к Играм Роднина и Зайцев проводили в городке Уэсли недалеко от Бостона. Вопреки опасениям, местные жители приняли советских звёзд радушно: в магазинах были приветственные таблички на русском языке, на улицах узнавали и желали удачи. В качестве благодарности советские фигуристы провели несколько открытых тренировок. Роднина вспоминала, что благожелательная атмосфера помогла им почувствовать уверенность и набрать форму.

Ужасные условия и беспрецедентное давление

Непосредственно на месте проведения соревнований всё было по-другому. Спортсменов разместили в здании бывшей тюрьмы, условия оставляли желать лучшего. Однажды Ирина неаккуратно спрыгнула с верхней койки и ударилась ногой, а в другой день прогулку спортсменов прервал полицейский, не поверивший, что фигурное катание входит в олимпийскую программу.

«Каждый час, каждый день, проведённый в такой Олимпийской деревне, только усиливал раздражение», — пишет Роднина в книге «Олимпийская орбита».

Тренер американской пары Никс дал резонансное интервью о том, что Роднина и Зайцев собираются незаконно увезти золото в СССР, так как в их программе полно запрещённых приёмов. На судей и Международный союз конькобежцев оказывалось беспрецедентное давление. Тарасова, хотя и была уверена в правоте своих подопечных, не находила себе места от волнения, но Ирину и Александра всячески ограждала от ненужных тревог.

«За три дня до начала соревнований арбитры нашли три ошибки в произвольной программе Родниной. Ошибки, то есть элементы с нарушением правил в незначительных и проходных частях программы, начали показывать по телевидению. И объяснять публике, и объяснять судьям, что за них надо снижать оценки. Я попросила выключить в блоке, где мы жили, телевизор, запретила приносить к нам газеты и что-либо говорить по этому поводу», — вспоминает Татьяна Анатольевна.

Идеальное катание Родниной «сломало» американцев

Развязка психологической битвы наступила ещё до соревнований. Тарасова посетила тренировку американцев, и Гарднер, видя её, не сделал ни одного чистого прыжка. А вот Роднина и Зайцев под пристальным взглядом конкурентов откатали идеально.

«Я сказала Родниной: «Вон забились в угол, сейчас истреплют себе все нервы и уйдут минут через пятнадцать». Так оно и вышло. Роднина была в ударе, и эта тренировка американцев погубила. Они через пятнадцать минут встали и ушли. Роднина производила на них впечатление, как удав на кролика», — пишет Тарасова о тех событиях.

Прокат Ирины Родниной и Александра Зайцева Фото: РИА Новости

Любимец США Гарднер в панике сбежал со льда

В день короткой программы пар в ледовом дворце Лейк-Плэсида творилось что-то невероятное. Тысячи американцев пришли смотреть на лучшую пару планеты, которой они по наивности считали Бабилонию и Гарднера. Об этом красноречиво свидетельствовали и плакаты на трибунах: «Бабилония лучше Родниной», «Бабилония и Гарднер – лучшая пара мира», «Гениальные спортсмены!» Однако уже через несколько минут толпа наблюдала за самым скандальным и драматичным моментом Олимпиады для американского спорта.

На разминке Гарднер выглядел человеком, впервые ступившим на лёд. Он упал пять раз и в полной тишине покинул лёд. Публика надеялась, что на прокат ему всё-таки удастся собраться, но овладевшая им паника оказалась невероятно сильной. Выйдя на лёд перед выступлением, Рэнди пару раз споткнулся, растерянно улыбнулся и лишь с помощью Тай кое-как добрался до стартовой позиции.

А через несколько секунд случилось немыслимое: американский фаворит быстро поехал к бортику и убежал в подтрибунное помещение. Уговоры вернуться на лёд были безрезультатными. Бабилония рыдала, зрители замерли от шока. Позже Гарднер сошлётся на травму паха, но в тот момент его поведение было очень похоже на бегство в панике. Психологическая атака, задуманная тренером американцев, сработала в другую сторону. Чувствительный и ранимый спортсмен оказался не готов к колоссальному напряжению, которое для Родниной и Зайцева было нормой долгие годы.

Фото: РИА Новости

Роднина и Зайцев заставили американцев забыть о позоре своей пары

Роднина узнала о случившемся от Тарасовой. «Бабилония — Гарднер с соревнования снялись. Тебе все нервы перепортили, а сами на старт не вышли», — сказала тренер. «Ну, погодите! Я всем покажу, как надо кататься», — ответила разозлённая Роднина.

Ирина и Александр катались в полной тишине и, по мнению Тарасовой, показали лучшее выступление в жизни. Спустя всего две минуты переполненный зал купал советских фигуристов в овациях. Удивительное мастерство Родниной и Зайцева привели американцев в восторг и заставили забыть о позоре их хвалёных соотечественников.

Легендарные слёзы Родниной на пьедестале

Перед произвольной программой сомнений в победе Родниной и Зайцева не оставалось. Огромные эмоциональные и физические затраты дали о себе знать – после проката Родниной пришлось буквально на себе тащить мужа и партнёра к бортику, где его приводили в чувства с помощью нашатыря. 30-летняя Роднина, год назад родившая сына, как девочка прыгала по катку вне себя от счастья. А через пару минуту плакала на вершине пьедестала под гимн СССР. Эти слёзы трёхкратной олимпийской чемпионки стали главным символом Олимпиады в Лейк-Плэсиде.

«Телевидение крупно показало моё лицо, о чём я даже и не подозревала, и слёзы, которые потихоньку навертывались и потом поползли по щеке. Удержать слёзы я просто не могла, да и к чему?» — вспоминает Роднина.

Ирина Роднина и Александр Зайцев на верхней ступеньке пьедестала Фото: РИА Новости

Советские фигуристы выдержали фантастическое напряжение и морально задавили своих главных соперников на их же земле. Победа Родниной и Зайцева получилась сколь грандиозной, столь и скандальной: закулисные игры, обвинения в использовании запрещённых элементов, принижение заслуг в прессе, ужасные условия проживания, сбежавший с поля боя соперник.

А Ирина Роднина навсегда осталась первой фигуристкой, выигравшей Олимпиаду после рождения ребёнка. И первой трёхкратной олимпийской чемпионкой в парном катании.

Вот оно, настоящее чудо на льду!