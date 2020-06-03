Идеальный солдат. Возвращение Загитовой в фигурное катание нужно только Тутберидзе?

В декабре 2019 года олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла последнее место в финале Гран-при, а спустя несколько дней в эфире Первого канала объявила о решении приостановить карьеру. Тогда были все предпосылки полагать, что временный отказ от участия в соревнованиях окажется постоянным. К этому варианту склонялись многие специалисты и поклонники фигурного катания.

Казалось, только персональные фанаты Алины не хотели мириться с мыслью, что больше не увидят свою любимицу на крупных турнирах. И похоже, их вера в возвращение Загитовой окажется ненапрасной. 18-летняя спортсменка вошла в состав сборной России и прибыла на закрытый сбор в Новогорске. Но главная причина считать, что Алина действительно пойдёт в сезон, кроется в другом.



Фигуристка Загитова снова нужна Тутберидзе в качестве боевой единицы.

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Загитова прибыла на сбор фигуристов сборной России

Официального объявления о возобновлении карьеры Алина не делала. Ни на Первом канале, ни где бы то ни было ещё. Формально это и не требуется, но, возможно, спортсменке стоило бы внести ясность, чтобы снять напряжение. А пока фанатам остаётся лишь догадываться о планах чемпионки по обрывочной информации. Сначала Алина в интервью Cosmopolitan рассказала, что тренирует четверные. Затем её включили в состав сборной России на предстоящий сезон. И вот теперь фигуристка присоединилась к коллегам по группе Тутберидзе на сборе в Новогорске.



Лидеры прошлого сезона Алёна Косторная и Анна Щербакова заехали на подмосковную базу 24 мая. Загитова появилась в Новогорске 2 июня, а до этого провела занятие в тренажёрном зале школы «Самбо-70». После получения результата анализа на коронавирус она сможет выйти на лёд. Само по себе участие в сборе не говорит о том, что Алина обязательно будет выступать на соревнованиях в следующем сезоне, ведь даже для участия в шоу всё равно необходима практика, и грех не воспользоваться возможностью тренироваться на льду, когда все остальные катки закрыты.

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Загитова должна восполнить потерю Трусовой?

Потенциальное возвращение Загитовой остаётся главной интригой межсезонья. Окончательный ответ на этот вопрос мы, скорее всего, узнаем на контрольных прокатах сборной России, которые традиционно проходят в начале сентября. Однако уже сейчас есть важная причина полагать, что Алина всё-таки будет соревноваться. По крайней мере попробует.

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Причина эта кроется в амбициях Этери Тутберидзе. В прошлом сезоне на трёх крупнейших стартах на пьедестале были исключительно её подопечные. Наверняка тренеру, установившему гегемонию своих юных учениц в женском фигурном катании, меньше всего хочется сдавать позиции. А после ухода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко полный пьедестал «Хрустального» без Загитовой был бы недостижим. Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева вместе с Дарьей Усачёвой и Майей Хромых смогут выступать по взрослым только с сезона-2021/2022, поэтому Загитова единственная, кто может восполнить потерю Трусовой и снова превратить дуэт Косторной и Щербаковой в трио.

Даниил Глейхенгауз (слева), Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Алина Загитова Фото: РИА Новости

Почему Тутберидзе нуждается в возвращении Загитовой

Несмотря на звёздный статус и былые заслуги, в новом сезоне Загитовой уготована роль третьей скрипки. В плане борьбы за победу Аня и Алёна выглядят предпочтительнее, но на гипотетическую бронзу шансы у Алины есть. Учитывая нестабильность Трусовой и иностранных соперниц, Загитова при лучшем катании может опережать их даже без четверных прыжков и тройного акселя. Тутберидзе не раз демонстрировала, что для неё не имеет значения, кто из её учениц окажется на вершине. Так было и с Медведевой на Олимпиаде в Пхёнчхане, и с Трусовой в прошлом сезоне, да и, по всей видимости, с Загитовой.

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Если в прошлом сезоне группа Этери доминировала и без Алины, то теперь ситуация изменилась, и Тутберидзе снова нуждается в помощи своей звёздной ученицы. Как минимум на один сезон, а там будет видно. Кстати, похожий приём Этери уже использовала два сезона назад. Медведева ушла к Орсеру, Трусова, Щербакова и Косторная докатывали последний сезон по юниоркам, поэтому тренеру пришлось сосредоточиться на Загитовой и стараться вернуть ей мотивацию после олимпийского триумфа в 15-летнем возрасте. Процесс шёл тяжело, весь сезон Загитову лихорадило, но на чемпионате мира она выдала два роскошных проката и продлила серию побед учениц Тутберидзе на главных турнирах сезона.

Если возвращение Загитовой сложится успешно, то это не только обезопасит пьедестал от представителей других школ, но и поможет Тутберидзе избавиться от ярлыка «тренера девочек». Ещё ни одна подопечная Этери не выигрывала крупный турнир в возрасте 18 лет. Загитовой для этого достаточно победить на этапе Гран-при, если, конечно, серия состоится.

Хватит ли Загитовой мотивации?

Плюсы от возобновления карьеры Загитовой для тренерского штаба Тутберидзе очевидны. Но зачем это самой спортсменке?



Наверняка за полгода без большого фигурного катания Алина соскучилась по соревновательной атмосфере и вновь обрела желание кататься.



Однако надолго ли хватит этого запала, если все существующие титулы у неё уже есть, а завоевать новые будет невероятно тяжело? Пока больше похоже на то, что возвращение Алины Загитовой в фигурное катание нужно только тренеру Тутберидзе, а не самой спортсменке.