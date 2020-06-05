«Слава сильно меня выжала». Грустная история олимпийской чемпионки Юлии Липницкой

«Девочка в красном пальто» покорила миллионы сердец на Олимпиаде в Сочи. Куда она пропала после яркой победы?

На Олимпиаде в Сочи у страны-хозяйки не было недостатка в потрясающих победах и ярких героях, но главным символом тех Игр суждено было стать 15-летней Юле Липнцикой. Не по годам серьёзная фигуристка своим катанием тронула сердца миллионов людей и навсегда осталась для них «девочкой в красном пальто».

Тогда никто и подумать не мог, что сразу после Сочи карьера Липницкой резко пойдёт на спад, а к 22 годам её будут воспринимать как фигуристку из очень далёкого прошлого.

Так что же стало с гениальной чемпионкой Сочи Юлией Липницкой?

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Липницкая принесла известность тренеру Тутберидзе

Олимпиада в Сочи прошла всего шесть лет назад, но по меркам женского фигурного катания – в другой эре. Это сейчас почти все российские чемпионки – ученицы Тутберидзе, а тогда Этери Георгиевна только пробивала себе дорогу в элиту тренерского цеха и впервые оказалась в центре внимания в качестве наставницы уникальной и неповторимой Юли Липницкой.

Девочка из Екатеринбурга присоединилась к группе Тутберидзе только в 10-летнем возрасте и заметно проигрывала сверстницам в технике, однако компенсировала недостаток мастерства потрясающим трудолюбием и упорством. Эти качества Юля унаследовала от мамы Даниэлы, которая в одиночку воспитывала дочь и однажды рискнула ради её карьеры всем.

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Отказ Тутберидзе мог завершить карьеру Липницкой

В четыре года мама отвела энергичную и любознательную Юлю на каток стадиона «Локомотив» в Екатеринбурге. Первый тренер Липницкой Елена Левковец вспоминает, что девочка всё схватывала на лету, упрямо отрабатывала трудные элементы и быстро начала выделяться среди ровесниц. Увидев, как дочь увлечена фигурным катанием, Даниэла сняла квартиру поближе к стадиону, чтобы Юле было удобнее добираться на тренировки.

К девяти годам Липницкая уверенно побеждала на всех городских и региональных соревнованиях, а вот на всероссийском уровне конкурировать с представительницами школ Москвы и Санкт-Петербурга её было тяжело. Стало очевидно, что для продолжения карьеры семье придётся бросить всё и уехать за тысячи километры от родного дома.

На одном из выездных турниров Юлия показала на Этери Тутберидзе и сказала: «Хочу заниматься у неё». Мама поддержала выбор дочери и на собственной машине повезла Юлю в Москву на просмотр в «Хрустальный». Тогда же они договорились: если попасть к Тутберидзе не удастся, то на этом с фигурным катанием будет покончено. К тому моменту 10-летняя фигуристка не владела ни одним тройным прыжком, однако Этери Георгиевна разглядела потенциал по двойному акселю и приняла целеустремлённую девочку в свою группу.

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Блестящий дебют и неприятная травма

Уже через полгода после судьбоносной поездки в Москву Липницкая освоила все тройные прыжки и постепенно превратилась в одну из главных надежд женского российского фигурного катания. В сезоне-2011/2012 Юля стала чемпионкой мира среди юниоров, а единственное поражение потерпела на взрослом чемпионате России, где уступила Аделине Сотниковой всего два балла.

После победы своей подопечной на первенстве мира Тутберидзе сказала: «Юля — это бриллиант, такая спортсменка, которую надо привозить за первым местом. И на мне лежит ответственность подготовить её для этого результата».

В предолимпийском сезоне Липницкая по возрасту не проходила на главные старты, но по правилам могла выступать в серии Гран-при и турнирах категории В. Юлия значительно добавила в сложности программ, но при этом редко обходилась без ошибок. Чаще всего её подводила произвольная программа. Несмотря на отсутствие стабильности, спортсменка пробилась в финал Гран-при, однако выступить там не смогла из-за полученного на тренировке сотрясения мозга. Восстановиться удалось лишь к концу сезона, когда Юля завоевала серебро юниорского чемпионата мира.

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Единственный личный титул Липницкой

Первые же старты олимпийского сезона показали, что Липницкая в свои 15 готова всерьёз претендовать на поездку в Сочи. После побед на этапах Гран-при Юля уступила Мао Асаде в финале серии и Аделине Сотниковой на чемпионате России. Тем не менее, серебро национального турнира позволило ей отобраться на чемпионат Европы, где она взяла реванш у Аделины и завоевала свой единственный в карьере личный титул.

Уже в Будапеште пронзительная произвольная программа под саундтрек из «Списка Шиндлера» произвела мощное впечатление как на зрителей, так и на судей, а спустя месяц ей было суждено стать одним из знаковых событий Олимпийских игр в Сочи.

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Девочка в красном пальто

Уверенное выступление Липницкой на чемпионате Европы убедило руководство федерации в том, что именно Юля должна катать обе программы в командном турнире. И 15-летняя спортсменка полностью справилась с возложенной на неё ответственностью. Липницкая принесла сборной России максимально возможные 20 баллов и стала самой молодой одиночницей, победившей на Олимпийских играх. С технической точки зрения россиянка откаталась безупречно, получив хорошие надбавки за сложные для того времени каскады тройной лутц – тройной тулуп и двойной аксель – тройной тулуп, двойной тулуп. Но настоящую народную любовь ей принесли не прыжки и даже не фирменные вращения.

По-детски трогательная и вместе с тем серьёзная Юля идеально попала в сложный драматический образ. За несколько минут произвольной программы «девочка в красном пальто» стала суперсенсацией и любимицей всей планеты. Президент Путин стоя аплодировал ей с трибуны, а при личной встрече обнял и поцеловал в щёку. Казалось, номер 15-летней российской фигуристки не оставил равнодушным никого. Юле посвящали тысячи восторженных статей и сюжетов, журнал Time поместил её на обложку, а режиссёр «Списка Шиндлера» Стивен Спилберг в личном письме признался, что выступление фигуристки тронуло его до слёз.

Эйфория вокруг Липницкой продолжалась до конца Олимпиады и не ослабла даже после не лучшего катания Юли в личном турнире. Говорили, что девочка просто перегорела после эмоциональных командных соревнований, а золото всё равно досталось россиянке.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Разногласия с Тутберидзе и анорексия

К постолимпийскому чемпионату мира Липницкая восстановилась и завоевала серебро, уступив лишь японке Мао Асаде. Без ошибок не обошлось, но итоговый результат всё равно настраивал болельщиков на позитивный лад: ей только 15, всё ещё впереди.

Но, к сожалению, впереди у Юли были лишь непреодолимые трудности.

В первом сезоне после олимпийского триумфа Липницкая никак не могла обрести уверенность. Казалось, магия героини Сочи куда-то исчезла, а постоянные срывы произвольной программы только усиливали нервозность. Как выяснится позже, во многом это было обусловлено разногласиями с Тутберидзе.

«Когда спортсмен уже что-то завоевал и думает, что теперь он может тренироваться по-другому, что обращаться с ним надо по-другому, начинается конфликт», – говорила бывший тренер Липницкой.

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В ноябре 2015 года Юля ушла из «Хрустального» и переехала в Сочи, где не так давно покорила сердца миллионов болельщиков. Первый сезон под руководством Алексея Урманова получился неровным, а второй оборвался, едва начавшись. На этапе Гран-при в Москве олимпийская чемпионка с огромным трудом завершила произвольную программу и больше на лёд не выходила.

Уже потом стало известно, что изнурительная борьба с лишним весом привела к анорексии. Три месяца Липницкая провела в специализированной клинике, а затем объявила о завершении карьеры.

«Больше меня не тянет на лёд»

«Я пришла домой, сложила коньки в шкаф и с тех пор их не видела. Больше меня не тянет на лёд», – рассказывала спортсменка в интервью сайту федерации.

Сейчас Липницкая развивает собственную академию фигурного катания вместе с другой чемпионкой Сочи Еленой Ильиных и не стремится к публичности. «Слава очень сильно выжала меня», – признавалась фигуристка.

Созданная Липницкой «девочка в красном пальто» давно живёт своей отдельной жизнью. К счастью, у самой Юли хватило сил отпустить этот сильный образ и двигаться дальше.