Пиар по-русски. Методы работы Плющенко раздражают болельщиков, но за ними будущее

О переходе Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко стало известно всего месяц назад, а к ледовым тренировкам под руководством нового тренера бывшая ученица Этери Тутберидзе и вовсе приступила только в начале июня. Пока можно лишь гадать, что бронзовая медалистка чемпионата Европы будет представлять собой в следующем сезоне, но уже сейчас результаты работы команды Плющенко хорошо заметны.
Ещё не приступив к тренировкам, 15-летняя фигуристка дала большое интервью в «инстаграме» своего спонсора, а также прорекламировала школу английского языка. Скептики мгновенно откликнулись на столь активную раскрутку Трусовой. Соцсети и спортивные сайты заполонили негативные комментарии. Мол, циничные аксакалы шоу-бизнеса взяли бедную девочку в оборот и начали на ней зарабатывать. Пиар по-русски во всей красе. То ли дело Тутберидзе – её спортсменки по мелочам не размениваются и сотрудничают только с крупными брендами за очень большие деньги.
Вообще, критика в адрес Плющенко – новый тренд фигурного катания, и часто Евгений сам даёт для неё повод. Но в случае с пиаром Трусовой Плющенко ругать не за что. Поведение Александры в публичном пространстве – норма для спортсменов по всему миру.
Вполне возможно, скоро на модель работы Плющенко перейдут и в России. В том числе и элита фигурного катания из группы Тутберидзе.
Как изменилась Трусова после перехода к Плющенко
Ещё при создании собственной академии Плющенко заявлял, что наиболее перспективным спортсменам будет оказываться поддержка в поиске спонсоров. И вот после перехода к нему Александры Трусовой мы смогли увидеть этот план в действии. По первым шагам Трусовой в качестве «ангела Плющенко» появилось ощущение, что кто-то тщательно занимается её пиаром. Чего стоит нашумевшее обращение к Этери Тутберидзе или интервью немецкой журналистке по электронной почте.
Двукратная чемпионка мира среди юниоров теперь реже публикует что-то в «Инстаграме», зато подписи к записям стали значительно информативнее. В частности, Саша рассказала, что во время самоизоляции занялась изучением английского языка и порекомендовала подписчикам конкретную школу. Этот пост вызвал возмущение у противников перехода Трусовой к Плющенко. Дескать, слишком мелко для высокого статуса российской фигуристки, у Тутберидзе такое и представить невозможно!
Любители фигурного катания оставляли недовольные комментарии:
— сразу виден почерк Плющенко и его жены;
— жалко Сашу, попала она капитально;
— ну вот, что и требовалось доказать. Сплошной пиар и реклама.
Трусова станет бизнес-проектом Плющенко?
Плющенко, будучи в браке с продюсером Яной Рудковской, действительно сильно связан с российским шоу-бизнесом. Да и сам спортсмен во многом напоминает поп-звезду: не стесняется выставлять напоказ роскошную жизнь, хвастается дорогими автомобилями, вступает в публичные конфликты. Кажется, он отлично освоил искусство пиара по-русски. Евгения подозревают в намерении превратить Трусову в бизнес-проект, устроить ей грамотный пиар и извлечь из сотрудничества личную выгоду. Его методы работы раздражают болельщиков. Но на самом деле в этом нет ничего плохого. Напротив, за ними будущее.
Сразу после резонансного перехода Трусовой её новый тренер заявил, что к работе с фигуристкой будут привлечены ведущие специалисты из разных стран. Плющенко дал понять, что готов тратить на это личные средства, но также рассчитывает и на помощь федерации. Учитывая амбиции Евгения, скорее всего, подготовка Трусовой окажется существенно дороже, чем у её бывших коллег по группе Тутберидзе. И далеко не факт, что федерация согласится полностью покрыть все расходы. Поэтому нет ничего зазорного в том, что сама фигуристка заработает часть необходимых средств с помощью рекламы.
В конце концов Трусова должна быть больше всех заинтересована, чтобы у неё были качественные программы и красивые костюмы.
Подход Тутберидзе окажется в прошлом?
Группа Тутберидзе действительно исповедует другой подход к монетизации славы своих фигуристов. К выбору спонсоров там относятся очень избирательно, а сотрудничество с крупными брендами только подчёркивает уникальность и статусность воспитанниц «Хрустального». К примеру, у лучшей фигуристки прошлого сезона и рекордсменки мира Алёны Косторной, судя по всему, до сих пор нет крупного спонсорского контракта, хотя желающих сотрудничать с ней компаний наверняка немало.
На бумаге такая стратегия выглядит красиво, но возможна она лишь благодаря государственному финансированию спорта в России. Подготовка фигуристок полностью оплачивается из бюджетных средств, а потому спортсменам и их родителям не нужно думать, где взять деньги на оплату услуг тренеров, хореографов и костюмеров, аренду катка. Поэтому фигуристам не приходится хвататься за любое предложение, и право выбора остаётся за ними.
Но вскоре такая система может остаться в прошлом. По словам министра спорта Олега Матыцина, России планирует постепенно отказываться от госфинансирования спорта. И тогда большинству спортсменов придётся последовать примеру Трусовой и западных фигуристов. Иначе карьера может закончиться задолго до попадания в элиту и интереса крупных компаний.
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