Трусова сделала прыжок, который даже мужчинам даётся с трудом. Плющенко научил?

Доказательств Евгений не предъявил. Но если его заявление – правда, это потрясающе!

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова сделала на тренировке уникальный прыжок, который с трудом даётся даже мужчинам. В мире его исполняют лишь два сильнейших фигуриста – Юдзуру Ханю и Нэтан Чен. Из женщин – никто.

Речь о четверном риттбергере. Правда, если одно маленькое «но»: видео прыжка никто не выложил, а о достижении Трусовой стало известно со слов Евгения Плющенко.

Слова чемпиона

Трусова вместе с другими фигуристами академии Плющенко находится на сборе в Кисловодске, где тренируется неделю. И за такой короткий срок она добилась уникального достижения.

«Все четверные мы уже восстановили, могу даже приоткрыть секрет, что Саша сделала новый четверной, риттбергер. Так что мы довольны тем, как идёт подготовка, в Кисловодске отличные условия, у нас настоящая команда. Сергей Розанов — очень умный, сильный тренер. Надеюсь, те прекрасные условия и секреты, которые мы здесь используем, помогут достигнуть высоких результатов в сезоне», — сказал Плющенко «Спорт-экспрессу».

Плющенко: Трусова сделала четверной риттбергер на сборе в Кисловодске

Подтверждать свои слова видеозаписью двукратный олимпийский чемпион не стал. Хотя, например, сделанный Александрой на тренировке четверной лутц тут же стал достоянием общественности. Так что информация о риттбергере Трусовой – только слова Плющенко.

Если его слова – правда, то это потрясающее событие. Ведь прежде никто из девушек не исполнял этот сложнейший элемент. Трусова вполне может и здесь быть первой.

Но слова Евгения не могут не вызвать сомнений. Хотя бы из-за недостаточного количества времени, которое фигуристка провела на ледовых тренировках после длительного простоя. Да и сам Плющенко если кого и научил прыжкам, то пока только своего сына.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Или потому, что особого смысла в изучении нового элемента ультра-си нет, ведь ISU уравнял стоимость четверных флипа, лутца и риттбергера. Гораздо проще довести уже готовые прыжки до того уровня, чтобы их стабильно исполнять, а не стабильно с них падать.

Уникальный прыжок

Риттбергер – прыжок сложный, каскады с тройным риттбергером в качестве второго прыжка ценятся высоко.

Это один из трёх рёберных прыжков. Но во время его исполнения сложнее ловить ось в воздухе, чем на флипе или лутце, зубцовых прыжках.

А уж четверной риттбергер – вообще прыжок уникальный. В мире его делают – действительно делают, а не пробуют – только чемпион мира Нэтан Чен и олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.

Лакерник: фигуристы учат тот или иной прыжок не потому, что в таблице он больше стоит

Пытались сделать многие, но получилось только у самых лучших. Когда-то ходили разговоры, что канадец Кевин Рейнольдс стал его выполнять на тренировках и даже предъявил на контрольных прокатах. Но дальше этого дело не пошло. Как не пошло и у Артура Гачинского, который даже говорил, что риттбергер в четыре оборота у него в «кармашке».

Пиар по-русски. Методы работы Плющенко раздражают болельщиков, но за ними будущее Евгения зря критикуют за слишком активную раскрутку Трусовой.

Конечно, очень хочется, чтобы слова Евгения Плющенко соответствовали действительности и Александра Трусова на самом деле освоила этот прыжок и предъявила его не только на тренировках, но и на соревнованиях. Тогда она стала бы первой обладательницей своеобразного «большого шлема» в фигурном катании: исполнила все четверные прыжки.

Хотя ещё больше хочется даже не экспериментов, а спокойного и уверенного возвращения.

Хочется, чтобы Трусова вновь обрела душевное равновесие и спокойно показывала всё то, что она умеет на соревнованиях. Чем больше в России фигуристок экстра-класса – тем лучше всем.