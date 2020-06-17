«Осталось мать пристроить». Почему же Плющенко оказался в списке тренеров сборной России

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко официально стал тренером сборной России. Полгода назад такой поворот событий выглядел бы очень странно, но сегодня, после перехода к нему Александры Трусовой, это реальность.



На новоиспечённого тренера сборной России вылилось огромное количество критики. «Он – не тренер», «Да это настоящий балабол» – лишь самые мягкие высказывания болельщиков.



Очевидно, не все болельщики поняли, почему тренеров привлекают в сборную России по фигурному катанию. Разбираемся, как это происходит, и заслужил ли Плющенко критику.

Пиар по-русски. Методы работы Плющенко раздражают болельщиков, но за ними будущее Евгения зря критикуют за слишком активную раскрутку Трусовой.

Тутберидзе вступилась за Плющенко?

Новость о том, что Плющенко стал тренером сборной, не обошла вниманием даже Этери Тутберидзе, которая нечасто даёт комментарии. Издание Super приводит слова специалиста:



«Что за бред! Тренеров сборной штук 50, в том числе Плющенко».



Почему-то многие болельщики подумали, что Евгений станет не просто одним из тренеров, а главным тренером в российской команде по фигурному катанию. Именно с таким подтекстом подавалась информация изначально. Тутберидзе отреагировала на это предположение резко, но по делу. Тренерами в сборной России считаются многие, и Плющенко лишь «один из».

Уход от Тутберидзе – роковая ошибка? Как сложилась судьба бывших учениц Этери Трусовой точно не стоит смотреть на примеры других учениц, ушедших от Тутберидзе. Их спортивная судьба незавидна.

«Тренер Плющенко – это не возведение в ранг»

Высказалась и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По её мнению, Плющенко надо дать время, чтобы он показал своё тренерское мастерство. И опять пошла эмоциональная реакция: мол, Евгению сначала необходимо заслужить право называться тренером, а потом идти в сборную.



Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина первой чётко и ясно объяснила, почему Плющенко был заслуженно включён в сборную и получил ставку в ЦСП:



«У Плющенко спортсменка, которая входит в состав сборной команды страны, естественно, если спортсменка входит, то и тренер входит. Это не назначение, это нормальный процесс. Это не возведение в ранг… Как только спортсмен попадает в сборную страны, то тренер тоже становится членом сборной страны», – оказывается всё максимально просто и понятно.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

А финальную точку в споре поставил глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков, который фактически повторил слова Родниной: «Это технический момент. Тренер спортсмена, выступающего в составе сборной, автоматически сам становится специалистом в национальной команде. Теперь Плющенко стоит на ставке в ЦСП».

«Осталось пристроить мать и можно перевести дух»

Плющенко вместе с женой Яной Рудковской и сыном Гном Гномычем всегда находится в центре внимания и порой кажется, что специально стремится к определённым провокациям, чтобы оставаться в поле зрения общественности. Однако в данном случае на олимпийского чемпиона накинулись зря. Член сборной России Трусова пришла к Евгению по своему желанию.

И даже если главная причина в том, что ей просто будут платить больше, то что в этом такого? Людям свойственно искать работу с большей зарплатой, и сфера спорта не является исключением.

Другое дело, если эта смена повлечёт за собой кардинальное ухудшение результатов спортсменки, которая сейчас входит в число лучших в мире. Но об этом можно будет говорить только через сезон, равно как и о тренерском таланте Евгения Плющенко.

Тренер или шоумен? Чем грозит Плющенко провал фигуристки Трусовой Последний шанс выдающегося чемпиона стать настоящим тренером.

Кому же выгоднее всего работа Плющенко в сборной? Телеведущий Иван Ургант пошутил, что лучше всего в данной ситуации сыну Евгения – Гном Гномычу:

«Евгений Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию. Поздравляем! Он теперь будет готовить спортсменов к Олимпиаде. Как сказал Гном Гномыч, теперь осталось мать пристроить и можно будет перевести дух».