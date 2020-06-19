«Я была послушной девочкой». Американская фигуристка стала звездой фильмов для взрослых

Американская фигуристка сидела в номере отеля в Калифорнии и думала о том, что спорт ей надоел, а заниматься хочется чем-то более интересным. Чтобы расслабиться, девушка включила фильм для взрослых. И её осенило. Раньше эту девушку все знали как фигуристку Мелиссу Буланхаги, а сегодня она известная актриса откровенного жанра Джада Кай.

«Я была очень послушной девочкой в детстве»

Мелисса имеет филиппинские корни. Родители переехали в США ещё до её рождения и с детства стали прививать девочке любовь к спорту. Она рано встала на коньки и добилась первых успехов. А когда ей исполнилось 14 лет, стало понятно, что из девочки может вырастить звезда фигурного катания. В 15-летнем возрасте Мелиссу взяли в сборную США, в составе которой она каталась пять лет. При этом оставалось максимально скромной как на льду, так и в жизни.



«Мои родители были очень строгими, а я сама была очень послушной девочкой в детстве. Тренировки были моей жизнью. Я всё время была либо в школе, либо на льду».

«Боялась, что стану престарелой девственницей»

Буланхаги стала призёром национального юниорского первенства США и даже выиграла один из этапов юниорского Гран-при. В финале Мелисса остановилась в шаге от подиума. Казалось бы, есть все предпосылки, чтобы стать крутой фигуристкой уже на взрослом уровне. Однако переходный возраст – опасная штука. В старших классах с Мелиссой начали происходить изменения, о которых она позже призналась в подкасте для Pornhub.



«После окончания школы я стала очень похотливой. От той милой девочки не осталось и следа. Я боялась, что стану престарелой девственницей, поэтому в отместку стала распутной. Всё это было сложно. Но я чувствовала, что люди могут косо на меня смотреть из-за этого, потому что я занимаюсь фигурным катанием, которое считается консервативным спортом. Помню, что когда потеряла девственность, очень хотела всем об этом рассказать».

Мимо Олимпиады

Тем не менее, сразу же бросать спорт Мелисса не собиралась и в 2011 году приняла решение выступать за сборную Филиппин, где конкуренция намного ниже, и был реальный шанс отобраться на Олимпиаду-2014 в Сочи. Мелисса выиграла чемпионат страны и была близка к тому, чтобы попасть на олимпийскую квалификацию. Однако внезапно федерация отдала предпочтение юниорке. Это стало для фигуристки большим психологическим ударом.



«Я пожертвовала всем ради Игр, а меня прокатили. Я знаю, что была достаточно хороша, чтобы выступать в Сочи».

«Я начала много пить»

Это был конец карьеры. После этого Мелисса уехала в Таиланд и стала работать с местными по фигурному катанию. Поначалу ей всё нравилось, но в то же время это было непросто для 20-летней девушки. На каждой тренировке необходимо было показывать лидерские качества перед людьми вдвое старше. В какой-то момент она не выдержала и вернулась в Америку.



Фигуристка поселилась в маленьком провинциальном городке в Колорадо и снова приступила к тренерской работе. Просто потому, что это единственное, что она умела на тот момент. Но денег не хватало, и она начала подрабатывать барменом по вечерам в местном заведении.



«Я буквально сжигала себя. Я начала много пить. Гораздо больше, чем раньше».

«Мой парень меня поддержал»

Мелиссе помог её парень, который повёз её за собой в Калифорнию. Для девушки это было спасение и шанс перезагрузить свою жизнь. Она не знала, чего хотела, но зато была уверена, что это должно быть что-то, что приносит удовольствие. И вот бывшая фигуристка сидит в номере калифорнийского отеля и решает включить фильм в попытке расслабиться.



«Всё произошло очень быстро. Сначала я кайфанула от кино, потом узнала о съёмках на веб-камеру. Я начала смотреть документальные фильмы об этом, а потом взяла и попробовала сама и заработала порядка 200 долларов. Срубить такие приятные деньжата было классно, и я решила, что хочу заниматься чем-то подобным. Рассказала это парню, и он меня поддержал. Больше того, потом он решил построить карьеру по моим стопам».

Мелиссы Буланхаги больше не было. Зато появилась Джада Кай. Несмотря на то, что девушка совсем недавно в сфере специфичных развлечений, она уже стала звездой в определённых кругах и даже приступила к созданию собственного контента. Сейчас у неё много предложений о работе. Кажется, бывшая фигуристка наконец-то обрела счастье и нашла занятие, которое долго искала.