«Я стеснялась показать миру свои картинки». Медведева удивила талантом к рисованию

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева – девушка многих талантов. Помимо очевидных успехов в спорте россиянка увлеклась рисованием. И даже создала отдельный аккаунт в «Инстаграме», где радует многочисленных подписчиков своими шедеврами.



Кажется, Медведевой будет чем заняться после завершения спортивной карьеры!

«Я, конечно, не Клод Моне»

Ещё в феврале этого года Евгения заинтриговала болельщиков неким важным объявлением. Все подумали, что речь идёт о завершении карьеры либо о паузе, как у олимпийской чемпионки Алина Загитова. Кто-то также строил догадки, что Медведева может объявить об уходе от тренера Брайана Орсера или даже о беременности. Но всё оказалось ещё более неожиданно.



Фигуристка заявила о создании магазина сувенирной продукции под именным брендом. Но самое интересное, что все изображения на этой продукции были рисунками самой Медведевой. Женя сумела удивить своим талантом многих болельщиков, не знавших о хобби их кумира.

Медведева больше часа издевалась над фанатами. А в итоге послала всех… в магазин! Или она просто троллила Загитову?

«Я долго стеснялась показать миру свои картинки, но почему бы этого не сделать в своём собственном магазине? Не судите строго. Я, конечно, не Михаил Врубель или Клод Моне, но мне очень хочется учиться и развиваться в этом направлении. Пока что я самоучка. Лично для меня главной задачей было поделиться с миром тем фактом, что моё главное хобби (помимо фигурного катания) – это рисование», – поделилась тогда своими переживаниями Медведева.

«Слово против – бан»

На самом деле Медведева и раньше признавалась, что любит рисовать. В интервью ISU она как-то рассказала, что очень любит изображать природу и писать портреты. В то же время она уверяла, что никогда и никому не будет это показывать, потому что эти рисунки слишком личные.



Но время шло, и фигуристка наконец-то решилась поделиться своим творчеством с поклонниками. В июне 2020 года женя объявила о создании в «Инстаграме» страницы со своими рисунками.



«На этой странице нет демократии. Слово против – бан», – написано в профиле. То ли в шутку, то всерьёз. На фигуристку в последнее время вывалилось много негатива, так что можно допустить, что она не шутила и будет банить тех, кому не понравится её творчество.

«Я рисую только тех людей, которые меня вдохновляют»

Именно так Евгения описала своё увлечение. Сначала фигуристка опубликовала портрет известной модели Кендал Дженнер, потом актрисы Зендаи – звезды фильма «Человек-паук».

Медведева также отдала дань уважения и коллегам по льду японкам Сатоко Мияхаре и Мао Асаде. Не обошлось и без рисунка главного кумира молодёжи последних лет певицы Билли Айлиш, которую Медведева просто боготворит.

Все работы выполнены при помощи компьютера и современных программ, что, впрочем, не умаляет заслуг Медведевой. В XXI веке не пользоваться имеющимися технологиями глупо.

Это не Загитова

Однажды Медведева решила поиграть со своими подписчиками, предложив им угадать, кого она рисует в данный момент. В «сториз», которую выложила фигуристка, были видны только глаза портрета, чем-то похожие на глаза олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Подписчики Жени удивились, почему на рисунке именно Алина, но эта догадка была неверное. Только одна из подписчиц угадала, что это не российская фигуристка, а актриса Зендая.

Алина тоже рисует!

Кстати, раз уж вспомнили Алину, нельзя не отметить, что она тоже увлекается рисованием. По словам Загитовой, творчество помогает ей расслабиться после изнурительных тренировок. Алина редко выкладывает свои работы в сеть, но когда делает это болельщики приходят в восторг.

Совсем другой стиль, чем у Медведевой, не находите? Но тоже очень эффектно!



Какие же они всё-таки разные – как на льду, так и за его пределами.