«Я умру?» Как алкоголь и слава сломали жизнь скандальной фигуристки Оксаны Баюл

Церемония награждения фигуристок на Олимпийских играх в Лиллехаммере обернулась конфузом. Сразу после заключительного выступления в центре ледовой арены появился пьедестал, но взойти на него медалистки смогли лишь через час. Никто из организаторов не был готов к тому, что главная фаворитка соревнований из США уступит 16-летней Оксане Баюл.



После сенсационной победы на Олимпиаде-1994 Баюл обрела славу и баснословные гонорары, переехала из Украины в США. Но там обрела славу скандальной чемпионки: жёлтые газеты смаковали её проблемы с алкоголем, пьяные аварии и неоднозначные романы.

Группа слабых и бесперспективных

В начале 90-х юная Оксана Баюл не входила в число лидеров советского фигурного катания. И для попадания на крупные турниры ей предстояло «отстоять очередь», поэтому об олимпийском дебюте раньше 1998 года улыбчивая девчонка из Днепропетровска даже не мечтала.



Но всё изменил распад СССР. Десятая фигуристка Союза в одночасье стала безоговорочным лидером только что созданной сборной Украины и автоматически получила право участвовать в крупнейших турнирах.

Оксана Баюл Фото: Getty Images

Кого-то резко свалившаяся ответственность могла и раздавить, но только не Баюл. Сложные вызовы её не останавливали, а лишь раззадоривали – проявлять упорство и не замечать трудности девочка привыкла с первого выхода на лёд. Закормленную бабушкой четырёхлетнюю Оксану поначалу отказывались брать в секцию, но со второй попытки она всё же прошла отбор в самую слабую и бесперспективную группу.



Уже тогда на вопрос: «Кем ты станешь, когда вырастешь?» девочка без колебаний заявляла: «Олимпийской чемпионкой». И с каждым годом над этим ответом смеялись всё меньше.

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Семейная трагедия

Маленькая Оксана Баюл буквально жила фигурным катанием. Артистизм и чувство музыки достались девочке от природы, а вот над техникой пришлось упорно работать. Детские тренеры вспоминали, как после падений Оксана с улыбкой вскакивала на ноги и тут же заходила на новую попытку. В отличие от многих сверстниц её не надо было силой тащить на каток. Напротив, ради дополнительных тренировок Баюл легко сбегала из школы и подделывала оценки в дневнике, а однажды даже стащила классный журнал, за что получила серьёзный нагоняй от мамы.



Одержимость фигурным катанием и мощный талант помогали Баюл прогрессировать. О самородке из Днепропетровска знали тренеры далеко за пределами Украины, однако в 13 лет в жизни Оксаны произошла страшная трагедия, которая едва не поставила крест на спортивной карьере. Мама фигуристки Марина Баюл скончалась от рака, а вскоре не стало и любимой бабушки. Первое время девочку опекал тренер Станислав Корытек, но вскоре наставник уехал работать в Канаду, и Оксана осталась совсем одна. Общаться с пьющим отцом девочка не хотела, поэтому ночевала на стадионе и могла оказаться в детском доме. Больше всего фигуристка боялась, что придётся бросить спорт и расстаться с мечтой об олимпийском золоте.



К счастью, на помощь Баюл пришла Галина Змиевская. Авторитетный тренер перевезла девочку в Одессу и поселила у себя дома. Но главное, что Оксана вновь получила возможность заниматься любимым делом. В 1991-м 14-летняя Баюл замкнула топ-10 на чемпионате СССР. Тогда никто и представить не мог, что менее чем через три года эта эмоциональная и весёлая девчушка выиграет Олимпиаду и заставит весь мир искать на карте Украину.

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Баюл сорвала американцам геройскую историю

Переход под флаг Украины освободил Оксану от жёсткой и не всегда здоровой конкуренции за место в сборной СССР и позволил спокойно готовиться к главным стартам. На дебютном чемпионате Европы Баюл сразила судей не только фирменной экспрессией, но и упорством, граничащим с наглостью. После грубой ошибки в короткой программе Оксана остановилась и, сославшись на развязавшийся шнурок, попросила судей дать ей перекатать программу целиком. Арбитры пошли спортсменке навстречу, и повторный прокат получился близким к идеалу.

В произвольной программе Баюл даже могла вырвать золото у француженки Бонали, но упала с пятого прыжка и завоевала серебро. А через пару месяцев уже Бонали вынуждена была довольствоваться серебром на чемпионате мира, где сенсационный и безоговорочный триумф отпраздновала Баюл.

Нэнси Керриган (слева), Оксана Баюл (в центре) Фото: Getty Images

Однако, несмотря на статус действующей чемпионки планеты, победа украинки в Лиллехаммере казалась маловероятной. Основные ставки делались на американку Нэнси Керриган. Ту самую, на которую за пару месяцев до Игр было совершено нападение по заказу коллеги по сборной Тони Хардинг. На фоне скандала Керриган была одной из самых известных и раскручиваемых спортсменок Олимпиады. Её победу готовились преподносить как подвиг воли и так любимый американцами хэппи-энд, но все планы пиарщиков нарушила 16-летняя девочка.

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Флаг Украины искали час

В короткой программе на музыку Чайковского Оксана допустила одну помарку и предсказуемо оказалась позади Керриган. Мало кто сомневался, что в подобном порядке девушки останутся и по окончании соревнований. К тому же на тренировке перед произвольной программой Оксана столкнулась с Таней Шевченко, катавшейся за Германию. Украинка повредила спину, а на рассечённую коньком ногу пришлось наложить три шва. Тренеры всерьёз опасались, что Баюл не сможет выступать, но Оксана вышла на лёд на уколах и за всю программу не подала вида, что её что-то беспокоит.



Под занавес проката фигуристка услышала от бортика крик Змиевской: «Не хватает комбинации!» и тут же зашла на двойной аксель-двойной тулуп. Такая мгновенная реакция, по сути, и принесла Баюл сенсационное золото. Сразу после проката опустошённая Оксана прошептала: «Твою мать, спасибо, Господи, что всё уже закончилось». А в зоне «кисс-энд-край» разрыдалась на плече тренера и никак не могла остановиться.



Зрители стадиона в Хамаре остались поражены эмоциональным катанием юной украинки и готовились приветствовать её на верхней ступени пьедестала, но церемония награждения затягивалась. Позже оказалось, что организаторы просто не приготовили гимн и флаг Украины, так как не верили в успех Баюл. А когда почти через час флаг всё-таки нашёлся, его повесили вверх ногами. Но даже такая неприятная ситуация уже никак не могла изменить главного – 16-летняя сирота из Днепропетровска принесла Украине первое олимпийское золото в истории.

Алкоголизм и попытка суицида

Оксана Баюл Фото: Getty Images

Влюблённая в фигурное катание Баюл была уверена, что победа в Лиллехаммере никак не изменит её жизнь, но ошибалась: громкий успех сломал жизнь чемпионки. Да, сначала всё было здорово: после Игр Оксана по решению Змиевской переехала в США, где стала выступать среди профессионалов. Американской публике история яркой фигуристки с трудной судьбой пришлась по вкусу, и Баюл быстро стала богатой и знаменитой. Но испытания медными трубами совсем молодая девушка не прошла. Оксана чувствовала себя одинокой и всё чаще старалась уйти от реальности с помощью выпивки. Слава и алкоголь уничтожали фигуристку.

Девушка регулярно появлялась в новостях, связанных с пьяными выходками, и снискала славу скандальной чемпионки. В 1997-м нетрезвая Оксана въехала на своём автомобиле в дерево, что за получила условный срок. Избавиться от пагубной привычки Баюл удалось только благодаря курсу реабилитации. По дороге в клинику Оксана спросила у психолога: «Я там умру?». «Если ты не поедешь, вот тогда умрёшь», – ответила женщина, окончательно отрезвив спортсменку.



После реабилитации Оксана отказалась от алкоголя и смогла вернуться в спорт, однако взрывной характер всё равно приводил к неприятностям. Писали, что после болезненного расставания с победителем Игр в Нагано Ильёй Куликом Баюл пыталась наложить на себя руки.

Неудавшееся возвращение на Украину

Уже после победы над алкоголизмом Баюл продолжала кататься в шоу, а параллельно занималась бизнесом. В 2010-м первая олимпийская чемпионка Украины вернулась на родину, где хотела развивать фигурное катание, однако из-за разногласий с бывшим тренером и местной федерацией вернулась в США. Сейчас Оксане 42 года, она замужем и воспитывает дочь. Женщина сторонится публичности и редко даёт интервью.



Слишком уж дорого Оксане Баюл обошлось испытание славой.