Золотая жила Медведевой. Как любовь к мультфильмам помогла фигуристке покорить Японию

Значительная часть болельщиков снисходительно относится к показательным выступлениям фигуристов, но именно они подарили нам многие яркие и запоминающиеся образы: Плющенко в костюме бодибилдера, стриптиз Туктамышевой под Бритни Спирс или Лара Крофт в исполнении Загитовой.

Разве это пошлый костюм фигуристки? Маловато для настоящей провокации «Голый» зад? Да российская фигуристка Степанова просто не видела пошлых костюмов. Розовые трусы и откровенные пеньюары у детей — вот это да.

Но, если бы в фигурном катании существовала премия за самое точное попадание в образ, то на неё наверняка претендовала бы двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Спонтанная идея перевоплотиться в героиню популярного аниме «Сейлор Мун» помогла россиянке завоевать бешеную популярность в Японии и гарантировать себе главную роль в крутом шоу на долгие годы вперёд. Как бы ни складывалась спортивная карьера Евгении, для миллионов поклонников культового аниме она так и останется школьницей Усаги Цукино, умеющей перевоплощаться в «прекрасную воительницу».

Удивительно, но любопытные откровения Медведевой по поводу создания суперпопулярного образа вызвали новую волну критики в её адрес.



Почему Женю снова обвиняют в неблагодарности к Тутберидзе?

«Тебе плевать на нашу страну». Японцев рассердило поведение Медведевой на карантине В интернете даже появилось обращение в посольство России с требованием «забрать её обратно».

Медведева привела японцев в восторг

Впервые Медведева предстала в образе героини культового аниме Сейлор Мун на шоу Dreams on Ice в Японии летом 2016 года. Женя начала смотреть этот мультсериал во время паузы после чемпионата России и настолько его полюбила, что попросила тренеров подготовить для неё показательный номер по мотивам «Сейлор Мун».



Японская публика восприняла идею российской спортсменки на ура. Когда в середине номера Женя сменила школьную форму на костюм Сейлор Мун, зал взорвался от восторга, а уж после выступления на трибунах и вовсе творилось что-то невероятное. Любовь к аниме и желание порадовать местных фанатов дали просто потрясающий эффект – Медведева нашла золотую жилу, создав один из самых крутых образов в истории фигурного катания.



Благодарные японцы засыпали Евгению подарками с изображением Сейлор Мун, а главный сюрприз ей устроила автор манги о прекрасной воительнице Наоки Такеучи. Женщина лично побывала на шоу и встретилась с фигуристкой.

Российская копия Сейлор Мун

Медведева тщательно работала над образом, часами повторяя мимику и жесты популярного персонажа у зеркала. В итоге ей удалось добиться практически безупречного сходства (разве что тёмные волосы Жени отличались от светлой причёски лунной морячки). Идеальное попадание в образ привело в восторг поклонников аниме по всему миру, что принесло Медведевой огромное количество новых преданных фанатов. А японское издание Crank In включило Женю в топ-5 знаменитостей, когда-либо перевоплощавшихся в Сейлор Мун.



Естественно, Медведева и не думала отказываться от идеального образа. Евгения не раз появлялась в костюме Сейлор Мун на японском телевидении, а во время командного чемпионата мира в Японии в 2017-м снова вышла на лёд в полюбившемся зрителями амплуа и вновь произвела фурор.

Кто вдохновил Медведеву на номер о Сейлор Мун

Неожиданно для себя самой фигуристка из России смогла буквально покорить Японию: заняв важное место в огромной индустрии, построенной вокруг культовой в стране героини комиксов, она разом завоевала сотни тысяч боготворящих её поклонников. А к 2020 году японцы даже созрели для организации масштабного шоу, полностью посвящённого Сейлор Мун. Премьера спектакля Prism on Ice с Медведевой в главной роли была намечена на 5 июня. Ради этого проекта фигуристка даже предприняла рискованное путешествие из Канады в Японию в момент пандемии коронавируса, однако шоу всё-таки перенесли.

«Вот так и развозят заразу!» Медведеву раскритиковали за поездки в разгар пандемии А надо бы пожалеть! Фигуристка оказалась взаперти в Японии и неизвестно, когда выберется.

Пока неясно, когда Женя в следующий раз выйдет на лёд в костюме Сейлор Мун, но очевидно, что этот образ будет сопровождать её ещё долгие годы. Секрет появления своего лучшего образа фигуристка раскрыла в интервью каналу Олимпийского комитета России. По словам Жени, её вдохновила великая японская фигуристка Мао Асада.

Евгения Медведева: в голове были одни мультики, когда выиграла первый чемпионат мира

Медведеву снова обвинили в неблагодарности

Поразительно, но некоторые любители фигурного катания даже в безобидной истории усмотрели признаки неуважительного отношения Медведевой к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе. Даже в этой безобидной ситуации фигуристке досталось от хейтеров. Критики уверены, что благодарить за появление удачного номера Евгения должна своих тогдашних тренеров и хореографа Даниила Глейхенгауза, а не Мао Асаду или свою любовь к японским мультикам.

Как бы там ни было, главная заслуга в появлении знакового образа принадлежит самой фигуристке. Для достижения фантастического успеха сложились сразу несколько факторов, но, как подметила Женя, случайности неслучайны.