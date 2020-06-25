«Сколько стоит ваша премия?» Почему Загитова не заслужила «Оскар» фигурного катания

Похоже, сумасшедшая популярность Алины Загитовой становится реальной проблемой для мирового фигурного катания. На этот раз гнев фанатов олимпийской чемпионки обрушился на организаторов премии ISU Skating Awards.

Поклонники Загитовой каким-то образом узнали, что их любимицы среди лауреатов не будет. И пришли в ярость! Взбешённые фанаты атаковали «Инстаграм» Международного союза конькобежцев, оставляя сотни гневных комментариев. Престижную премию уже окрестили фейком и дешёвым фарсом, а её организаторов называют политизированными и несправедливыми.

Но стоит лишь немного вникнуть в суть ISU Skating Awards, чтобы понять – претензии фанатов Загитовой абсолютно безосновательны. Организаторы могли смалодушничать и пойти на поводу у толпы, но вместо этого проявили принципиальность и послали чёткий сигнал: премию будут получать только лучшие фигуристы сезона.

Очевидно, что в прошлом сезоне Алины Загитовой в их числе не было.

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«Оскар» фигурного катания

Об учреждении премии ISU Skating Awards было объявлено в октябре 2019 года. Идея проекта принадлежала продюсеру Ари Закаряну, мечтавшему создать в фигурном катании аналог кинопремии «Оскар», а вопросы регламента и подготовки церемонии Международный союз конькобежцев доверил компании из Швейцарии. Предполагалось, что яркое и масштабное шоу, приуроченное к окончанию сезона, поспособствует росту интереса к фигурному катанию и сделает вид спорта более престижным.

Первая церемония вручения наград должна была состояться 22 марта 2020 года в Монреале, сразу по окончании чемпионата мира, однако из-за эпидемии коронавируса планы пришлось пересмотреть. В итоге чествовать лауреатов было решено 11 июля в онлайн-формате. В рамках церемонии будут объявлены победители в семи номинациях: «самый ценный фигурист», «лучший костюм», «самая развлекательная программа», «лучший новичок», «лучший хореограф», «лучший тренер» и «награда за пожизненные достижения».

Кто и как определяет лауреатов ISU Skating Awards

Лонг-лист премии определяли члены отборочной комиссии, в которую вошли пять человек, включая Закаряна и российского вице-президента ISU Александра Лакерника. Во всех номинациях, кроме награды за пожизненные заслуги, в расчёт брались только выступления спортсменов на этапах и в финале Гран-при, чемпионате Европы и чемпионате четырёх континентов. Широкий список номинантов был опубликован 1 декабря. Тогда же стартовало онлайн-голосование с участием болельщиков, журналистов и членов ISU, причём вклад каждой категории голосующих в итоговый результат был одинаковым.

По итогам онлайн-голосования, завершившегося 10 февраля 2020 года, были сформированы тройки претендентов в каждой номинации, однако придавать их огласке организаторы не торопятся. На финальном этапе премии выбирать лучших доверено членам жюри, куда вошли по одному известному фигуристу прошлого из России, Канады, США, Китая, Японии и Франции, то есть тех стран, где проходят этапы Гран-при. Компанию олимпийской чемпионке Татьяне Навке в жюри составили Эрик Редфорд, Тодд Элдридж, Мики Андо, Чень Лу и Сурия Бонали.

После объявления лонг-листа премии российским болельщикам не на что было жаловаться. Наши представители оказались во всех номинациях, кроме «самый ценный одиночник», а у женщин на главную награду и вовсе претендовали сразу три россиянки: Косторная, Загитова и Медведева. Чемпионка Европы Косторная оказалась представлена сразу в четырёх номинациях, Загитова, Медведева, Трусова и Щербакова – в трёх.

Фанаты Загитовой в ярости

Скандал разгорелся неожиданно. В промо-ролике церемонии на странице ISU в «инстаграме» не нашлось места Алине Загитовой. Этот факт необязательно означает отсутствие россиянки среди победителей, но фанаты чемпионки возмутились и засыпали организаторов вопросами: «А где Загитова?»

Опасения болельщиков косвенно подтвердил Закарян. В ответ на комментарий одной из поклонниц Загитовой о том, что Алина не получит ни одной статуэтки, инициатор премии написал: «Я тоже не рад этому факту, но я уже не участвую в голосовании. Я бы советовал написать в ISU». Фанаты восприняли слова промоутера как призыв к действию и обрушили на «инстаграм» международной федерации бурю негодования.

«Где Алина? Без неё ваша премия – фейк!»

«Вы играете в грязные игры!»

«Сколько стоит ваша премия?»

«Позор этому недооскару»

«Вы издеваетесь, ISU?»

Многие пользователи просто оставляют хэштеги #WeVotedForAlinaZagitova (#мыголосовализаАлинуЗагитову) и #BoycottAwardCorruptISU (#бойкотнаградепродажногоISU).

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Организаторы не пошли на поводу у фанатов

Возмущение поклонников Загитовой вполне объяснимо. Фанатская аудитория 18-летней спортсменки на сегодня самая активная в фигурном катании, что неизменно приводит к победам Алины в различных онлайн-голосованиях. К примеру, в конце мая поддержка болельщиков помогла Загитовой завоевать титул «олимпийской иконы стиля». Очевидно, что и в зрительском голосовании премии ISU Skating Awards Алина была на ведущих позициях, но ведь это лишь третья часть от общего результата, а журналисты и члены ISU вполне могли считать, что россиянка не заслужила награду ни в одной из номинаций. И это очень похоже на правду.

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Тем более пока неясно, попала ли Загитова в топ-3 в какой-либо из номинаций, ведь Закарян подтвердил только отсутствие Алины среди победителей. В любом случае подозревать устроителей премии в предвзятом отношении к Загитовой по меньшей мере странно. Вряд ли организаторам хочется разгневать многочисленную, а главное – невероятно активную аудиторию болельщиков Алины. Если и допускать возможность «нечестной игры», то ISU куда выгоднее подделать результаты в пользу Загитовой и дать ей хотя бы одну статуэтку, а вовсе не наоборот.

Но организаторы не стали идти на поводу у болельщиков Загитовой и оставили чемпионку без главной премии фигурного катания. И это правильно, ведь начинать большое дело с обмана – плохая практика.

Фанаты отказываются признать очевидное

Аргументы болельщиков Загитовой в пользу своей любимицы в основном кажутся импульсивными и эмоциональными. Заслуги и титулы Алины никто под сомнение не ставит, но тут речь именно о лучших фигуристках прошлого сезона. Была ли Алина в числе трёх сильнейших одиночниц сезона-2019/20? Очевидно, что нет. Там, кстати, были Щербакова и Трусова, которым не нашлось места даже в лонг-листе.

Что касается двух других номинаций, в которых была представлена Загитова, то они заведомо представляются субъективными. Болельщики Алины уверены, что наряд Клеопатры стал лучшим костюмом сезона, но в номинации представлены аж 52 костюма, среди которых многие как минимум не уступают одеянию Загитовой. Что касается самого произвольного номера, номинированного на «самую развлекательную программу», то ни на одном из трёх зачётных турниров россиянка не откатала свою Клеопатру идеально, что заметно портит общее впечатление.

Но фанатам легче устроить истерику в комментариях и обвинить организаторов в подтасовке результатов, чем признать, что в данном конкретном сезоне Алина Загитова не заслужила «Оскар» фигурного катания.