«Стыдно, Алина». Зачем Загитова снова впутывается в большую политику?

Фигуристка Алина Загитова решила использовать своё колоссальное влияние на фанатов в целях политической агитации. 18-летняя спортсменка опубликовала в «Инстаграме» пост о важности голосования за поправки в Конституцию, в котором отдельно поблагодарила президента России Владимира Путина за «поддержку и перспективу».
Предыдущий опыт участия Загитовой в политическом мероприятии обернулся потоком жёсткой критики в адрес чемпионки. Но тот громкий скандал ничему фигуристку не научил. Разве что закрывать комментарии.
Так зачем Загитова снова впутывается в большую политику?
Загитова заменила «Удмуртию» на «Москву»
Пост о поправках в Конституцию появился в «инстаграме» Загитовой за день до дня общероссийского голосования. Олимпийская чемпионка рассказала об ответственном отношении к первому в её жизни голосованию и выразила уверенность, что каждый должен сделать выбор и решить судьбу родной страны. Прямого призыва голосовать «за» в посте Загитовой нет, но недвусмысленный намёк на её отношение к поправкам всё-таки присутствует.
Интересно, что через некоторое время после публикации в текст поста были внесены изменения. В предложении «Ведь моя страна, моя любимая Удмуртия и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть!» название республики было заменено на «Москва».
Чем Загитова отличается от Плющенко?
За первые три часа запись Загитовой собрала почти 30 тыс. лайков при аудитории её страницы в 783 тыс. человек. А вот возможности оставлять комментарии под этим постом спортсменка подписчикам не дала. Возможно, это обусловлено тем, что посты других звёзд спорта и шоу-бизнеса с подобным содержанием собирают множество негативных и даже оскорбительных комментариев.
Кстати, совсем недавно под шквал критики за участие в агитационном ролике в поддержку поправок попал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Тогда фигуристу доставалось в том числе и от фанатов Загитовой.
Интересно, что они скажут теперь? Чем их любимица отличается от Плющенко?
«Народной любви стесняется»
Несмотря на отсутствие комментариев на странице Загитовой, её обращение к болельщикам тут же разлетелось в СМИ и вызвало неоднозначную реакцию. Разных мнений придерживаются и читатели «Чемпионата».
Smallgansta: На одного уважаемого россиянина в моих глазах стало меньше.
alexander88lesik: Молодец, Алина, это твой выбор.
krisletang78: Мда… Прям из серии «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство».
chicagofan: Алина, ну зачем это…
aleksisnumber1: разочарование…
quilla: Стыдно, Алина.
nik022: Молодец! Умная девочка!
evgenn88: И что символично — под её этой записью в инсте комменты отключены. Видимо, народной любви стесняется.
knut73: Правильно. Нельзя кусать руку, которая тебя кормит.
Чему научил Загитову громкий скандал?
Неизвестно, сама Алина решила рассказать о важности голосования или её об этом попросили. Сама ли писала текст? Но как бы там ни было, фигуристке уже исполнилось 18, а значит, она имеет полное право участвовать в общественной жизни страны и выражать своё мнение любым доступным способом. В этот раз ей захотелось донести до подписчиков именно такую мысль.
Другое дело, что Алина уже была замешена в громкой скандальной истории с политическим подтекстом, причём ещё до наступления совершеннолетия.
Летом 2019-го Загитова посетила студию «Прямой линии», о чём рассказала подписчикам в своём «инстаграме»: «В студии «Прямой линии» с президентом В.В. Путиным. Более четырёх часов шло общение населения с президентом». Пользователи тут же завалили страницу Алины негативными и оскорбительными комментариями, а через несколько часов запись была удалена.
Казалось бы, после столь болезненного опыта фигуристке и её окружению стоило бы внимательнее относиться к участию в мероприятиях, связанных с политикой. Но после поста на тему поправок создаётся ощущение, что тот громкий скандал научил её лишь закрывать комментарии.
Остаётся надеяться, что новое соприкосновение с миром большой политики не принесёт Загитовой столько негатива, как предыдущее.
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