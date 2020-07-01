«Для меня проблема быть женщиной». Крик души российской фигуристки Поповой

Фигурное катание справедливо считается жёстким и даже безжалостным видом спорта. Обычно его неприглядная сторона надёжно скрыта от рядовых болельщиков, а спортсмены если и решаются на откровения, то только спустя годы после завершения карьеры.



Но известная российская фигуристка Бетина Попова, совсем недавно выступавшая на крупных турнирах, ждать не стала. Чемпионка искренне рассказала о жутких закулисных подробностях фигурного катания: тяжёлых психологических травмах, извращённых отношениях с партнёрами и вопиющей несправедливости, ломающей судьбы девочек.

Удивительно, но крик души фигуристки Поповой вызвал волну возмущения. Бетине советуют замолчать и не разрушать благопристойный фасад красивого и утончённого вида спорта.



Неужели болельщикам действительно плевать, какой ценой достигаются победы?!

Много эмоций, мало медалей

Пара Бетины Поповой и Юрия Власенко получила массу авансов. На юниорском уровне харизматичный дуэт трижды поднимался на пьедестал первенства России, завоёвывал бронзу в финале Гран-при и трижды выступал на чемпионате мира. Однако перед переходом во взрослые пути Поповой и Власенко разошлись. Бетина начала кататься с Сергеем Мозговым, которого называла одним из лучших партнёров в России. В течение четырёх лет совместной работы фигуристы во всех интервью хвалили и поддерживали друг друга.



Полностью реализовать высокий потенциал Попова и Мозгов так и не смогли. В их активе нет ни медалей чемпионатов России и этапов Гран-при, ни выступлений на чемпионатах Европы и мира, а главным успехом стала победа на Универсиаде в Красноярске. Добиться большего мешали технические огрехи и постоянные травмы. Тем не менее у дуэта Бетины и Сергея был собственный, ни на кого не похожий почерк, поэтому решение фигуристов завершить карьеру после прошлого сезона огорчило многих болельщиков.

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Нянька и водитель для партнёра

Свой эмоциональный и открытый характер Бетина демонстрировала не только на льду. Девушка не стеснялась выкладывать в «Инстаграм» смелые фотографии и реагировать на громкие события в мире фигурного катания, чем даже нажила себе недоброжелателей. Свой очередной пост Бетина посвятила проблемам взаимоотношений с партнёрами. Если коротко, то фигуристка подняла вопрос дисбаланса девочек и мальчиков в фигурном катании и рассказала, как это отражается на партнёршах.



«Пытаясь сохранять комфортные условия в паре, я становлюсь для партнёра и другом, и коллегой, и компаньоном, и нянькой, и водителем, и врачом, и кем только угодно. Со стороны я вновь слышу: партнёров надо беречь — ведь их так мало, за них нужно бороться, надо терпеть. И к определённому возрасту я понимаю, что для меня не проблема найти общий язык с любым мужчиной. Для меня проблема быть рядом с ним женщиной. Заложенное с 12 лет извращённое понятие взаимоотношений мужчины и женщины не давало мне долгое время трезво смотреть на отношения», — написала Бетина.

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Попова подняла острый вопрос

Нельзя сказать, что Попова открыла какую-то страшную тайну, но степень откровенности фигуристки поражает. Далеко не каждый решается открыто говорить о глубоко личных переживаниях, поднимать неудобные вопросы, которые принято замалчивать. Бетина, пусть и не добилась максимальных высот в фигурном катании, но всё-таки стала чемпионкой Универсиады, заработала определённый уровень популярности.



А сколько девочек уходят из спорта без славы и перспектив, но с глубокими психологическими проблемами?



С трудом верится, что история Бетины – уникальна. И многочисленные слова благодарности под её записью это только подтверждают.

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Досталось за откровенность

Может показаться странным, но многие болельщики восприняли откровения Поповой в штыки. Кто-то не понимает, почему спортсменка молчала о проблемах раньше, а кто-то, наоборот, уверен, что массовой аудитории ни к чему знать нюансы внутренней кухни. Есть и те, кто считает рассказ фигуристки преувеличенным и чересчур эмоциональным.



Похоже, значительной части болельщиков действительно плевать, какой ценой фигуристам даётся внешняя лёгкость программ.



Но если крик души Поповой поможет хоть одной девочке избежать её негативного опыта, то значит, она уже писала свой не зря. Значит, всё-таки стоило выносить сор из избы.



Тем более Бетине всё же удалось изменить заложенную программу отношений с мужчинами – яркая и привлекательная девушка счастлива в паре с призёром чемпионата Европы Денисом Ходыкиным.