Вокруг Загитовой не утихают скандалы. Но фанаты по-прежнему считают её ангелом

Репутацию чемпионки уже не назовёшь идеальной. А ведь раньше Алина была образцом поведения.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова долгое время считалась образцом достойного поведения спортсменки. Юная фигуристка покорила болельщиков не только изумительным катанием на Играх в Пхёнчхане, но и трогательной скромностью. Всегда вежливая и благодарная девочка с миловидной внешностью заслужила идеальную репутацию, а фанаты сравнивали Алину с ангелом за чистый и высокий образ.

Однако со временем имя чемпионки всё чаще стало звучать в не самом приятном контексте. В послужном списке Загитовой наряду с многочисленными наградами имеется и немало скандалов. И её репутацию уже не назовёшь идеальной.



А ведь Алине всего-то 18!

Видео доступно на «Чемпионате».

Из скромной чемпионки в героиню скандалов

Бешеная популярность обрушилась на Загитову в 15 лет, а вместе с ней и огромное давление. В спортивном плане держать планку Алине удавалось не всегда, но к её поведению вопросов не возникало. Даже после неудачных выступлений фигуристка держала себя в руках и вежливо общалась с журналистами. Достойно повела себя Алина и во время громкого ухода Медведевой от Тутберидзе, воздержавшись от комментариев и не став публично занимать чью-ту позицию.



Казалось, родители (или кто-то ещё, кто помогал Алине вырабатывать линию поведения) смогли в тяжёлый для спортсменки период уберечь её от неправильных шагов и сохранить имидж послушной и воспитанной девочки-чемпионки.



Но внезапно Алина начала попадать в один скандал за другим, причём большинство неприятных ситуаций она спровоцировала сама. Фигуристка получала массу критики за неосторожные публикации в соцсетях, участие в политических мероприятиях, вождение автомобиля без прав и резкое обращение с юными фанатами.

Нарушение без наказания

Впервые о том, что поведение Загитовой не так идеально, как кажется, заговорили в мае 2019 года. 16-летняя фигуристка опубликовала в «инстаграме» видео, на котором она управляет автомобилем. В силу возраста Алина не имела водительских прав, кроме того, она не была пристёгнута ремнём безопасности.

Видео доступно на «Чемпионате».

Сотрудники Госавтоинспекции провели по данному факту проверку, но расследование было прекращено в связи с истечением срока давности.

Загитову не стали наказывать за вождение без прав. Чемпионке и так можно? Олимпийской чемпионке Алине Загитовой простили вождение без прав. Вопросов в этой истории стало ещё больше. Проще было заплатить штраф?

Загитова и политика

Несмотря на юный возраст, Загитова уже принимает участие в общественно-политической жизни страны. Летом 2019-го спортсменка попала под шквал критики за посещение студии «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. Под фотографией с мероприятия в её «инстаграме» было столько обвинений и оскорблений, что вскоре пост просто исчез со страницы.

Загитову безжалостно травят. Она даже удалила пост про Путина Олимпийская чемпионка оказалась не готова к политической травле. Куда смотрели взрослые?

Год спустя Загитова снова оказалась в центре громкой истории с политическим окрасом. Спортсменка призвала подписчиков принять участие в голосовании по поправкам в конституцию, а также поблагодарила главу государства за поддержку и перспективы. На этот раз возможность добавлять комментарии была предусмотрительно закрыта. Тем не менее, многие пользователи Интернета осудили Алину за политическую агитацию, а за сутки с момента публикации от неё отписались почти 2 тыс. человек. Не одобрили поступок Загитовой и некоторые фигуристы, включая Марию Бутырскую и Руслана Жиганшина.

«Стыдно, Алина». Зачем Загитова снова впутывается в большую политику? Громкий скандал ничему фигуристку не научил. Разве что закрывать комментарии.

Высокомерие или брезгливость?

Ажиотаж вокруг поведения Загитовой только подтверждает, что она остаётся одной из самых популярных спортсменок России, хотя последний раз участвовала в соревнованиях ещё в начале декабря прошлого года. Затем Алина в эфире Первого канала объявила о приостановке карьеры и сосредоточилась на выступлении в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».



Во время общения с болельщиками после одного из представлений звезда оттолкнула пытавшуюся её обнять поклонницу, а также просила других детей убрать руку с её плеча. Многие фанаты с пониманием отнеслись к поведению фигуристки – мол невоспитанные дети нарушали личное пространство Алины. Однако были и те, кто счёл реакцию Загитовой грубой и высокомерной.

Подозрительная финансовая схема

Ещё один повод для обсуждения шоу появился уже по окончании всех запланированных спектаклей. На сайте госзакупок были опубликованы контракты артистов. Интересно, что исполнительницы главной роли Загитовой среди них не оказалось, а самым высокооплачиваемым участником шоу стал заместитель руководителя «Хрустального» Эдуард Аксёнов, с которым был заключён договор на 8 с лишним млн рублей.



По словам автора шоу Татьяны Навки, Аксёнов представлял интересы Загитовой по согласованию с родителями спортсменки, и всё было сделано в соответствии с законом. Тем не менее, в конце марта следственные органы возбудили в отношении Аксёнова проверку по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Загитову по-прежнему считают ангелом

Возможно, по отдельности каждый из скандалов вокруг Загитовой не выглядит вопиющим, но уж слишком часто фамилия чемпионки мелькает в публикациях, не связанных напрямую с фигурным катанием.



Повышенное внимание к собственной персоне – крест каждого популярного человека, и Загитова уже успела прочувствовать это на себе. К 18 годам у неё образовалась огромная группа фанатов, которые по-прежнему считают её ангелом, несмотря на все скандалы. По крайней мере, в комментариях к её постам в социальных сетях. Но вот отношение к ней более широкой аудитории во многом будет зависеть от дальнейших поступков Алины. Тем более теперь ответственность за их последствия целиком лежит только на совершеннолетней фигуристке.