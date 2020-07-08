«В голове не укладывается!» Авербух рассекретил роман со звездой «Папиных дочек»

Илья Авербух долгие годы считался главным холостяком российского фигурного катания. После развода с Ириной Лобачёвой бывший фигурист тщательно скрывал личную жизнь и не подтверждал ни один из приписываемых ему романов.



Но теперь одиночество спортсмена осталось в прошлом. Узнав, с кем встречается Илья Авербух, поклонники были поражены. Новой избранницей фигуриста оказалась известная актриса Елизавета Арзамасова. Звезда сериала «Папины дочки» младше возлюбленного на 21 год. Молодые люди официально подтвердили факт отношений, но многие фанаты до сих пор не могут в это поверить, ведь с кем только пресса не сватала Авербуха.



Так что на самом деле известно о личной жизни звезды фигурного катания?

Авербух подтвердил роман

Авербух завершил карьеру 17 лет назад, но всё это время оставался в поле зрения болельщиков. Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду занимается организацией ледовых шоу, продюсирует популярные телепроекты и ставит программы звёздам мирового фигурного катания. А вот подробности своей личной жизни Илья долго держал в секрете, чем заработал репутацию завидного холостяка. И только сейчас Авербух рассекретил роман с молодой актрисой.



Серебряного призёра Олимпийских игр заметили вместе с популярной актрисой Лизой Арзамасовой в одном из московских кафе. Когда снимки пары разлетелись по интернету, влюблённые не стали отрицать – между ними действительно близкие отношения.



«Мы с Лизой встречаемся. Я всегда отрицал все истории, потому что они все были лживые, но здесь правда», – сказал Авербух.

Авербух прокомментировал информацию об отношениях с актрисой Арзамасовой

Реакция поклонников

Несмотря на слова Авербуха, некоторые поклонники актрисы не могут поверить в роман их любимицы со знаменитым спортсменом, о чём пишут на странице Лизы в «инстаграме». В основном пользователи оставляют комментарии с пожеланиями любви и счастья, но есть и те, кто союз актрисы с Авербухом не одобряет.



— Не могу поверить, в голове не укладывается!



— Разница в 21 год, так скажем, смущает.



— Я очень рада, что в вашей жизни есть надежное мужское плечо.



— Встречаешься с Авербухом? Ужас!

Всё дело в сосисках. Трогательная история любви фигуристов Ягудина и Тотьмяниной Олимпийские чемпионы не обращали друг на друга внимания и постоянно ссорились, но всё-таки влюбились.

Познакомились на шоу «Лёд и пламень»

Авербух и Арзамасова познакомились во время шоу «Лёд и пламень» на Первом канале в 2010 году. 15-летняя актриса, получившая широкую известность благодаря роли занудной отличницы Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки», выступала в паре с болгарским фигуристом Максимом Ставийским и заняла в проекте второе место. Авербух не только был продюсером шоу, но и ставил программы участникам.

Когда давнее знакомство переросло в романтические отношения точно неизвестно. Арзамасова около года назад намекала, что в её жизни есть верный спутник, но держала его имя в секрете. Поклонники и СМИ были уверены, что речь о певце Родионе Газманове, с которым Елизавета вместе занимается благотворительностью. А многочисленные совместные фото с Газмановым в её «инстаграме» только убеждали фанатов в этой версии. Ещё раньше Лизе приписывали отношения с актёрами Филиппом Бледным и Максимом Колосовым, но сама актриса домыслы не подтверждала.

До последнего дня. Трогательная и трагическая история любви советских фигуристов Людмила Пахомова и Александр Горшков ушли из фигурного катания непобеждёнными. А разлучить их смогла только смерть.

Отношения Авербуха

Личная жизнь Авербуха в последние годы тоже была окутана слухами. Подростковая влюблённость Ильи в фигуристку Ирину Лобачёву привела не только к созданию сильной танцевальной пары, но и крепкой семьи, которую долго считали образцовой. По окончании карьеры Лобачёва родила Авербуху сына Мартина. После развода мальчик остался с матерью, однако несколько лет назад Илья был вынужден забрать сына к себе.



После расставания с супругой Авербух официально свои отношения не афишировал. СМИ писали о его романтических историях с актрисами Алисой Гребенщиковой и Валерией Ланской, но продюсер всё отрицал.



Нежелание Авербуха делать свои личные отношения достоянием широкой публики никуда не исчезло. А официальное подтверждение романа с Арзамасовой лишь свидетельствует, что на этот раз 46-летний мужчина настроен серьёзно.



Возможно, уже совсем скоро в нашем фигурном катании станет на один крепкий союз больше.