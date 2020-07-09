С чужого плеча. Почему Загитова донашивала платье за Медведевой

Фигурное катание – это, конечно, не показ высокой моды, но роль дизайнеров здесь тоже невозможно переоценить. Костюмы должны идеально дополнять образ, быть стильными, удобными и запоминающимися. А ещё – оригинальными. И выполнять это требование с каждым годом всё сложнее.

Впрочем, некоторые специалисты не заморачиваются, а просто одевают своих фигуристов в ношеные костюмы, уже отслужившие другим спортсменам. Кстати, нередко таким приёмом пользуются в группе Этери Тутберидзе. И даже Алине Загитовой пришлось донашивать платья за Евгенией Медведевой и дочерью своего тренера.



Интересно, насколько комфортно фигуристы чувствуют себя в костюмах с чужого плеча и каково им кататься в наряде, использовавшемся другой фигуристкой?

Разве это пошлый костюм фигуристки? Маловато для настоящей провокации «Голый» зад? Да российская фигуристка Степанова просто не видела пошлых костюмов. Розовые трусы и откровенные пеньюары у детей — вот это да.

Загитова год каталась в пачке Медведевой

Произвольная программа Алины Загитовой на музыку Минкуса к балету «Дон Кихот» была поставлена Этери Тутберидзе для последнего юниорского сезона фигуристки, но так полюбилась зрителям и судьям, что перешла вместе с Алиной и во взрослое катание. Именно в образе «красной балерины» 15-летняя Загитова завоевала золото Олимпиады в Пхёнчхане и сердца миллионов болельщиков.

Фото: РИА Новости

Удивительно, но костюм для уже легендарной программы не создавался специально. В сезоне-2016/2017 Алина катала «Дон Кихота» в пачке, доставшейся ей по наследству, – в ней же Евгения Медведева выступала в короткой программе на тему русского балета, когда завоевала бронзу юниорского чемпионата мира. Платье действительно отлично подходило к образу, а потому шить новое для юной фигуристки не было смысла. Вот почему в своём юниорском сезоне Алина Загитова донашивала платье за Евгений Медведевой.

Фото: РИА Новости

И только когда «Дон Кихота» оставили на второй сезон, для Загитовой наконец сделали новое платье. Конструкция пачки оказалась принципиально иной, но внешне от прежней она почти не отличалась.

Приключения голубого платья

Ещё более сложная судьба досталась другому наряду, созданному для учениц Тутберидзе. Роскошное голубое платье со стразами на бюстгальтере публика впервые увидела на дочери Тутберидзе Диане Дэвис, когда она ещё каталась в паре с Фёдором Варламовым.

Дочь Тутберидзе почти не слышит, но побеждает. Да, она тоже фигуристка! Единственная слабость «железной леди».

По окончании сезона-2017/2018 дуэт распался, для Дианы и её нового партнёра Глеба Смолкина поставили другие программы, но эффектное голубое платье недолго висело без дела. Летом 2018-го Загитова уже в статусе олимпийской чемпионки презентовала на японском шоу программу «Призрак оперы». Соревновательный наряд к тому моменту готов не был, поэтому Алина примерила на себя платье подруги Дианы.



Но и на этом приключения голубого платья не закончились. В феврале 2020 года Александра Трусова стала уже третьей фигуристкой из группы Тутберидзе, вышедшей на лёд в этом запоминающемся облачении. На шоу «Путь к победе» Саша продемонстрировала трогательный номер на музыку Франца Шуберта в уже примелькавшемся наряде.

Фото: РИА Новости/youtube.com

Те же костюмы спустя 10 лет

Вообще, использование старых костюмов – ситуация редкая, но не уникальная. Например, олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков на контрольных прокатах сборной России в 2010 году катались в костюмах, сшитых для Максима и его бывшей партнёрши Марии Мухортовой.

Фото: РИА Новости

Через пару лет эти наряды пригодились и другой паре Нины Мозер: Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Был повод вспомнить о блестящем катании Волосожар и Транькова и в минувшем сезоне. Молодой дуэт Алина Пепелева и Роман Плешков не только выбрал тему из «Ромео и Джульетты», блестяще использованную Татьяной и Максимом, но и взял костюмы старших товарищей.

Фото: РИА Новости/wikipedia.org

Две фигуристки в одном платье

Удивительно, но бывает даже так, что разные спортсмены катаются в одном и том же платье на одном и том же турнире. Испанка Сара Уртадо, сейчас выступающая вместе с бывшим россиянином Кириллом Халявиным, на этапе Гран-при-2014 в Бордо каталась вместе с Андре Диасом в лёгком красном платье с глубоким вырезом на спине.

Фото: Getty Images

А уже на следующий день в показательных выступлениях в этом же ярком наряде рассекала по льду Габриэла Пападакис, выигравшая соревнования вместе с Гийомом Сизероном. Оба дуэта входили в одну тренерскую группу, поэтому Сара с радостью одолжила платье коллеге.