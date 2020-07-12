Тутберидзе проигнорировала церемонию вручения наград. Неужели это месть за Загитову?

На организаторов первой премии ISU Skating Awards обрушились 33 несчастья. Из-за пандемии коронавируса грандиозное шоу в лучших традициях «Оскара» пришлось отложить на четыре месяца и перевести в онлайн-формат. Но настоящие проблемы начались после объявления номинантов: фанаты Алины Загитовой восприняли отсутствие фигуристки среди финалистов как личное оскорбление и призывали бойкотировать премию, обвиняя организаторов в предвзятости и коррумпированности.

И всё же сорвать многострадальную церемонию у поклонников олимпийской чемпионки не получилось. Первые семь статуэток ISU Skating Awards узнали своих обладателей и две из них достались россиянкам. Алёна Косторная признана новичком года, а Этери Тутберидзе победила в номинации «лучший тренер».



При этом именитая наставница стала единственным номинантом, не вышедшим в прямой эфир во время церемонии. Умышленно или нет, но своим поступком тренер принизила значимость премии.



Неужели так Тутберидзе отомстила организаторам за Алину Загитову?

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Номинанты на видеосвязи и победители по смс

Чтобы привлечь интерес к премии, организаторы устроили сложный и многоступенчатый процесс определения победителей. Сначала члены отборочной комиссии составили лонг-лист, затем в результате онлайн-голосования болельщиков, журналистов и представителей ISU были сформированы тройки финалистов в каждой номинации. А уже из них жюри, составленное из звёзд прошлого, выбирало лучших.



Обладателей первой премии ISU Skating Awards объявили в ходе онлайн-церемонии. В роли ведущих в студии выступили известные в недавнем прошлом фигуристы Чарли и Танит Уайт. Номинанты подключались к трансляции по видеосвязи, а имена победителей приходили ведущим по смс от членов жюри.

Косторная – лучший новичок, Плющенко недоволен

Началась церемония, пожалуй, с самой предсказуемой номинации. Чемпионка Европы, обладательница двух мировых рекордов россиянка Алёна Косторная абсолютно заслуженно признана лучшим новичком сезона. Она обошла свою бывшую коллегу по группе Александру Трусову и кореянку Ю Ён. В речи победителя Алёна на английском отметила, что для неё фигурное катание – это не только прыжки.

Интересно, что очевидной победу Косторной в номинации «лучший новичок» посчитали не все. Евгений Плющенко возмутился итогами голосования и даже призвал учредить отдельную номинацию для первооткрывателей в фигурном катании.

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Почему Тутберидзе проигнорировала церемонию

Во второй номинации тоже обошлось без сюрпризов, и снова статуэтку получил представитель России. С признанием Этери Тутберидзе лучшим тренером похоже были согласны даже её конкуренты. Рафаэль Арутюнян аплодировал, а Брайан Орсер во время объявления победителя показывал пальцем в сторону фотографии Этери.



Однако сама наставница к трансляции так и не подключилась. Тутберидзе, единственная из всех номинантов, не обратилась к зрителям в онлайн-режиме. После объявления победителя вместо речи Тутберидзе организаторы показали видеонарезку с выступлениями её учениц.

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Болельщики сразу стали гадать, почему Этери Георгиевна не нашла нескольких минут для онлайн-участия в церемонии. Если она в это время вела тренировку, то явно без участия Косторной и Щербаковой, которые выходили в эфир, как и все остальные номинанты. Среди болельщиков даже родилась версия, что Тутберидзе таким образом показала солидарность с Алиной Загитовой и отомстила организаторам за непопадание олимпийской чемпионки в список финалистов.



Что бы ни послужило причиной, отсутствие Тутберидзе говорит о том, что она не относится к премии ISU Skating Awards как к суперважному и престижному событию, коим его пытается сделать организаторы. Согласитесь, сложно представить, что номинант (и в общем-то главный претендент!) на «Оскар» проигнорирует церемонию вручения наград. А ведь ISU Skating Awards преподносится не иначе как «Оскар» фигурного катания.

Щербакову и Медведеву оставили без наград

В номинации «лучший хореограф» награда досталась канадке Ше-Линн Бурн, которая в минувшем сезоне ставила программы Туктамышевой, Ханю, Медведевой, Чену, Кихире и Уно. В конкурентах у неё были соотечественницы Мари-Франс Дюбрей и Лори Николь, а вот хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в шорт-лист не попал.



Следом вручили награду за лучший костюм, где равные шансы были у Анны Щербаковой с её платьем, меняющим цвет с красного на синее буквально за пару секунд, и танцевального дуэта Мэдисон Чок/Эван Бейтс. В итоге победу одержали американцы, прежде всего благодаря необычному костюму змеи у партнёрши.



В номинации «лучшая развлекательная программа» тоже была представлена россиянка, но награда тоже уехала за рубеж. Жюри присудило победу смелому танцу Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона на тему аэробики. Номер вышел спорным, но по-настоящему революционным. Евгения Медведева, воплотившая в жизнь мечту о программе под саундтрек к «Мемуарам гейши», попала в тройку претендентов, но осталась без приза.

Роднина и Плющенко в режиме ожидания

Особняком стояла номинация «за пожизненные достижения». Победитель был определён заранее, и им стал четырёхкратный чемпион мира канадец Курт Браунинг. Регалии мастера развлекательных программ вопросов не вызывают, но и ещё несколько десятков фигуристов и тренеров заслуживают эту награду ничуть не меньше, чем канадец.



Очевидно, что со временем премию в данной номинации получат и многие представители России, включая Ирину Роднину и Евгения Плющенко, однако на первой церемонии организаторы решили разнообразить географическое представительство и показать, что фигурное катание – это не только Россия и Япония.

Если Ханю – самый ценный, то где Загитова?

Кульминацией церемонии стало вручение награды в номинации «Самый ценный фигурист». Победителем, как многие и предполагали, стал двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. Конкретно в прошлом сезоне Юдзуру был хуже американца Нейтана Чена, так что жюри учитывало и былые заслуги японца, хотя в регламенте особо отмечено, что премия вручается по итогам сезона-2019/20.

Организаторов и жюри понять можно: Ханю самый популярный фигурист мира и главный символ своего вида спорта. Но в такую логику абсолютно не укладывается отсутствие среди номинантов Загитовой. По результатам в сезоне-2019/20 Алина не заслужила места в топ-3, но по фанатской аудитории и узнаваемости в мире – безусловно.

Без Тутберидзе и вау-эффекта

Конечно, первое издание новой престижной премии в фигурном катании получилось не таким, каким его хотели видеть организаторы. Вау-эффекта онлайн-церемония не произвела, да и, наверное, не могла произвести, а бойкот со стороны многотысячной армии фанатов Загитовой явно ударил по рейтингам.



Однако, несмотря на все шероховатости, такое событие мировому фигурному катанию необходимо. Хочется, чтобы трудности не отпугнули организаторов, а заставили сделать работу над ошибками. Результаты онлайн-голосования должны быть открытыми, а критерии определения победителей – более чёткими.



И тогда никому даже в голову не придёт игнорировать церемонию вручения наград ISU Skating Awards.