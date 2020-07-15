«Смотрите, во что я превратился по пьянке». Куда исчез невезучий российский фигурист Абт

Противостояние Алексея Ягудина и Евгения Плющенко не вполне справедливо называть дуэлью, ведь в нём почти всегда присутствовал ещё один фигурист. По степени таланта Александр Абт не уступал главным звёздам своего времени, а среди женской аудитории длинноволосый красавец и вовсе был вне конкуренции.

Однако из-за катастрофического невезения и не всегда очевидных судейских решений за Абтом закрепился обидный ярлык «вечно третьего». А свою единственную большую победу он одержал в отсутствие Ягудина и Плющенко. По окончании карьеры Абт участвовал в телепроектах о фигурном катании и даже снялся в сериале Первого канала, но затем будто испарился. Последний раз российские СМИ вспоминали о вице-чемпионе Европы в 2008 году, когда тот устроил пьяный дебош на борту самолёта.



Так куда же исчез главный соперник Ягудина и Плющенко в России?

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Первая звезда тренера Арутюняна

Александр Абт Фото: РИА Новости

На пике карьеры Абт настолько часто соперничал с Ягудиным и Плющенко, что казался болельщикам их ровесником. На деле же Александр был значительно старше конкурентов (Алексея на 4 года, а Евгения – на 6 лет) и на своих первых международных стартах выступал ещё под флагом СССР. В 1991 году самобытный московский фигурист с немецкой фамилией завоевал серебро юниорского чемпионата мира, а спустя два года дебютировал на взрослом чемпионате России, где едва не забрался на пьедестал.



Тогда, в декабре 93-го, специалисты всерьёз заговорили о перспективах Абта, а молодой тренер Рафаэль Арутюнян пророчил своему ученику медаль Олимпиады в Нагано. Но вскоре на ведущие роли в мужском катании вышли другие фигуристы, и Абт как-то незаметно оказался в тени Ягудина, Плющенко и даже Кулика.

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Травма на грязном льду

Александр блестяще владел коньком и обладал мощнейшим обаянием, помогавшим ему воплощать любые задумки хореографов. Входившие тогда в моду четверные прыжки Абту долго не покорялись, зато было одно удовольствие наблюдать за его высоченными тройными. Даже уступая в сложности, Александр всё равно мог обыгрывать лидеров, но выдерживать сумасшедшую конкуренцию мешали постоянные травмы.



В 1995 году во время турнира в Японии Абт получил серьёзное повреждение, а едва успел восстановиться, как столкнулся с реальной угрозой завершения карьеры. Организаторы показательных выступлений в Мексике не смогли как следует подготовить лёд, и Абт в результате падения разрубил коньком четырёхглавую мышцу бедра. Вопреки прогнозам врачей, ему удалось вернуться на высокий уровень, но об Олимпиаде в Нагано пришлось забыть. Пока Кулик, Ягудин и Плющенко набирали силу и авторитет у судей, Абт полтора года боролся за право продолжать карьеру.

Судьи не дали Абту обойти Ягудина

Благодаря отказу Кулика Александр получил возможность дебютировать на чемпионате Европы и с первой попытки завоевал бронзу, уступив только Ягудину и Плющенко. В следующем олимпийском цикле Абт станет железным третьим номером сборной России, соберёт коллекцию наград национального первенства и будет регулярно выступать на чемпионатах Европы и мира. Однако хотя бы раз обыграть Ягудина или Плющенко у него так и не получится.



Ближе всего к долгожданному успеху Абт оказался на предолимпийском чемпионате Европы-2002. Перед тем сезоном Александр наконец избавился от мешавшей кисты на щеке и, к удивлению специалистов, в 25 лет овладел первым четверным – тулупом. В Лозанне Абт блестяще исполнил обе программы и должен был обходить упавшего в произвольной Ягудина, но судьи сделали Алексею поблажку и отдали золото более статусному и титулованному фигуристу.



Спустя месяц весь мир будет смотреть за битвой Ягудина и Плющенко в Солт-Лейк-Сити, и Абт снова окажется в тени более звёздных коллег. На своей единственной Олимпиаде Александр останется пятым. Да, главный старт в карьере он провёл с помарками, но и при идеальном катании судьи вряд ли позволили бы трём российским фигуристам оккупировать пьедестал.

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«В душе я всегда считал себя чемпионом»

Александр Абт Фото: РИА Новости

Многие были уверены, что олимпийский сезон станет для Абта последним в карьере. 25-летнего фигуриста постоянно тревожили прежние травмы, а дома в США ждали супруга Елена Павлова (тоже бывшая фигуристка) и сын Макар. Однако Александр задержался в любителях ещё на два сезона, и это решение позволило ему наконец-то выиграть крупный турнир. Случилось это на чемпионате России 2003 года, но ни Плющенко, ни Ягудина среди его конкурентов не было. Но потом на невезучего фигуриста снова посыпались травмы, и Александр решил, что с него хватит.



«Занятое место меня никогда особо не волновало. Я всегда в спорте боролся лишь с самим собой и чётко осознавал, что у каждого фигуриста есть свой собственный потолок, выше которого, как говорится, не прыгнешь. Но в душе я всегда считал себя чемпионом. Был, буду и останусь им", — говорил Абт в интервью «Коммерсанту».

Пьяный дебош в самолёте

По окончании любительской карьеры двукратный призёр чемпионатов Европы, участник олимпийских Игр и чемпион России несколько лет работал в Японии, а в 2008 году о нём вспомнили и в России. Абт принял участие во втором сезоне «Ледникового периода» вместе с актрисой Анастасией Макеевой, а также снялся в сериале «Жаркий лёд» на Первом канале, растянувшемся аж на 100 эпизодов. И всё.

Если Плющенко и Ягудин до сих пор на слуху, в телевизоре и интернете, то Абт после «Жаркого льда» буквально исчез из медийного поля. Последний раз СМИ вспоминали о знаменитом фигуристе в том же 2008-м в связи с его пьяным дебошем на борту самолёта.



«Меня зовут Александр Абт. Смотрите, во что я превратился по пьянке. Не делайте больше так», — говорил на камеру связанный спортсмен, принявший лишнего из-за боязни дальних перелётов.

Чем занимается фигурист Абт?

Несмотря на полное отсутствие в информационном пространстве, из фигурного катания Абт никуда не уходил. Александр вместе с тренером Анной Прониной проводит тренировочные лагеря для фигуристов в США, Швейцарии и Эстонии, а несколько лет назад у пары родился сын Семён.



И пусть Абт уверял, что не заботился о занятых местах, потенциал позволял ему добиться большего. Но тяжелейшие травмы и постоянное невезение сделали его одним из самых недооценённых фигуристов своего времени.