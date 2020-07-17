Прыжок против правил. Как Медведева одержала единственную победу над Загитовой

«Девчонки у нас суперские. Алина просто бесподобна, Женя – космос!», — восхищался один из пользователей «Чемпионата» в декабре 2016 года.

Сейчас отыскать комментарий с одновременным восхвалением Загитовой и Медведевой практически нереально. Фанаты Алины, мягко говоря, недолюбливают Евгению, и наоборот. Но во время их первого ледового противостояния никакой вражды не было и в помине, ведь фигуристки попросту находились в разных весовых категориях.



Медведева ехала на чемпионат России в Челябинск в статусе безоговорочно лучшей фигуристки мира, а её победная серия на тот момент насчитывала семь турниров и продолжалась больше года. Женя была настолько сильнее всех, что даже откровенно хулиганская выходка не помешала ей уверенно завоевать очередное золото.



Тогда же в Челябинске широкая аудитория познакомилась с Алиной Загитовой. 14-летняя девочка поразила сложностью элементов и обрела первых личных фанатов, но в основном её рассматривали как наследницу Медведевой в следующем олимпийском цикле, а не как её прямую конкурентку за золото Олимпиады в Пхёнчхане.



И уж точно никто не мог представить, что Медведевой больше ни разу не удастся победить Загитову.

«Она особенная». А вы различаете Медведеву и Загитову? Тест с подвохом Кто попал в аварию, а кто работал на Первом канале? Насколько хорошо вы знаете двух самых популярных фигуристок мира.

Медведева не могла проиграть

Трогательная и жизнерадостная Женя Медведева сразу после перехода во взрослое катание стала любимицей болельщиков и судей. Уступив Елене Радионовой на московском этапе Гран-при в ноябре 2015-го, Медведева будто запретила себе проигрывать. Ученица Тутберидзе выдавала один идеальный прокат за другим, попутно переписывая мировые рекорды. К чемпионату России в Челябинске Евгения была действующей чемпионкой мира и Европы, обладательницей мировых рекордов в короткой и произвольной программах, а её победная серия длилась год и месяц и насчитывала уже семь турниров.



Никто не ждал реальной борьбы за чемпионство и в Челябинске. Блиставшая после Олимпиады в Сочи Елена Радионова проводила тяжёлый сезон, Мария Сотскова сильно уступала Медведевой в артистизме, а Анна Погорилая – в стабильности. Этим трём фигуристкам и предстояло разыграть две оставшиеся путёвки на главные старты.



Ещё одной претенденткой на медаль специалисты называли совсем юную Алину Загитову, только что победившую в финале юниорского Гран-при. Однако в силу возраста на участие в чемпионате Европы она рассчитывать не могла. Для Алины первый в карьере взрослый турнир был проверкой на прочность, ведь ещё в прошлом сезоне она каталась совсем неуверенно, часто срывала прыжки и на первенстве России осталась лишь девятой. Теперь Загитовой предстояло доказать, что успехи в начале сезона – не разовый всплеск, а признак настоящего прорыва.

Поцелуй Тутберидзе

В короткой программе Медведева выступала третьей, но после её проката вопрос о промежуточном лидере был снят. Женя привела зал в восторг пронзительной программой о превращении маленькой девочки в прекрасную молодую девушку. Увидев на табло фантастическую оценку 80,08 балла, Этери Тутберидзе приобняла и поцеловала свою ученицу. Тогда Медведева была главным активом «Хрустального», и никаких проблем в отношениях с наставницей у неё ещё не возникало.



Ближе всего к Медведевой удалось подобраться Марии Сотсковой, но и та проигрывала фаворитке более пяти баллов. Загитова закрывала короткую программу и сделала хорошую заявку на медаль. Сложнейший каскад из тройных лутца и риттбергера вкупе с исполнением всех прыжков во второй половине помогли Алине получить высокую оценку за технику, но из-за низких компонентов она оказалась позади Сотсковой. Перед произвольной программой их разделяло всего 0,13 балла.

Медведева схулиганила втайне от Тутберидзе

В произвольной Медведева каталась перед Сотсковой и Загитовой, но чувствовала такой запас уверенности, что даже решила похулиганить. В конце программы Женя умышленно нарушила правила, исполнив каскад из тройного сальхова и двух тройных тулупов. Два тройных каскада за программу были под запретом. Фигуристка это прекрасно понимала, но всё же пошла на заведомый штраф и сорвала овации зрителей. В «кисс энд край» Евгения покажет в камеру три пальца, а после скажет журналистам: «Я же умею прыгать каскад из трёх тройных, почему мне это не сделать?».



Интересно, что эта самонадеянная и рискованная выходка Медведевой стала полной неожиданностью даже для Тутберидзе. Но тогда Женя действительно могла позволить себе подобное пижонство, ведь равных ей в мире не было.

Серебро Загитовой в платье Медведевой

Уже в следующем сезоне от единоличного доминирования Медведевой не останется и следа, а конец ему положит коллега по группе Загитова. В Челябинске же Алина боролась вовсе не с Медведевой, а с Марией Сотсковой. Сумасшедший ход с исполнением всех прыжков во второй половине программы сработал на ура и принёс 14-летней девочке серебро взрослого чемпионата России. А её образ «красной балерины» под музыку из «Дон Кихота» оказался настолько удачным, что перекочевал в олимпийский сезон и остался в истории как один из лучших произвольных номеров.



Любопытно, что в Челябинске Загитова катала произвольную программу в пачке, сшитой несколько лет назад для Медведевой. Будто донашивала одежду за старшей сестрой. Тогда совсем юная Алина действительно воспринималась скорее как наследница великой Медведевой, нежели её прямая конкурентка за победы на важнейших стартах. А начавшиеся разговоры о её техническом превосходстве и шансах навязать борьбу в олимпийском сезоне больше напоминали попытку создать хоть какую-то интригу.

С чужого плеча. Почему Загитова донашивала платье за Медведевой А однажды испанская фигуристка отдала своё платье сопернице прямо по ходу турнира.

Как отрезало

Но даже те, кто с первого взгляда влюбился в Загитову и распознал в ней великую фигуристку, вряд ли предполагали, как развернутся события. Все четыре следующих турнира с их общим участием завершатся в пользу Алины, а безоговорочная победа Медведевой в Челябинске так и останется для неё единственной в нашумевшем противостоянии.



По крайней мере пока. В следующем сезоне обе спортсменки вновь будут в составе сборной России, а значит, у Медведевой может появиться шанс изменить грустную тенденцию.