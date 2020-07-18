«Люблю». Что известно о трагической гибели 20-летней фигуристки Александровской

Утром 18 июля в Москве на улице 1905 года найдено тело чемпионки мира среди юниоров в парном катании Екатерины Александровской. 20-летняя москвичка, выступавшая за сборную Австралии, выпала из окна собственной квартиры на шестом этаже.
Что же стало причиной трагической гибели?
Тело под окнами
5-tv.ru сообщает, что из-за возникших в карьере сложностей Александровская в последнее время находилась в депрессии. По данным того же источника, 20-летняя фигуристка в ночь перед трагедией вернулась домой в нетрезвом состоянии.
Тело молодой спортсменки было обнаружено под окнами собственной квартиры на шестом этаже.
В квартире девушки найдена записка с единственным словом «Люблю».
«Ничего не предвещало беды»
У мамы Екатерины после трагической гибели дочери случился шок. Медики госпитализировали её в больницу, чтобы оказать экстренную психологическую помощь.
Женщина всеми силами пыталась помочь дочери. Когда та оказалась в сложной ситуации, мама девушки обращалась к психиатрам, чтобы привести Екатерину в стабильное состояние.
Но, видимо, даже вмешательство самого близкого человека не смогло переломить ситуацию и удержать совсем юную девушку от страшного шага.
Екатерина Александровская с партнёром
Фото: Joosep Martinson/Getty Images
«Когда она каталась в нашей группе, не было никаких проблем – абсолютно нормальный ребёнок, хороший спортсмен, никаких истерик на тренировках, адекватный, работоспособный фигурист. И когда мы с ней общались, ничего не предвещало беды, сложно было предположить такой финал. Мы знакомы с её мамой, и сейчас я хотел бы передать ей слова поддержки», — сказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, слова которого приводит ТАСС.
Чемпионка мира
Уроженка Москвы Екатерина Александровская до 2011 года занималась одиночным катанием, но затем перешла в парное. Её первым партнёром был украинский фигурист Владислав Лысов. Ребята жили и тренировались в Днепропетровске, но через два года Екатерина вернулась в Москву и встала в пару с Александром Епифановым.
Екатерина Александровская и Харлей Виндзор (Австралия), завоевавшие золотые медали в произвольной программе парного катания в финале ГП среди юниоров
Фото: Atsushi Tomura/Getty Images
С 2016 года она выступала за сборную Австралии – в российской команде конкуренция слишком высокая. В паре с Харли Уиндзором спортсменка добилась значительных успехов на юниорском уровне – сначала были победы на этапах Гран-при, в финале Гран-при, а кульминацией стала победа на чемпионате мира. Среди взрослых Александровская и Уиндзор дважды выигрывали чемпионат Австралии. Пара занималась в группе Нины Мозер, но некоторое время назад сменила тренера.
«Нет слов, чтобы описать то, что я чувствую сейчас. Я опустошен из-за внезапного ухода Кати. Никогда не забуду всё, чего нам вместе удалось достичь. Покойся с миром, Катя», – написал Уиндзор в своём «инстаграме»
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