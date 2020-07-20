«Я люблю жизнь». Гибель фигуриста Дениса Тена – случайность или заказное преступление?

Высочайшая конкуренция и закулисные интриги делают фигурное катание предельно жёстким видом спорта. Соперники часто относятся друг к другу холодно, а порой и враждебно. Дружить со всеми в этой среде практически нереально, но у «золотого мальчика» Казахстана Дениса Тена это получалось. Открытый, жизнерадостный фигурист излучал мощнейшую позитивную энергию и легко пленял окружающих своим неповторимым обаянием.

Во многом поэтому трагическая гибель Дениса от рук закоренелых преступников стала настоящим шоком для каждого, кто был с ним знаком или видел его на льду. Национальный герой Казахстана и всеобщий любимец Денис Тен был убит в центре родного города спустя месяц после своего 25-летия. Виновных нашли и приговорили к длительным тюремным срокам. Впрочем, мама Дениса до сих пор не верит, что её сын стал случайной жертвой автоворов.



Так что же на самом деле произошло 19 июля 2018 года на парковке в Алма-Ате, где призёр Олимпиады в Сочи Денис Тен получил смертельное ножевое ранение?

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Тренировки в торговом центре

С момента трагедии прошло два года, но боль в сердцах болельщиков и друзей Дениса не стихает. Слишком яркий след он оставил после себя, слишком многое успел сделать за короткие 25 лет.

Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Когда Денис уже в ранге одного из лучших фигуристов планеты рассказывал коллегам, в каких условиях ему приходилось тренироваться в родной Алма-Ате, те расширяли глаза и не верили своим ушам. Если зимой ещё можно было кататься на открытых общественных катках с не лучшим качеством льда, то в тёплое время года мальчику не оставалось ничего кроме как тренироваться на площадках в торговых центрах, между точками фаст-фуда и бутиками. А чтобы маленький Денис мог осваивать прыжки, папа укреплял подошвы ботинок с помощью пластиковых бутылок.

Так убийство фигуриста было заказным? Новые подробности дела Тена Начался суд по делу о страшном убийстве фигуриста Дениса Тена. Его мать уверена, что смерть подстроена, а полицейские не вмешивались.

В Россию за мечтой

Спустя годы Тен признавался, что тогда даже малейшие успехи в фигурном катании казались недосягаемыми, но упорное желание заниматься любимым делом оказалось сильнее любых преград. В маленьком Денисе было столько энергии, что помимо постоянных ледовых тренировок он успевал заниматься теннисом, тхэквондо, акробатикой, карате, плаванием, танцами и рисованием. А основную конкуренцию фигурному катанию составляла музыка, ведь свою первую серьёзную награду он завоевал не на спортивной, а на хоровой Олимпиаде.



Но тяга к фигурному катанию взяла верх. В 10 лет Денис здорово проявил себя на турнире в Омске и получил приглашение тренироваться в Москве. Ради мечты сына Юрий и Оксана Тен решились



на переезд из Казахстана в Россию и не прогадали. Под руководством Елены Буяновой Денис вырос в одного из самых ярких и запоминающихся фигуристов своего поколения. Даже катаясь с ошибками, пластичный и артистичный Тен производил неизгладимое впечатление на зрителей, а на дебютном чемпионате мира в Лос-Анджелесе юный фигурист из Казахстана и вовсе поднял на ноги многотысячную арену.

Чудесный прорыв в Сочи

После Игр в Ванкувере, где 16-летний Денис остановился в шаге от топ-10, спортсмен решил тренироваться в США у Фрэнка Кэрролла, наставника олимпийского чемпиона-2010 Эвана Лайсачека. Следующие два сезона Тен не дотягивался до призовых мест на крупных турнирах, но каждая его программа превращалась в настоящий ледовый спектакль, доставлявший огромное эстетическое удовольствие даже поклонникам других фигуристов. И всё-таки колоссальная работоспособность и преданность делу помогли Денису добиться невиданных для своей страны спортивных успехов. На чемпионате мира-2013 Тен сенсационно завоевал серебро, при этом едва не обыграв маститого канадца Патрика Чана.



Но настоящим героем Казахстана Денис стал после Олимпиады в Сочи. В короткой программе он остался лишь девятым и, казалось, распрощался с шансами на медаль, однако в произвольной случилось чудо. Тен блестяще справился с давлением, в то время как его оппоненты один за другим падали на лёд и теряли позиции. В итоге Денис завоевал бронзу и стал единственным медалистом зимних Игр в Сочи из Казахстана. Следующий сезон Денис тоже провёл на высочайшем уровне, вновь поднявшись на пьедестал чемпионата планеты.



С того момента результаты пошли на спад, но Тен и не думал сдаваться. Спортсмен вновь сменил тренера и продолжал каждый год радовать болельщиков замечательными, ни на кого не похожими программами. Перед своим третьим олимпийским сезоном Денис получил тяжелейшую травму, но сумел восстановиться и выступить на Играх в Пхёнчхане. Это был его последний турнир в жизни.

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Золотой период Дениса Тена

Летом 2018 года Денис Тен отметил 25-летний юбилей. 13 июня фигурист опубликовал в своём «инстаграме» трогательный пост, в котором были такие слова: «Я люблю жизнь. Люблю родителей. Люблю людей. Люблю любить. Я хочу этим делиться. Точнее не я, а мой персонаж. В 25 мир стал ощущаться иначе».

Оставаясь действующим фигуристом, Денис пробовал себя в различных творческих направлениях. Он фотографировал, ставил программы, писал стихи, песни и даже киносценарий, прикладывал все силы для развития фигурного катания в родном Казахстане. Будто бежал наперегонки со временем и спешил всё успеть.



«Сейчас я чувствую себя очень свободным человеком в творчестве, в идейных проектах, потому что я не знаю, чего ожидать. Мне кажется, это реально золотой период моей жизни», — скажет Денис за несколько дней до гибели.

Случайность или заказное убийство?

Трагедия произошла средь бела дня в Алма-Ате. Фигурист прилетел на родину буквально на несколько дней, но та поездка стала для него роковой. Выйдя из ресторана, Денис увидел, как двое мужчин снимают зеркала с его автомобиля. Спортсмен догнал злоумышленников и пытался их остановить, однако во время драки получил два ножевых ранения в ногу. Один удар пришёлся в бедренную артерию, вследствие чего Денис потерял три литра крови и позже скончался в больнице.

Фото: РИА Новости

Уже на следующий день полиция задержала 24-летнего Нуралы Киясова и 23-летнего Армана Кудайбергенова. А ещё через неделю была взята под стражу 23-летняя сообщница бандитов Жанар Толыбаева. Следствие было уверено, что прославленный фигурист стал случайной жертвой автоворов, однако семью Тена эта версия не устроила. Мать Дениса Оксана Тен до сих пор считает, что убийство сына могло носить заказной характер, на что указывает целый ряд нестыковок. Преступники приехали в Алма-Ату накануне трагедии и сняли дорогую квартиру, заранее оказались на месте убийства и не взяли ценные вещи жертвы, а их сообщница несколько раз созванивалась с кем-то за несколько минут до выхода Тена на парковку.



Вопросы у семьи Тена вызвало и поведение полицейских, находившихся неподалёку от инцидента. По словам адвоката, они не только не вмешались в конфликт, но и не оказали Денису первую медицинскую помощь. Тем не менее, суд оставил подозрения родственников Тена без внимания. Киясов и Кудайбергенов получили по 18 лет лишения свободы, а Толыбаеву приговорили к 4 годам.

Мечта Тена сбудется

Дениса Тена нет с нами уже два года. Он оставил после себя не только светлую память, но и огромный заряд творческой энергии, которая вдохновляет и зажигает живых. Режиссёр Тимур Бекмамбетов снял по сценарию Тена фильм «Слепая любовь», а организованное им шоу «Денис и друзья» теперь собирает в Казахстане известных фигуристов под названием «Друзья Дениса».



Во вторую годовщину смерти любимого спортсмена Казахстана стало известно, что в Алма-Ате вскоре появится академия фигурного катания имени Дениса Тена. Солнечный и жизнелюбивый Денис был бы невероятно счастлив, ведь он всегда мечтал, чтобы юные казахстанские фигуристы могли тренироваться в хороших условиях у себя дома.



И как же жаль, что мечта Дениса Тена сбудется уже без него.