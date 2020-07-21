Дети мимо Олимпиады? Как защитить юных российских фигуристок от большой несправедливости

Лучшую юниорку мира Валиеву и её подруг по сборной поставили в неравные условия со взрослыми соперницами. И это за сезон до Олимпийских игр!

Международный союз конькобежцев объявил о полной отмене юниорской серии Гран-при в сезоне-2020/2021. Понятное и в принципе ожидаемое решение может обернуться колоссальными последствиями для всего фигурного катания и даже повлиять на исход Олимпийских игр в Пекине.

Среди тех, кому отмена серии сулит большие трудности, лучшая юниорка мира Камила Валиева. Многие специалисты считают 14-летнюю ученицу Этери Тутберидзе главной претенденткой на золото следующей Олимпиады, однако политика международной федерации может усложнить Камиле подготовку к Играм и значительно снизить её шансы на успех.

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Неравные условия

Решение об отмене серии Гран-при среди юниоров, запланированной на период с начала сентября по середину октября, назревало. От своих этапов уже отказались Словакия, Канада и Япония, а новых желающих проводить соревнования в условиях эпидемии не нашлось. Кроме того, у многих участников могли возникнуть трудности при пересечении границ, а в Японии и вовсе запретили своим фигуристам выступать в серии.

В этих обстоятельствах проводить масштабные соревнования с большим количеством этапов и сотнями участников действительно было бы рискованно. Так что решение чиновников от фигурного катания выглядит логичным, но при этом не совсем справедливым. Лишив лучших юниоров мира двух-трёх международных стартов в предолимпийский сезон, ISU не предоставил им никакой альтернативы. И тем самым поставил в неравные условия со взрослыми фигуристами, так как главную серию Гран-при и «челленджеры» пока не отменили. Но даже если это произойдёт, у взрослых всё равно будет на один крупный старт больше, чем у юниоров.

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Валиевой будет сложнее, чем Загитовой

Ощутимее всего отмена юниорской серии Гран-при, а точнее её последствия, скажутся на одиночницах. Из четырёх видов фигурного катания только в женском у нынешних юниорок есть реальные шансы выстрелить уже в следующем сезоне и даже штурмовать олимпийский пьедестал.

В первую очередь это касается действующей чемпионки мира среди юниоров и победительницы финала юниорского Гран-при россиянки Камилы Валиевой, которая оказалась в неравных условиях со своими старшими соперницами. И дело даже не в том, что 14-летняя фигуристка теперь точно не станет самой титулованной российской юниоркой в истории. Без Гран-при у Валиевой, как и у её коллег по группе Дарьи Усачёвой и Майи Хромых, не будет возможности, что называется, примелькаться арбитрам и повысить свой авторитет. Достаточно вспомнить, что именно на юниорском Гран-при за сезон до Олимпиады в Пхёнчхане впервые обозначила свои высокие амбиции Алина Загитова.

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Также Валиева и другие российские девушки из-за отмены юниорской серии не смогут лишний раз сойтись в очном противостоянии со своей главной соперницей – американкой Алисой Лью. Учитывая, что дуэль Валиевой и Лью может растянуться на несколько лет, каждый их совместный старт будет оказывать влияние на дальнейший ход истории. И в этом плане Камиле было бы очень полезно уже сейчас подорвать уверенность американки, нанеся ей ещё одно поражение.

Тяжёлые последствия для Валиевой

Помимо психологических моментов, которые могут показаться абстрактными, есть и вполне конкретные нюансы, касающиеся регламента. В отсутствие Гран-при единственным турниром, где юниоры смогут набрать баллы в зачёт рейтинга ISU, будет мартовское первенство мира в Харбине. И тут под угрозой оказывается не следующий сезон, который для всех обещает быть скомканным и тяжёлым, а олимпийский – самый важный и долгожданный для каждого спортсмена.

По нынешним правилам претендовать на участие во взрослом Гран-при могут либо фигуристки из топ-24 рейтинга ISU, либо обладательницы одного из 24 лучших результатов прошлого сезона, либо, если говорить о юниорках, призёры первенства мира. По сути, юниорский чемпионат мира в Харбине станет для юных фигуристов единственным шансом пробиться в состав участников Гран-при и понюхать соревновательного пороху перед отбором на Олимпиаду. Ответственность колоссальная, риск тоже. Да и сам чемпионат мира среди юниоров запросто может исчезнуть из календаря – эпидемиологическая ситуация на планете пока далека от стабильной.

В нормальной ситуации Валиева, Хромых, Усачёва и Лью наверняка бы получили минимум по одному этапу Гран-при в сезоне-2021/2022, а теперь каждая из них рискует дебютировать на взрослом международном уровне лишь за месяц до Олимпиады. Если этот сценарий воплотится в жизнь, то руководство ISU просто обязано проявить гибкость и сделать исключение для лучших юниорок планеты. Иначе спортивный принцип будет попран, а более старшие фигуристки получат значительное преимущество. И это просто вопиющая несправедливость!

Камила Валиева Фото: РИА Новости

Права юных россиянок ущемляют?

Теперь многое будет зависеть от решения совета ISU по взрослому Гран-при, которое должны принять 3 августа. Если от юниорской серии чиновники избавились без особых сожалений, скинув с себя организационные проблемы и немалые расходы, то со взрослым Гран-при всё сложнее. Популярная серия приносит деньги не только фигуристам, но и организаторам, а в нынешний тяжёлый период финансовая подпитка придётся как нельзя кстати. Поэтому ISU наверняка будет до последнего настаивать на проведении Гран-при – даже в каком-то усечённом варианте и без представителей некоторых стран.

Но, как бы ни хотелось поскорее увидеть лучших фигуристов мира в деле, надо признать, что проведение взрослой серии Гран-при будет непоследовательным решением и несправедливым по отношению к юниорам. Если Гран-при всё-таки состоится, о честной конкуренции между фигуристками главной и юниорской сборных России можно будет забыть. Да, та же Валиева наверняка не останется без соревновательной практики, но на внутренних турнирах не будет ни международных арбитров, ни лидеров сборной России, которые в это время будут биться на Гран-при.

Налицо ущемление прав юных фигуристок.

Как же защитить юных россиянок?

Несмотря на авансы, выданные Валиевой, пройти жесточайший отбор на Олимпиаду в Пекине ей было бы нелегко и без всякой пандемии. А теперь ещё наша 14-летняя звёздочка оказалась в заведомо неравных условиях с более взрослыми и опытными фигуристками. И сейчас ей как никогда требуется помощь и защита: моральная – от тренерского штаба Тутберидзе и административная – от Федерации фигурного катания России.

Надо отложить мысли о том, что у нас и без Валиевой в женском катании всё прекрасно, и биться за Камилу до потери пульса. За её участие в международных турнирах и равные условия при отборе на Олимпиаду. Именно сейчас чиновники обязаны защитить юных российских фигуристок: Валиеву, Усачёву, Хромых и всех, кто пострадает из-за отмены юниорского Гран-при.

Ведь если у России в Пекине и может быть другая олимпийская чемпионка, то у Камилы Валиевой другого шанса выиграть Олимпиаду может и не быть. В 2026-м ей будет 19, а это для современного российского женского катания возраст практически пенсионный.