«Я была унижена». Фигуристка из Сингапура откровенно рассказала об издевательствах тренера

Скандал вокруг жестокого обращения с юными спортсменками добрался и до фигурного катания. Участница чемпионата мира Джессика Шуран Ю из Сингапура обвинила тренеров в оскорблениях, издевательствах и физическом воздействии. 19-летняя фигуристка из Сингапура устала молчать об издевательствах собственного тренера. Девушка снабдила свой откровенный рассказ такими подробностями, что становится не по себе.

В последнее время обсуждение жёстких тренерских методов в фигурном катании в основном крутится вокруг строгой Этери Тутберидзе и её девочек-чемпионок. Однако Ю никогда у Этери Георгиевны не тренировалась, а все описанные ужасы случились с ней в рамках китайской системы подготовки фигуристок. Представить что-то подобное в группе Тутберидзе вряд ли могут даже её самые активные критики. Тем не менее за китайских девочек, в отличие от российских, никто заступаться не торопится.



Не потому ли, что они пока не способны конкурировать с представительницами гуманного западного мира?

«Шоу должно продолжаться». Тутберидзе отказывается жалеть фигуристок Тренер Тутберидзе не идёт на уступки даже чемпионкам и называет их по фамилии. Неужели побеждать по-другому нельзя?

«Терпела до 10 ударов в день»

Джессику Шуран Ю помнят только самые продвинутые любители фигурного катания, да и то не все. Джессика родилась в Китае, но на международном уровне выступала за родной для её отца Сингапур. На чемпионате мира 2017 года она стала 25-й, а единственную международную победу одержала на Играх Юго-Восточной Азии. Своей главной мечтой Ю называла участие в Олимпиаде, однако отобраться в Пхёнчхан ей не удалось, а открывшиеся неврологические проблемы вынудили завершить карьеру в 17 лет.



И вот спустя два года девушка нашла в себе силы поведать о неприглядной изнанке фигурного катания в Китае, где она жила и тренировалась. На скандальное признание её вдохновили заявления американских, британских и австралийских гимнасток, страдавших от жестокости тренеров и персонала.



«Физическое насилие началось, когда мне было 11 лет. Тренер бил меня пластиковыми чехлами от коньков. Они издают хлёсткий звук и оставляют красные следы на коже. Когда он злился на меня, то при каждой малейшей ошибке просил вытянуть руку. Иногда бил по рукам и ногам без предупреждения. Это происходило и на тренировках, прилюдно, и после занятий, когда он уводил меня в тихое место, где мог бить сильнее и кричать громче. В плохие дни я получала до десяти ударов, пока на коже не появлялись ссадины.



Но та боль не идёт в сравнение с другим инцидентом. Летом, когда мне было 14, я несколько дней мучилась с прыжками. Тренер попросил меня подъехать к нему максимально близко, после чего ударил концом лезвия конька по голени. У меня пошла кровь, но я продолжила тренировку, чтобы не разозлить его ещё больше. Я не рассказала об этом никому из друзей, взрослых в школе или в федерации, потому что была невероятно унижена. Я чувствовала себя такой маленькой. Это было бесчеловечно», — написала фигуристка.

«Тренер называл глупой, ленивой и толстой»

Рассказывая о неподобающем поведении своего тренера, Шуран Ю имеет в виду известного в прошлом китайского фигуриста Гао Сона, который в начале 2000-х становился призёром чемпионата четырёх континентов и этапа Гран-при. Девушка вспомнила, как наставник ударил её по больной ноге за два дня до отборочного турнира на Олимпиаду – главного старта в её карьере. Помимо физического воздействия в порядке вещей были оскорбления и психологическое насилие.



«Редкое занятие обходилось без того, чтобы он кричал на нас так громко, что было слышно за стеной. Он каждый день называл нас ленивыми, глупыми, отсталыми, бесполезными и толстыми.



По словам фигуристки, наставник жёстко контролировал её питание и постоянно требовал худеть. Неудачные диеты развили у Шуран Ю комплексы и вселили чувство вины. Ей хотелось заболеть анорексией ради более высоких результатов.

«Куклы». Британская газета упрекнула Россию в жёстких методах воспитания фигуристок На Туманном Альбионе действительно заботятся о наших девочках? Или просто хотят убрать Россию с пьедестала?

«В фигурном катании взрослые эксплуатируют девочек»

Поначалу Ю старалась сопротивляться агрессии, но постепенно стала воспринимать её как норму. По мнению фигуристки, жестокое обращение с юными атлетами – норма для китайского спорта.



«Однажды я видела, как в крупном центре в Пекине одного фигуриста избили и оттащили со льда, а второго заставили кататься с порванными связками. После этого ему потребовалась операция. Мне больно знать, что насилие всё ещё существует. Многие спортсмены и тренеры считают такое поведение не только нормальным, но и необходимым. Китайским спортсменам тяжело говорить об этом, поскольку их карьера может закончиться. Но я, как сингапурский спортсмен, тренировавшийся в Китае, чувствую, то нахожусь в уникальном положении», — говорит Ю.



Сингапурская фигуристка призвала Международный олимпийский комитет создать горячую линию для спортсменов, пострадавших от действий тренеров.



«В эстетических видах спорта, таких как гимнастика или фигурное катание, существует токсичная среда, в которой взрослые легко могут эксплуатировать юных девочек с большими мечтами. Когда акцент делается на внешнем виде и стремлении к совершенству, вас учат нравиться окружающим, особенно судьям. И подсознательно вы понимаете, что признание в насилии разрушит идеальный образ», — объясняет фигуристка.

Почему молчат критики Тутберидзе?

Громкое заявление фигуристки из Сингапура не осталось незамеченным. На её странице в «инстаграме» много комментариев со словами поддержки и одобрения. Однако реакции от представителей фигурного катания пока нет. Молчит финка Киира Корпи, не раз выражавшая беспокойство методами Тутберидзе, молчит японский психиатр Кономи Кимура, назвавшая Этери «токсичным тренером, избавляющимся от учениц», молчат и все остальные. Да по сравнению с китайскими наставниками Этери просто воплощение гуманности!

«Избавляется от учениц». Почему Тутберидзе поставили в один ряд с тренерами-преступниками Японский психиатр уверен, что фигуристки у Этери вырастают марионетками. Может, это просто зависть?

Возможно, все они заговорят, как только китайские одиночницы начнут показывать высокие результаты и опережать западных спортсменок, воспитанных в гуманной и человечной среде. Но пока их и близко нет на горизонте, а потому китайским тренерам позволительны любые методы.