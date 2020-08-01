Плющенко подминает российское фигурное катание под себя. Осталось переманить Загитову?

Евгений Плющенко, который в нынешнее межсезонье катком прошёлся по группе Этери Тутберидзе, теперь может считаться самым влиятельным человеком в российском фигурном катании. Он буквально подминает под себя российское фигурное катание, не считаясь с авторитетами и никого не боясь. И противостоять ему никто не может. Или не хочет.

Деньги вместо побед. Переход к Плющенко загубит карьеру Косторной? Евгению нечего дать лучшей фигуристке мира. И зачем ей было уходить?

Судите сами. После того, как в декабре прошлого года олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова объявила о приостановке карьеры, Плющенко высказался в том духе, что Тутберидзе со своими помощниками просто загнала фигуристку, выжала из неё все соки. Естественно, он получил предельно жёсткий ответ и совет заниматься своими делами.

Некогда сильнейший фигурист мира последовал совету. Плющенко заманил к себе двукратную чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову. Конечно, та не сама принимала решение, за неё это сделали родители.



Чтобы решиться уйти от тренерской группы, которая довела спортсменку до высочайшего уровня к человеку, который никак себя не проявил в качестве наставника, нужны весомые аргументы.

«Осталось мать пристроить». Почему же Плющенко оказался в списке тренеров сборной России Не все болельщики поняли, как тренеров привлекают в нашу сборную.

После этого Плющенко стал тренером сборной России, ведь в его группе тренируется претендентка на участие в Олимпийских играх — 2022, спортсменка основного состава команды.



Комментарии Евгения после перехода Трусовой были лишены даже намёка на благодарность Этери Тутберидзе и её группе за воспитание спортсменки. Напротив, Плющенко высказался о недостатках в подготовке фигуристки. А прежние наставники говорили о предательстве.



Прошло некоторое время, и ситуация вновь повторилась.



Плющенко увёл из группы Тутберидзе чемпионку Европы. Фигуристку, чьё катание считается практически эталоном. Увёл в разгар подготовительного сезона, с поставленными программами. И программы эти назвал ужасными. Ну да, программы победительницы финала Гран-при и чемпионки Европы – ужасны. У кого же тогда они хороши?

Пиар по-русски. Методы работы Плющенко раздражают болельщиков, но за ними будущее Евгения зря критикуют за слишком активную раскрутку Трусовой.

Тут уже речь не про отсутствие элементарного такта, а про унижение своих коллег. Типа – ну и что вы со мной сделаете? Так в современном фигурном катании не работает никто. Нахраписто, нагло, бесстрашно. С позиции абсолютной силы. Это не плохо и не хорошо, это – просто факт.

Как факт и то, что Плющенко на данный момент не воспитал ни одного сильного претендента даже на российские титулы, не говоря о мировых.



Либо за Евгением Плющенко стоит кто-то очень сильный и мощный, от кого он получил сигнал на любые действия против «инкубатора звёзд Тутберидзе» и обещание поддержки. Конвейер Этери Георгиевны многим не нравится, и это не секрет.



Либо сам вместе со своей супругой Яной Рудковской всё продумал и просчитал. Трусова и Косторная – уже беспроигрышный актив, которые даже в случае спортивных неудач будут приносить огромные деньги в шоу.

«Ну поздравьте, чё вы?» Плющенко высокомерно похвастался новым роскошным «Порше» Фигурист даже рассказал секрет богатой жизни. Оказывается, надо работать, а не бухать или валяться на диване.

Переманив двух суперзвёзд, Плющенко показал всем остальным степень своего влияния.



Чтобы окончательно подмять самый популярный сегмент российского фигурного катания под себя, Евгению осталось договориться только с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Правда, Алина уже взрослая девочка, зарабатывает миллионы и сама может диктовать условия.



Но Плющенко ведь уже пообещал новые сенсации.