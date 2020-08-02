«Я пьяный, заберите меня». Что творили за рулём Ягудин, Загитова и другие фигуристы

Илья Авербух накопил автомобильных штрафов на десятки тысяч рублей. Но это мелочи, ведь у его коллег была и пьяная езда, и даже угон.

Этим летом Илья Авербух как-то неожиданно стал чуть ли не самым обсуждаемым человеком из мира фигурного катания. Главным поводом для этого стала новость о романе продюсера со звездой сериала «Папины дочки» актрисой Елизаветой Арзамасовой, которая младше Авербуха на 21 год. Многие уверены, что всё идёт к скорой свадьбе, а в прессе появляются всё новые подробности резонансных отношений. Якобы призёр Олимпиады строит для возлюбленной большой загородный дом, а также подарил ей роскошное кольцо с бриллиантами.

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Свежая новость из жизни Авербуха к роману с Арзамасовой отношения не имеет, но с учётом его дорогих подарков возлюбленной вызывает некоторое удивление. По данным телеграм-канала Mash, бывший фигурист только за 2020 год успел накопить неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения на 30 тыс. рублей, а с января 2019-го его долг уже достиг 80 тыс.

Пользователи интернета возмущены и недоумевают: почему даже автовладельцы со скромными доходами исправно платят штрафы, а популярный и успешный продюсер не считает это обязательным? Нежелание Авербуха оплачивать долг действительно вызывает вопросы, но большие спортсмены вообще нередко оказываются не самыми прилежными автовладельцами.



Звёзды фигурного катания порой творят за рулём такое, что даже неоплаченные штрафы Авербуха на десятки тысяч рублей кажутся просто детской шалостью.

Плющенко с сыном на коленях

Евгений Плющенко, несмотря на известную любовь к дорогим и быстрым автомобилям, в серьёзных дорожных происшествиях замечен не был, а штрафы если и зарабатывал, то оплачивал их в срок. Тем не менее совсем обойтись без громких инцидентов, связанных с транспортными средствами, у Евгения не получилось.



В сентябре 2019 года супруга Плющенко Яна Рудковская опубликовала в «Инстаграме» видео, на котором спортсмен управляет автомобилем, и при этом держит на коленях их шестилетнего сына Александра. Об официальном расследовании этого эпизода неизвестно, но подписчиков Рудковской такое поведение звёздного фигуриста возмутило.

Арест Ягудина в США

Главный соперник Евгения Алексей Ягудин после победы на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити испытывал серьёзные проблемы с алкоголем. Однажды спортсмен был арестован в США за вождение в нетрезвом виде и вынужден был прослушать лекции о последствиях пьянства за рулём. Алексей вспоминал, что его остановили после обгона в неположенном месте, причём скрывать своё состояние он не собирался.

«Подходит полицейский, открываю окно, и он просит мои документы. Я ему сразу сказал: «Я пьяный, заберите меня». По его требованию я стал проходить тесты и сдал все, кроме одного: не смог на одной ноге 15 секунд простоять. После этого меня отвезли в отделение и арестовали», — рассказывал Ягудин в эфире НТВ.

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Угон и сопротивлении полиции

Ещё более дикая история произошла с одиночником Андреем Лутаем, которому когда-то прочили славу Плющенко и Ягудина. В ноябре 2019 года трёхкратный призёр чемпионатов России после неудачного выступления на этапе Гран-при в США принял лишнего и каким-то образом оказался за рулём чужого автомобиля. Андрею предъявили обвинения в угоне машины, управлении транспортным средством в нетрезвом виде и сопротивлении полицейским при аресте. Ученик Алексея Мишина провёл в камере несколько дней, но ситуация разрешилась для него благополучно, и фигурист-авантюрист смог отправиться на родину.

Загитову не наказали за езду без прав

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, к счастью, нетрезвой за руль не садилась, но сам факт вождения автомобиля в 16-летнем возрасте вызвал волну возмущения в интернете. В мае 2019-го спортсменка опубликовала видео, на котором самостоятельно управляла машиной, не имея прав и не будучи пристёгнутой ремнём безопасности. Олимпийской чемпионке грозил штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей, однако Управление ГИБДД по Удмуртии в июле 2019-го прекратило административное расследование в связи с истечением срока давности.

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К слову, спустя несколько дней после своего 18-летия Алина успешно сдала экзамены и получила права. Теперь она свободно может садиться за руль и выкладывать видео в «Инстаграм». Правда, про правила дорожного движения и своевременную оплату штрафов (если они, конечно, будут) забывать всё равно не стоит.