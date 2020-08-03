Преданная. Как сложится карьера Загитовой после побега фигуристок от Тутберидзе?

Группа Этери Тутберидзе несёт одну потерю за другой. Только за последние три месяца побег из «Хрустального» совершили две фигуристки топ-уровня – Косторная и Трусова, суперталантливая юниорка Жилина и тренер Розанов, владеющий секретом сложнейших прыжков. Причём все они перешли к начинающему, но очень амбициозному тренеру Плющенко.

После ухода Алёны Косторной стало очевидно, что над многолетним доминированием учениц Тутберидзе нависла серьёзная угроза. Анне Щербаковой будет очень тяжело в одиночку противостоять бывшим коллегам по группе, тем более что Трусова превосходит её в техническом плане, а Косторная – по компонентам.



Но у Этери Тутберидзе есть проверенная палочка-выручалочка Алина Загитова — Чип и Дэйл в одном лице. Однажды Алина уже наступила на горло собственной песне ради репутации и успеха своего тренера. И вот у Тутберидзе снова появилась острая необходимость в своей самой верной и преданной фигуристке.



Так как сложится карьера Загитовой теперь, когда у Тутберидзе возникли трудности?

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Возвращение Загитовой – больше не фантастика

В прошлом сезоне олимпийская чемпионка Загитова проигрывала конкуренцию трём более юным и лучше оснащённым технически коллегам по группе и могла рассчитывать на медали крупнейших турниров только в случае ошибок соперниц. В такой ситуации находить мотивацию для ежедневных тяжёлых тренировок неимоверно трудно, особенно если ты уже всего достиг и всё выиграл. В итоге в декабре 2019 года после неудачного выступления в финале Гран-при Загитова в эфире Первого канала объявила, что приостанавливает карьеру.



Тогда многие специалисты сходились во мнении, что на большой лёд Алина уже не вернётся. Загитова устала от фигурного катания и утратила мотивацию, а у Тутберидзе и без неё были три выдающиеся девочки, способные оккупировать пьедестал любого турнира. Однако с того момента диспозиция круто изменилась, и сейчас возвращение Загитовой уже не кажется чем-то из ряда фантастики. И дело даже не в том, что Алина отдохнула и соскучилась по спорту – просто у Тутберидзе после скандальных уходов Трусовой и Косторной вновь образовалось вакантное место для взрослой фигуристки.

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Однажды Загитова уже спасла Тутберидзе

Фанаты Загитовой уверены, что после поступка Косторной Тутберидзе должна ещё больше ценить преданность своей самой титулованной ученицы. И с этим сложно не согласиться. Алина – единственная (если не брать в расчёт Щербакову) звёздная фигуристка «Хрустального», не поменявшая тренера после наступления трудного периода. Более того, именно Загитова помогла Тутберидзе окончательно укрепить доминирование своей школы, выиграв чемпионат мира в постолимпийском сезоне.



Справедливости ради, в случае с Алиной и сама Тутберидзе была заинтересована в продолжении её карьеры. Когда уходила Липницкая, ей на смену уже пришла Медведева. После перехода Жени к Орсеру в «Хрустальном» оставалась Алина. За ней подрастали Косторная, Щербакова и Трусова, но в сезоне-2018/19 они ещё не могли кататься по взрослым, а потому Тутберидзе приложила все силы, чтобы сохранить Загитову. Иначе бы в течение целого сезона сборную России представляли воспитанники других тренеров.



«Алина порядка полутора лет говорила об этом решении, и оно не является неожиданным. Те полтора года, которые она продолжала соревноваться и бороться за звание лучшей спортсменки в мире, были сложными», — говорила Тутберидзе в декабре 2019-го.

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Дежавю Загитовой

Пока Загитова была единственной российской надеждой штаба Тутберидзе, её удерживали и помогали преодолевать физические и психологические трудности. Этери вместе с Алиной прошла все провалы сезона и терпеливо дождалась потрясающего триумфа на чемпионате мира. Фактически Загитова уже в ранге олимпийской чемпионки переступила через себя, чтобы помочь тренеру сохранить репутацию. А как только в команде «Хрустального» появились фигуристки нового поколения, препятствовать решению Алины уже никто не стал.



Нынешняя ситуация если не повторяет ту, что была два года назад, то очень на неё похожа. Тутберидзе снова нуждается во взрослой спортсменке, которая будет добиваться успеха, пока в следующем сезоне из юниоров не выйдут новые звёздочки: Валиева, Усачёва и Хромых. И снова в роли спасительницы должна выступить Загитова.

Чего ждать от Загитовой?

Официального объявления о возвращении Алины ещё не было, но, скорее всего, его и не стоит ожидать. Формально она никуда не уходила, а просто взяла паузу до конца прошлого сезона. Предпосылки к тому, что мы вновь увидим Алину на льду, есть. Сначала она попала в состав сборной России, а затем присоединилась к группе Тутберидзе на сборе в Новогорске вместе с другими фигуристками.

Со спортивной точки зрения перспективы Загитовой после ухода Косторной и Трусовой сильно не изменятся. Обе девушки продолжают выступать и вряд ли начнут сыпаться с первых стартов под руководством Плющенко. Алина же по-прежнему уступает им, а заодно и Щербаковой в техническом арсенале. При этом в плане уверенности уход прямых конкуренток должен пойти Загитовой на пользу. Во-первых, ей снова будет уделяться больше внимания со стороны тренеров. Во-вторых, на неё вновь будет делаться ставка.



И главное, однажды верность и преданность тренеру уже помогли Алине побороть неудачи и стать чемпионкой мира. Кто знает, возможно, это сработает и сейчас.