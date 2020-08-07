У российской фигуристки Лобачёвой была и семья, и титулы. Но алкоголь её не пощадил

Семья, титулы, деньги, уважение – всё это было в жизни фигуристки Ирины Лобачёвой. Но постепенно её жизнь превратилась в кошмар. Алкоголь не пощадил вице-чемпионку Олимпиады и одну из первых красавиц мирового фигурного катания.

Как она дошла до того, что сожительствовала с наркоманами и психопатами, а единственный сын ушёл к отцу? И есть ли у Ирины путь к нормальной жизни?

«Могла что-то ляпнуть, за это и получала»

По всей видимости, 11 августа брак 47-летней Ирины Лобачёвой с 31-летним фигуристом Иваном Третьяковым будет расторгнут. Во всяком случае, именно на этот день назначено судебное заседание, которое должно поставить точку в очередном жизненном этапе фигуристки.



Как этот непонятный парень, который младше на 16 лет, вообще появился в её жизни?



Случайно, по словам Лобачёвой. Пришёл на тренировку, которую она проводила с детьми, и «закрутилось». Докрутилось до заключения брака, а в декабре прошлого года в программе «Секрет на миллион» на НТВ Ирина рассказывала о том, что молодой муж её бил.

Фото: РИА Новости

«Я некоторые скандалы вообще не помню, но я могла что-то ему ляпнуть, за это и получала...», – сказала тогда Лобачёва.



Третьяков всё отрицал, говорил об алкоголизме жены и её падениях на ровном месте из-за неадекватного состояния.



Грустная история, в которой сложно найти правду. Но скоро для Ирины Лобачёвой этот период в жизни завершится. Как пишет «Комсомольская правда», бывшая фигуристка ещё в начале июля потребовала от бывшего супруга убраться из её квартиры.



Но как получилось, что серебряный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, далеко не бедная женщина пошла по тому пути, который оборвал судьбу Киры Ивановой?

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Анисина, Авербух, Лобачёва

Ирина Лобачёва 12 лет была женой Ильи Авербуха – ныне успешного продюсера ледовых шоу, хореографа, бизнесмена, который, кстати, встречается с актрисой Арзамасовой.

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С ним бывшая одиночница встала в пару в 1992-м, в буквальном смысле отняв его у прежней партнёрши.



Авербух танцевал тогда с Мариной Анисиной у тренеров Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова. Яркая и самобытная пара, в которой оба партнёра были лидерами, а такое действительно случается редко, дважды выиграла юниорский чемпионат мира.



Но в группе появилась Лобачёва, с которой Авербух был знаком ещё с детства, и перспективный танцевальный дуэт, которому прочили олимпийское золото, распался. Ирина и Илья стали партнёрами не только на льду, но и в жизни, походя расписавшись в 2005-м при уборщице и электрике в качестве свидетелей, а Анисина вынуждена была искать нового партнёра.



Марина нашла его во Франции. Анисина с Гвендалем Пейзера выиграли Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити, опередив Лобачёву и Авербуха.

Фото: РИА Новости

Олимпийскую вершину Ирина и Илья так и не покорили. Зато все остальные главные титулы в фигурном катании взяли – чемпионаты мира и Европы, финал Гран-при, массу других медалей.



В 2003-м они завершили карьеру, а потом сосредоточились на собственных проектах: Авербух стал выстраивать индустрию ледовых шоу, а Лобачёва стала тренировать детей в собственной школе. Через год у спортсменов родился сын Мартин, а ещё через три пара развелась.



Лобачёва в качестве причины назвала измены мужа, а Авербух на эту тему никогда ничего не говорил. Но всё совместно нажитое имущество оставил жене и сыну.

Три смерти и побои

Авербух стал крутым продюсером, хореографом, бизнесменом, а Лобачёва решила, что не стоит проводить свои дни в одиночестве. И тогда, кажется, началась печальная история падения.



Несколько лет она жила с актёром Дмитрием Марьяновым, с которым познакомилась на шоу «Ледниковый период», но тот ушёл от неё к другой. Тогда же появились слухи о том, что Ирина злоупотребляет алкоголем.



После смерти Марьянова из-за оторвавшегося тромба бывшая фигуристка ходила на разные ток-шоу и откровенно рассказывала об их совместной жизни, включая выкидыш. Перепалки со вдовой актёра выглядели крайне некрасиво.



Затем у Ирины появился некий Иван. Жили они недолго: мужчина оказался наркоманом и однажды был найден мёртвым. От передоза. Следующий сожитель был соседом. Однажды свалился из окна на 14-м этаже.

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Всё это время с Ириной Лобачёвой жил сын. Но когда появился Третьяков, Мартин уже не выдержал. Ему было 13, и он ушёл к отцу, который всё это время продолжал – и до сих пор это делает – финансово поддерживать бывшую супругу. Мартин уже не видел, как молодой ухажёр бьёт его маму, которая порой даже не помнила, было такое или нет.



Сейчас у Ирины Лобачёвой есть шанс если не начать всё заново, то хотя бы вырваться из того порочного круга, в котором она оказалась. У неё есть пожилая мама и брат, которым бывшая фигуристка помогает. У неё есть сын, которому нужна мама.