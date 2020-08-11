Как звёзды разошлись. Плющенко избежал фатальной ошибки Тутберидзе

Приход Алёны Косторной в группу Евгения Плющенко не только резко увеличил его шансы на большие тренерские победы, но и добавил двукратному олимпийскому чемпиону головной боли.



Плющенко при этом сразу сделал то, что может избавить его от многих проблем. Повторять фатальную ошибку Этери Тутберидзе он не стал.

Косторная и Трусова в академии Плющенко тренируются на льду в разное время

Особое отношение к звёздам

Он развёл пришедших к нему в группу суперзвёзд по времени. Обе девушки ушли от Этери Тутберидзе отчасти из-за того, что не ощущали должного внимания со стороны тренеров и были вынуждены делить наставников с коллегами по группе. О чём-то подобном говорили и после перехода Трусовой, а «список нон-грата» от Косторной и вовсе стал мемом.

Естественно, переходя от тренера-победителя Тутберидзе к начинающему наставнику Плющенко, обе фигуристки рассчитывали на особое отношение к себе. Этери не могла (или не хотела) уделять стопроцентное внимание каждой фигуристки, что и подтолкнуло сразу двух звёзд к уходу из «Хрустального». Плющенко, разделив Сашу и Алёну, дал понять, что фатальную ошибку Тутберидзе повторять не намерен.

Федерация намерена запретить Косторной выступать за школу Плющенко. Переход под угрозой? Версия Тутберидзе об уходе ученицы кажется всё менее правдоподобной.

Почему Плющенко развёл Трусову и Косторную?

Несмотря на слова Тутберидзе о нежелании Косторной делить лёд с определёнными фигуристками, требование развести спортсменок по времени, вероятно, исходило от Трусовой. Саша первой перешла к «ангелам» и три месяца была абсолютным хедлайнером академии, поэтому воссоединение с Косторной её вряд ли обрадовало.



Но инициатором разделения фигуристок вполне мог быть и сам Плющенко. Во-первых, у него есть для этого все возможности. Во-вторых, Евгений сам годами делил лёд со своим главным соперником и не мог победить Ягудина до его ухода из группы Мишина.

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И главное – Плющенко даже при желании не может оказывать на своих подопечных такого колоссального психологического давления, как это делает Тутберидзе. Её система выжимает из спортсменок всё и нацелена на то, чтобы хоть кто-то из них добился результата. Дрогнет одна –победит другая. Кто именно, судя по всему, тренерскому штабу Тутберидзе безразлично. Плющенко же декларирует индивидуальный подход к спортсменам, который подразумевает уступки. Да и тренерские методы Тутберидзе в «Ангелах Плющенко» наверняка обречены на провал.

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Проигравшая будет предъявлять претензии

Само по себе решение поставить Косторную и Трусову на разное тренировочное время выглядит абсолютно логичным и оправданным. В фигурном катании главные соперники вообще редко занимаются у одного тренера, и массовые уходы девочек от Тутберидзе это только подтверждают. Есть пример Юдзуру Ханю и Хавьера Фернандеса, но их Брайан Орсер тоже тренировал в разное время, да и между собой они соревновались не чаще двух раз в год.

В отличие от звёздных одиночников, Косторной и Трусовой наверняка предстоит множество очных встреч уже в наступающем сезоне. И вот тут может сработать мина замедленного действия, заложенная Плющенко после трансфера Косторной. Как бы Евгений ни старался уделять двум своим примам одинаковое внимание, проигравшая наверняка будет иметь претензии и искать причины поражений в предвзятости тренеров.



И тогда Трусова и Косторная, возможно, будут тренироваться не только в разное время, но и у разных тренеров.