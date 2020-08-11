Как звёзды разошлись. Плющенко избежал фатальной ошибки Тутберидзе

Приход Алёны Косторной в группу Евгения Плющенко не только резко увеличил его шансы на большие тренерские победы, но и добавил двукратному олимпийскому чемпиону головной боли.
Плющенко при этом сразу сделал то, что может избавить его от многих проблем. Повторять фатальную ошибку Этери Тутберидзе он не стал.
Особое отношение к звёздам
Он развёл пришедших к нему в группу суперзвёзд по времени. Обе девушки ушли от Этери Тутберидзе отчасти из-за того, что не ощущали должного внимания со стороны тренеров и были вынуждены делить наставников с коллегами по группе. О чём-то подобном говорили и после перехода Трусовой, а «список нон-грата» от Косторной и вовсе стал мемом.
Естественно, переходя от тренера-победителя Тутберидзе к начинающему наставнику Плющенко, обе фигуристки рассчитывали на особое отношение к себе. Этери не могла (или не хотела) уделять стопроцентное внимание каждой фигуристки, что и подтолкнуло сразу двух звёзд к уходу из «Хрустального». Плющенко, разделив Сашу и Алёну, дал понять, что фатальную ошибку Тутберидзе повторять не намерен.
Почему Плющенко развёл Трусову и Косторную?
Несмотря на слова Тутберидзе о нежелании Косторной делить лёд с определёнными фигуристками, требование развести спортсменок по времени, вероятно, исходило от Трусовой. Саша первой перешла к «ангелам» и три месяца была абсолютным хедлайнером академии, поэтому воссоединение с Косторной её вряд ли обрадовало.
Но инициатором разделения фигуристок вполне мог быть и сам Плющенко. Во-первых, у него есть для этого все возможности. Во-вторых, Евгений сам годами делил лёд со своим главным соперником и не мог победить Ягудина до его ухода из группы Мишина.
И главное – Плющенко даже при желании не может оказывать на своих подопечных такого колоссального психологического давления, как это делает Тутберидзе. Её система выжимает из спортсменок всё и нацелена на то, чтобы хоть кто-то из них добился результата. Дрогнет одна –победит другая. Кто именно, судя по всему, тренерскому штабу Тутберидзе безразлично. Плющенко же декларирует индивидуальный подход к спортсменам, который подразумевает уступки. Да и тренерские методы Тутберидзе в «Ангелах Плющенко» наверняка обречены на провал.
Проигравшая будет предъявлять претензии
Само по себе решение поставить Косторную и Трусову на разное тренировочное время выглядит абсолютно логичным и оправданным. В фигурном катании главные соперники вообще редко занимаются у одного тренера, и массовые уходы девочек от Тутберидзе это только подтверждают. Есть пример Юдзуру Ханю и Хавьера Фернандеса, но их Брайан Орсер тоже тренировал в разное время, да и между собой они соревновались не чаще двух раз в год.
В отличие от звёздных одиночников, Косторной и Трусовой наверняка предстоит множество очных встреч уже в наступающем сезоне. И вот тут может сработать мина замедленного действия, заложенная Плющенко после трансфера Косторной. Как бы Евгений ни старался уделять двум своим примам одинаковое внимание, проигравшая наверняка будет иметь претензии и искать причины поражений в предвзятости тренеров.
И тогда Трусова и Косторная, возможно, будут тренироваться не только в разное время, но и у разных тренеров.
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