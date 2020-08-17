Не будь, как Медведева. Щербаковой нужно срочно бежать от Тутберидзе

Скромная и покладистая Анна Щербакова – главная надежда тренерского штаба Тутберидзе на большие взрослые победы в предстоящем сезоне. Именно Щербаковой предстоит бороться с перебежчицами и подтверждать безраздельное доминирование учениц Тутберидзе в женском фигурном катании. Но ей нужно срочно бежать, искать себе другого тренера. Сейчас объясним, в чём дело.

Всё внимание – Щербаковой

Говорят, именно Щербакова больше всех выиграла от переходов Александры Трусовой и Алёны Косторной в академию Плющенко. Проявив преданность Тутберидзе, Анна избежала жёсткого психологического давления, которое обрушилось на её бывших коллег. Она продолжает готовиться к сезону в привычной обстановке и наверняка чувствует себя спокойнее, чем Трусова и Косторная.

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Кроме того, уход Саши и Алёны не мог не повлиять на роль Ани в группе. Если в прошлом сезоне она была одной из четырёх взрослых фигуристок Тутберидзе, то теперь будет одной из двух. А если Загитова решит сосредоточиться на учёбе, то Щербакова и вовсе окажется единственной представительницей «Хрустального» на главных стартах. Как бы ни декларировали тренеры равное отношение ко всем ученикам, понятно, что единоличному лидеру группы всегда уделяется больше внимания. Тем более милую и покладистую Щербакову и без того называют любимицей хореографа Даниила Глейхенгауза.

Анна ещё в прошлом сезоне показала, что способна чисто исполнять сложнейшие программы и бороться за лидерство. Она регулярно побеждала Трусову, а на чемпионате России превзошла и Косторную, защитив звание лучшей фигуристки страны. Кажется, уход от Тутберидзе главных конкуренток действительно повысил шансы Щербаковой на победы в следующем сезоне. И уж точно гарантировал ей мощную поддержку болельщиков. Но скорее всего уже через год Ане придётся со всем этим распрощаться.

Щербакова вытащит Валиеву на себе?

Двукратная чемпионка России успеет побыть примой «Хрустального», а потом ей придётся смириться с тем, как всё внимание будет направлено на более юную и совершенную фигуристку, которую целенаправленно ведут к олимпийскому золоту. Подобный сценарий был реализован на Олимпиаде в Пхёнчхане, вот только у Щербаковой шансов на олимпийскую победу будет ещё меньше, чем у Медведевой.

Всё говорит о том, что и группа Тутберидзе, и федерация делают основную ставку в борьбе за золото Олимпиады на действующую чемпионку мира среди юниорок Камилу Валиеву. Она обладает удивительным сочетанием прекрасной техники и близкого к идеалу катания, а ещё на момент Игр ей будет 15 лет. Столько же, сколько Липницкой было в Сочи, а Загитовой в Пхёнчхане. Щербакова же через месяц после Олимпиады отметит совершеннолетие. Удастся ли ей остаться к этому моменту столь же хрупкой и миниатюрной – большой вопрос.

В этой ситуации от Анны требуется поддержать реноме «Хрустального» в предолимпийском сезоне, пока Валиева в силу возраста не может выступать на главных стартах. Но, судя по всему, Щербаковой предстоит взвалить на себя ещё одну важнейшую миссию: стать спарринг-партнёром, ориентиром и даже раздражителем для Валиевой. Маячить у неё перед глазами на каждой тренировке, бесить успешными четверными и заставлять пахать на износ.

Иными словами, Щербаковой предстоит стать для Валиевой той, кем была Медведева для Загитовой. Максимально точно эту роль описала Инна Гончаренко: «Был пример Алины Загитовой, которую на золотую олимпийскую медаль выкатала Женя Медведева. Вытащила на себе в прямом смысле слова».

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Роль второго плана

Раз схема работает и помогает Этери Тутберидзе ковать для России чемпионок, то отказываться от неё тренеры и федерация вряд ли станут. Главное, чтобы всё было по-честному. Если Щербакова согласна на роль второго плана, то какие вопросы. Медведева согласна не была, о чём недвусмысленно дала понять, покинув тренера сразу после проигранной Олимпиады.

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В данном случае всё упирается в уровень спортивных амбиций Щербаковой. Если одного сезона в лучах славы и борьбы за серебро Олимпиады ей достаточно, то, она на верном пути. Но сложно поверить, что девочка, посвятившая всю жизнь фигурному катанию, пережившая страшную травму и умеющая на льду всё, не мечтает об олимпийском золоте. А добиться его под руководством Тутберидзе при здоровой Валиевой, Анне будет практически нереально.

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Почему Щербаковой нужно сменить тренера

Смена тренера — чуть ли не единственный шанс Щербаковой на олимпийскую победу. Ей важно оказаться у тренера, который будет делать на неё ставку, а не рассматривать в качестве запасного варианта. Таким специалистом может стать и Рафаэль Арутюнян, и Елена Буянова, и Алексей Мишин, чьи нынешние ученицы вряд ли смогут пробиться на Олимпиаду. Дело не в конкретном тренере, а в конечной задаче тренерского штаба. Причём уходить за полгода до Игр практически бессмысленно, поэтому принимать решение необходимо уже сейчас.

Да, в случае ухода от Тутберидзе Аня потеряет и статус фаворита предстоящего сезона, и толпу резко возлюбивших её фанатов. А ещё неминуемо столкнётся с травлей, как Трусова и Косторная. Зачем же идти на такие жертвы? Затем, чтобы оказаться с тренером, для которого твоё поражение станет такой же катастрофой, как для тебя самого. Затем, чтобы тащить на олимпийское золото себя, а не того, кому больше повезло с датой рождения. В конце концов, чтобы честно себе признаться: я сделала всё, что могла.