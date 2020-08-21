Загитова бросила фигурное катание. Или нет? Хватит играть на нервах болельщиков!

Российские фигуристки разучились красиво уходить из спорта. Сначала Сотникова с Липницкой долго не решались признать очевидное, а теперь по их пути идёт и Алина Загитова. После того, как 18-летней фигуристки не оказалось в списках участников Кубка России, сомнений насчёт её будущего не осталось даже у самых преданных фанатов.



Пора бы уже Загитовой прийти на Первый канал (а чего нарушать традицию) и на всю страну объявить о своём решении. Но фигуристка и её тренеры отмалчиваются, а федерация упорно делает вид, что всё идёт по плану.



Ну сколько можно играть на нервах любителей фигурного катания?

Преданная. Как сложится карьера Загитовой после побега фигуристок от Тутберидзе? Однажды Алина уже помогла Этери сохранить репутацию.

Загитова мимо Кубка

В этом сезоне Кубок России пройдёт по образу и подобию Гран-при. Результаты распределения членов основного и резервного составов сборной по этапам дали немало пищи для размышлений и рассуждений.



Евгению Медведеву поставили на два первых этапа. Видимо, чтобы затем она смогла улететь в Канаду и откататься на этапе Гран-при в Оттаве.



Двукратная чемпионка России Анна Щербакова избежит встречи с бывшими коллегами по группе Тутберидзе Александрой Трусовой и Алёной Косторной.



Но, конечно, главной информационной бомбой стало отсутствие среди участниц турнира олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Учитывая, что в этом сезоне Кубок служит отборочным стартом к чемпионату России, пропуск серии означает пропуск всего сезона. А в случае Загитовой это наверняка приведёт к завершению карьеры.

Ушла и не обещала вернуться

Даже преданные фанаты Алины с грустью признаются, что ожидали подобного развития событий. Девушка поступила в серьёзный вуз, на очную форму обучения. Конечно, преподаватели могут пойти навстречу звёздной первокурснице, но какой ей смысл пахать на катке в прежнем режиме, если даже приблизиться к былым успехам будет почти невозможно?



О том, что Алина на лёд не вернётся, многие специалисты говорили ещё в декабре 2019-го, когда чемпионка Пхёнчхана в эфире программы «Время» объявила о пропуске оставшихся турниров сезона. Тогда тренерский штаб Тутберидзе особо болезненно отреагировал на слова Плющенко и Тарасовой, сомневавшихся в способности Алины вернуться на высокий уровень.

«Мусорная яма ненависти». Во что превратилось российское фигурное катание Заявление Алины Загитовой спровоцировало мощный скандал. Тутберидзе жёстко ответила Плющенко и Тарасовой.

А дальше – тишина. Загитова выступала в шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», готовилась к ЕГЭ, поступала в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте, но о дальнейших спортивных планах ни она, ни тренеры не распространялись. Включение Алины в состав сборной России на следующий сезон и её участие в сборах группы Тутберидзе в Новогорске вселяли в болельщиков надежду, но со стороны это больше напоминало желание уцепиться за соломинку.

«Одна дорога – в депутаты». Теперь Загитова точно променяет спорт на политику? Полгода назад фигуристка мечтала стать тренером, но резко передумала.

Загитова обманывает себя и фанатов?

Казалось бы, публикация списка участников этапов Кубка России развеяла все иллюзии: Загитова окончательно бросила фигурное катание. Однако уже через несколько минут руководство федерации подбодрило тех, кто не готов смириться с уходом Алины. По словам президента ФФККР Александра Горшкова, дальнейшие планы Загитовой будут строиться после контрольных прокатов сборной России, которые пройдут 12-13 сентября. Но что тогда мешало заявить её на конкретные этапы, с которых всегда можно сняться?



Пока это всё похоже на желание как следует надышаться перед смертью, ну то есть перед официальным объявлением о завершении карьеры Загитовой. Полное ощущение, что болельщиков держат за дураков.



У Алины была возможность разрушить тенденцию, заданную Липницкой и Сотниковой, и уйти красиво. Не пытаться догнать умчавшийся поезд, не обманывать себя и фанатов, а остаться в сердцах людей чемпионкой, которая всё сделала вовремя.



Но с каждым днём шансов на это всё меньше.