Загитова бросила фигурное катание. Или нет? Хватит играть на нервах болельщиков!

Российские фигуристки разучились красиво уходить из спорта. Сначала Сотникова с Липницкой долго не решались признать очевидное, а теперь по их пути идёт и Алина Загитова. После того, как 18-летней фигуристки не оказалось в списках участников Кубка России, сомнений насчёт её будущего не осталось даже у самых преданных фанатов.
Пора бы уже Загитовой прийти на Первый канал (а чего нарушать традицию) и на всю страну объявить о своём решении. Но фигуристка и её тренеры отмалчиваются, а федерация упорно делает вид, что всё идёт по плану.
Ну сколько можно играть на нервах любителей фигурного катания?
Загитова мимо Кубка
В этом сезоне Кубок России пройдёт по образу и подобию Гран-при. Результаты распределения членов основного и резервного составов сборной по этапам дали немало пищи для размышлений и рассуждений.
Евгению Медведеву поставили на два первых этапа. Видимо, чтобы затем она смогла улететь в Канаду и откататься на этапе Гран-при в Оттаве.
Двукратная чемпионка России Анна Щербакова избежит встречи с бывшими коллегами по группе Тутберидзе Александрой Трусовой и Алёной Косторной.
Но, конечно, главной информационной бомбой стало отсутствие среди участниц турнира олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Учитывая, что в этом сезоне Кубок служит отборочным стартом к чемпионату России, пропуск серии означает пропуск всего сезона. А в случае Загитовой это наверняка приведёт к завершению карьеры.
Ушла и не обещала вернуться
Даже преданные фанаты Алины с грустью признаются, что ожидали подобного развития событий. Девушка поступила в серьёзный вуз, на очную форму обучения. Конечно, преподаватели могут пойти навстречу звёздной первокурснице, но какой ей смысл пахать на катке в прежнем режиме, если даже приблизиться к былым успехам будет почти невозможно?
О том, что Алина на лёд не вернётся, многие специалисты говорили ещё в декабре 2019-го, когда чемпионка Пхёнчхана в эфире программы «Время» объявила о пропуске оставшихся турниров сезона. Тогда тренерский штаб Тутберидзе особо болезненно отреагировал на слова Плющенко и Тарасовой, сомневавшихся в способности Алины вернуться на высокий уровень.
А дальше – тишина. Загитова выступала в шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», готовилась к ЕГЭ, поступала в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте, но о дальнейших спортивных планах ни она, ни тренеры не распространялись. Включение Алины в состав сборной России на следующий сезон и её участие в сборах группы Тутберидзе в Новогорске вселяли в болельщиков надежду, но со стороны это больше напоминало желание уцепиться за соломинку.
Загитова обманывает себя и фанатов?
Казалось бы, публикация списка участников этапов Кубка России развеяла все иллюзии: Загитова окончательно бросила фигурное катание. Однако уже через несколько минут руководство федерации подбодрило тех, кто не готов смириться с уходом Алины. По словам президента ФФККР Александра Горшкова, дальнейшие планы Загитовой будут строиться после контрольных прокатов сборной России, которые пройдут 12-13 сентября. Но что тогда мешало заявить её на конкретные этапы, с которых всегда можно сняться?
Пока это всё похоже на желание как следует надышаться перед смертью, ну то есть перед официальным объявлением о завершении карьеры Загитовой. Полное ощущение, что болельщиков держат за дураков.
У Алины была возможность разрушить тенденцию, заданную Липницкой и Сотниковой, и уйти красиво. Не пытаться догнать умчавшийся поезд, не обманывать себя и фанатов, а остаться в сердцах людей чемпионкой, которая всё сделала вовремя.
Но с каждым днём шансов на это всё меньше.
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