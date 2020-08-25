«Мне, наверное, психиатр нужен». Как живёт олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова?

Ей приписывали романы со звёздами спорта, а она пугала болельщиков. Но, похоже, фигуристка готова к новой жизни.

Сенсационная и неоднозначная победа Аделины Сотниковой на домашней Олимпиаде гарантировала фигуристке место в истории, но так и осталась её единственным большим триумфом. Королева Сочи оказалась в тени ещё более ярких звёзд и вскоре с головой ушла в шоу-бизнес.

Фигуристка пугала фанатов странными публикациями в соцсетях и попадала в неприятные криминальные истории. А ещё Аделина часто экспериментировала с образом и порождала слухи о многочисленных романах с известными спортсменами. Болельщики ждали, когда красавица-спортсменка остепенится и найдёт себе дело по душе. Похоже, это уже произошло.

Как сейчас живёт и чем занимается первая российская олимпийская чемпионка в женском фигурном катании Аделина Сотникова?

Шоу вместо катания

Сотникову, в отличие от другой героини Олимпиады в Сочи Юлии Липницкой, обрушавшаяся слава не тяготила. Девушка признавалась, что до олимпийской сказки была «затюканной», не имела друзей и боялась выражать собственное мнение. Огромный интерес со стороны СМИ помог ей обрести индивидуальность, стать смелее и увереннее. Сотникова органично вписалась в мир шоу-бизнеса и начала появляться на экране даже чаще, чем во времена активной карьеры. Аделина выступала в проектах «Танцы со звёздами» и «Ледниковый период», снималась в клипе «Хора Турецкого», посещала различные телешоу и каталась в ледовых спектаклях.

Всё это время Сотникова оставалась действующей спортсменкой, хотя после Олимпиады приняла участие лишь в четырёх турнирах. Специалистов и болельщиков поведение фигуристки раздражало, но ставить точку в карьере Аделина не торопилась. В 2017 году чемпионка рассталась с тренером Еленой Буяновой и перешла в академию Евгения Плющенко, однако на лёд под его руководством так и не вышла.

Идиотские игры. Плющенко можно дурачить людей, а Сотниковой – нет? Когда Плющенко пропускал сезон за сезоном и говорил о возвращении, это считали пиаром или восхищались звездой. Сотникову за это уничтожают.

Сотникова напугала фанатов

Затянувшаяся пауза в карьере не мешала Сотниковой регулярно появляться в новостных сводках. Летом 2018 года спортсменка взволновала поклонников серией странных публикаций в «Инстаграме», в которых делилась психологическими проблемами.

— Надеюсь, что смогу справиться со всем, что со мной происходит. Мыслей в голове миллиард, состояние морально убито, а надо вообще мне всё это?! А для чего?!

— В данный момент мне самой нужен, наверное, уже психиатр!

— Через неделю я буду бороться за жизнь на земле. Если я боролась уже тогда, что можно говорить о моём характере сейчас? Не просто так я хотела быть в этом мире, строить свою дорогу, обжигаться, стремиться, разочаровываться…

Болельщики выражали обеспокоенность психическим состоянием фигуристки и советовали ей обратиться за помощью к специалистам. Некоторые подписчики были уверены, что девушке просто не хватает любимого дела, которому можно посвящать энергию и время.

Лучше никогда, чем поздно. Почему завершение карьеры Сотниковой выглядит нелепо Оказывается, все эти годы олимпийская чемпионка Сочи была действующей спортсменкой. Вот так сюрприз!

Два миллиона для гадалки-мошенницы

Помимо участия в шоу Сотникова попробовала себя в роли бизнес-леди. Девушка вместе с мамой открыла салон красоты в центре Москвы, а осенью 2018-го заведение оказалось замешано в криминальной истории. Неизвестный мужчина ворвался в салон, напал на охранника, забрал средства для волос и скрылся. Сотникова написала заявление в полицию, заподозрив одного из своих фанатов, который давно её преследовал.

Год спустя Аделина вновь стала жертвой преступления. По данным СМИ, спортсменка через интернет обратилась к некой гадалке, которая выманила у неё 2 миллиона рублей. Сначала сообщалось, что Аделина хотела помочь сестре, появившейся на свет с тяжёлой челюстно-лицевой деформацией, однако позже стала известна истинная причина обращения Сотниковой к колдунье.

Оказывается, девушка якобы пыталась решить любовный вопрос и приворожить известного хоккеиста Владимира Ткачёва. Попытка оказалась неудачной, и Аделина обратилась в полицию. Впрочем, сама девушка скандальную историю не комментировала, а её отец категорически отрицал факт обращения дочери за магической помощью.

Аделину Сотникову кинули на 2 млн. Она пыталась спасти неизлечимо больную сестру Олимпийская чемпионка Сочи-2014 от отчаяния пошла к гадалке. А та сбежала с деньгами.

С кем встречалась Сотникова

Хоккеист Ткачёв опроверг слухи об отношениях с фигуристкой: «У меня с этим человеком нет никаких контактов ни в какой сфере».Однако формулировка ответа вызвала у болельщиков недоверие. Надо сказать, Владимир был не единственным спортсменом, которому приписывали роман с Сотниковой. О своей личной жизни Аделина не распространяется, но, если верить СМИ, недостатка в поклонниках у неё нет.

В 2016 году девушка встречалась с телеведущим Александром Молочко, затем её замечали в компании Артемия Шульгина, старшего сына певицы Валерии. В 2018 году олимпийская чемпионка отдыхала в компании футболиста «Локомотива» и сборной России Дмитрия Баринова, а после слухов о романе с Ткачёвым её сватали и с другим хоккеистом – молодым вратарём «Ак Барса» Амиром Мифтаховым.

Сотникова взялась за детей

Спустя шесть лет после исторической победы в Сочи Аделина всё-таки сделала то, чего от неё уже не ждали, — официально объявила о завершении карьеры. Спортсменка рассказала, что перенесла операцию на позвоночнике, после которой у неё на шее остался шрам. Тем не менее Аделина не стесняется своей внешности и часто радует поклонников новыми стильными снимками.

А недавно у болельщиков Сотниковой появился и ещё один повод для позитива. Фигуристка открыла собственную школу фигурного катания, где будет помогать детишкам делать первые шаги на пути к спортивным высотам. Аделина выглядит по-настоящему счастливой и увлечённой, похоже, она готова к новой жизни.

А подписчики надеются, что тренерская работа станет для неё призванием и поможет обрести внутреннюю гармонию.