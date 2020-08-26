Косторную заставят пропустить сезон? А давайте вообще запретим уходить от Тутберидзе!

Российские фигуристки могут оказаться в бесправном положении. Защищают только учеников из группы Этери.

В фигурном катании всерьёз обсуждают возможность забанить лучшую фигуристку мира на целый сезон. Чемпионка Европы Алёны Косторная не попадалась на допинге, не садилась пьяной за руль и никого не избивала стулом. Всё гораздо хуже – она посмела уйти от Этери Тутберидзе.

Может, пора внести в уголовный кодекс статью за переход из «Хрустального»? А лучше сразу прописать, что из группы Этери Георгиевны может быть только один выход – на пенсию.

Неужели Косторную действительно заставят пропустить целый сезон?

Косторная может пропустить сезон?

О переходе рекордсменки мира Алёны Косторной в академию Плющенко стало известно ещё в конце июля, но противники этого решения всё никак не успокоятся. Сначала на популярной платформе появилась петиция «в защиту группы Этери Тутберидзе от циничного увода фигуристок и клеветы», а вскоре у недоброжелателей Косторной возникло и конкретное требование – отстранить Алёну от участия в соревнованиях на целый сезон.

Сторонником столь жёстких мер в отношении 17-летней фигуристки является и вице-чемпион Олимпийских игр Илья Авербух.

«Нужно чёткое трансферное окно. Спортсмен в конце сезона за два месяца может принять решение о переходе. И тренер понимает, с каким составом входит в новый цикл. Если такие правила действуют, в ситуации с Косторной фигурист должен пропускать сезон — если он перешёл после закрытия окна», — сказал Авербух «Спорт-экспресс».

Если федерация возьмёт эту идею на вооружение, то Косторную могут заставить пропустить целый год.

Федерация намерена запретить Косторной выступать за школу Плющенко. Переход под угрозой? Версия Тутберидзе об уходе ученицы кажется всё менее правдоподобной.

Косторную накажут за нарушение правил

Формальный повод для наказания спортсменки есть. В отличие от Александры Трусовой, Алёна совершила переход после закрытия так называемого трансферного окна, к тому же, по последним данным, фигуристка до сих пор не предоставила в федерацию необходимые документы. Однако сама мысль об отстранении Алёны от турниров на год кажется настоящим абсурдом. И дело вовсе не в титулах и перспективах Косторной, из-за которых её случай надо рассматривать в особом порядке.

Она же не Камила Валиева, допущенная в виде исключения на взрослые старты. И не Алина Загитова, которой позволили определиться с этапами Кубка России на месяц позже остальных членов сборной.

Юридически ситуация выглядит так. Алёна перешла из школы «Самбо-70» в академию «Ангелы Плющенко», но сделала это в неположенный срок, поэтому федерация, скорее всего, не станет одобрять смену фигуристкой организации. В таком случае Косторная продолжит представлять «Самбо-70» (именно спортивную организацию, а не тренера Тутберидзе) до конца сезона-2020/21. Помимо надписи в протоколах это скажется на финансовой стороне вопроса – деньги на подготовку фигуристки будет получать её предыдущая организация, а не «Ангелы Плющенко».

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Месть за уход от Тутберидзе

На этом всё. Никаких других последствий для спортсмена, сменившего организацию вне установленных временных рамок, не предусмотрено. Не исключено, что скандал вокруг перехода Косторной спровоцирует изменения в правилах и приведёт к появлению неустойки за досрочное прекращение сотрудничества, но на Алёну нововведения задним числом распространяться не должны.

Призывы забанить Косторную больше похожи на желание отомстить фигуристке за расставание с Тутберидзе, чем на попытку восстановить справедливость. Забавно, что те же самые болельщики пророчат Алёне спад и провал у нового тренера. Так зачем тогда её отстранять, если можно дождаться сезона и наслаждаться её спортивной деградацией?

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Бесправные фигуристки

И главное. Никакие контракты, неустойки и возможные отстранения не остановят спортсмена, решившего, что с этим тренером он больше кататься не будет. Разве что введение уголовной ответственности за уход от Тутберидзе или законодательный запрет на продолжение карьеры после расставания с Этери Георгиевной.

Так давайте вообще запретим уходить от Тутберидзе!

В страстных попытках защитить группу Этери Георгиевны от «переманиваний» и «предательств» можно не заметить, как наши выдающиеся фигуристки, гордость нации, ещё вчера приносившие стране победы, окажутся в бесправном положении.

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