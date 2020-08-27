Трагедию Александровской используют против юных российских фигуристок. Циничнее некуда!

Год назад Международный союз конькобежцев отказался даже рассматривать вопрос об ужесточении возрастных ограничений в женском фигурном катании. Но теперь чиновники твёрдо намерены продавить нежелательное для России решение и запретить фигуристкам младше 17 лет участвовать в чемпионатах мира и Олимпийских играх.



Оказывается, всё изменилось после трагической гибели 20-летней парницы Екатерины Александровской. С таким же успехом в качестве повода можно было выбрать отравление Навального или протесты в Беларуси.



Так кто же играет на страшной трагедии и стоит за очередной попыткой ограничить российское доминирование в женском фигурном катании? Только не говорите, что Дания, вновь инициировавшая обсуждение вопроса о возрастном цензе.

Ценз могут поднять уже в 2021 году

О необходимости ужесточить возрастные ограничения в женском фигурном катании говорят давно. Точнее, с того момента, как российские юниорки перевели иностранных фигуристок в разряд вечных аутсайдеров. Летом 2018 года, вскоре после победы Алины Загитовой в Пхёнчхане, с инициативой поднять возрастной ценз выступила федерация Нидерландов, но предложение не было включено в повестку. В 2019 году этот вопрос на рассмотрение вынесла уже Дания, но он вновь остался без внимания.



Зато у следующей попытки повысить минимальный возраст с 15 до 17 лет есть все шансы на успех. На конгрессе ISU в 2021 году этот вопрос может быть включён в повестку с подачи Совета организации и поддержан целым рядом национальных федераций.



«ISU через национальные федерации пытается получить информацию, которая может привести к пересмотру отдельных правил и процедур, особенно связанных с применяемыми возрастными ограничениями. Скорее всего, дебаты по этому вопросу пройдут во время конгресса 2021 года», — сказал президент ISU Ян Дайкема.

Вопрос о поднятии возрастного ценза у фигуристок до 17 лет ISU рассмотрит в 2021 году

Трагедия как повод

Идея запретить 15-летним подросткам конкурировать со взрослыми фигуристками основана далеко не только на пресловутой русофобии и нежелании слушать российский гимн на каждых соревнованиях. Нынешняя система действительно вызывает кучу вопросов. Прослеживается явный перекос в сторону техники, идёт жёсткая эксплуатация возможностей детского организма, а взрослая карьера суперзвёзд продолжается два-три сезона. Не говоря о том, что женского в женском фигурном катании остаётся всё меньше.



Но повод для обсуждения поднятия возрастного ценза кажется весьма странным. По словам президента ISU, вернуться к проблеме возраста фигуристок организацию заставила гибель Екатерины Александровской. Трагедия австралийской фигуристки российского происхождения потрясла всех, но приплетать её к вопросу о возрастном цензе – полнейший бред. Катя дебютировала на взрослых турнирах в 17 лет, на Олимпиаде выступила в 18, а роковой шаг из окна совершила в 20. К тому же она каталась в парах, где вопрос возраста стоит не так остро, как среди одиночниц.

Вопрос о поднятии возрастного ценза у фигуристок до 17 лет ISU рассмотрит в 2021 году

Ещё можно понять, если бы смерть Александровской заставила ISU пересмотреть порядок смены спортивного гражданства, но к возрастным ограничениям история Екатерины уж точно никакого отношения не имеет. А так получается, что трагедию Александровской просто используют против юных российских фигуристок, ведь им решение о поднятии ценза перекроет дорогу на крупнейшие старты. Циничнее некуда!

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Откуда ноги растут

Кому это выгодно? Прежде всего тем, кто больше всего потерял от появления российской фабрики чемпионок Тутберидзе. И это уж точно не Дания с Нидерландами. За карликами фигурного катания прячутся истинные лоббисты ужесточения ограничений. Скорее всего, это федерации США, Канады и Японии. Их желание ослабить российское доминирование вполне понятно и объяснимо, тем более что основания для пересмотра минимального возраста участниц взрослых турниров действительно есть.



России предстоит приложить все усилия, чтобы отбить очередную атаку на российский спорт. В противном случае после Олимпиады в Пекине словосочетание «девочки Тутберидзе» может уйти в прошлое.