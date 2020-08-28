«Сердце сжималось». Как отец Алины Загитовой пожертвовал успешной карьерой ради дочери

Хоккеист Ильназ Загитов не хватал звёзд с неба, но стал легендой в родном городе. Именно папа поставил Алину на коньки.

Клуб Молодёжной хоккейной лиги «Ирбис» из Казани остался без главного тренера прямо перед стартом сезона. Эта новость вряд ли бы вызвала интерес у кого-то, кроме поклонников команды, если бы не одно обстоятельство – «Ирбис» тренировал отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. По слухам, Ильназ Загитов решил оставить работу, чтобы переехать в Москву и быть поближе к звёздной дочери.

До этого момента делами Алины в основном занималась мама, а отец был сосредоточен на хоккее. Любопытно, что его карьера совсем непохожа на спортивный путь дочери – ни всенародной славы, ни огромных рекламных контрактов, ни больших титулов, ни громких скандалов. Но именно преданность Ильназа хоккею и определила судьбу его старшей дочери.

Так почему Загитова считают легендой в родном городе? И чем отец Алины занимается сейчас?

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Четверть века на льду

Фамилия Загитов стала знаковой для ижевского спорта задолго до того, как её выучили во всём мире. Отец олимпийской чемпионки Пхёнчхана начал играть в хоккей в столице Удмуртии и даже успел поучаствовать в последнем первенстве СССР. В отличие от Алины, выступавшей на взрослом уровне 2,5 сезона, профессиональная карьера Загитова продолжалась почти четверть века. Ильназ поиграл в разных клубах второго эшелона, но неизменно возвращался в родную «Ижсталь», где в сумме провёл 15 сезонов.

Свой главный шанс пробиться на элитный уровень Загитов получил ещё в 17 лет, когда провёл четыре матча за «Авангард», но закрепиться в составе омичей ему не удалось. Тем не менее, в своих командах защитник всегда был на хорошем счету. Не обладая огромными габаритами и мощным броском, Ильназ набирал очки за счёт отличного видения площадки и умения принимать нестандартные решения. Тренеры ценили его за трудолюбие и исполнительность, а партнёры уважали за скромность и отзывчивость. Даже в статусе ветерана Ильназ не позволял себе послаблений на тренировках, подавая пример молодёжи.

Фото: vk.com/id387283853

Детство в ледовом дворце

Учитывая профессию отца, Алина и её младшая сестра Сабина были просто обречены на то, чтобы кататься на коньках. Сразу после рождения Алины семья Загитовых переехала в Лениногорск, где Ильназ играл за местный «Нефтяник», а кататься будущая чемпионка начала в Альметьевске.

«Алина фактически выросла в ледовом дворце. Другой судьбы у неё не было – только стать фигуристкой. Тем более в Альметьевске была секция фигурного катания. Я купил ей конёчки, и она, держась за стульчик, делала первые шаги по льду альметьевского дворца спорта «Юбилейный», — вспоминал Загитов.

После очередного возвращения отца в Ижевск Алина со второй попытки попала в группу тренера Натальи Антипиной, где и занималась до перехода к Этери Тутберидзе в 2014-м. Интересно, что к тому моменту Ильназ ещё продолжал карьеру и в 39 лет добился главного успеха в качестве игрока – стал финалистом плей-офф Высшей хоккейной лиги. Алина же в то время жила в Москве с мамой.

«Дорога до дворца занимала два часа в одну сторону. Возвращаться не было смысла, впереди ещё одна тренировка. Поэтому там же, во дворце отдыхали, а домой возвращались ближе к полуночи. А рано утром опять на тренировку. До метро надо было ехать на автобусе, утром автобусы плохо ходили, они ждали, мёрзли на холоде. Звонили мне: «Мы замёрзли, автобуса долго нет». Сердце сжималось», — рассказал Ильназ.

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Отец не смотрел «золотой» прокат

Во время олимпийского триумфа Загитовой её отец уже закончил играть и начал тренерскую карьеру. В первом же сезоне в качестве наставника «Ижстали» Ильназ Насихович привёл команду к серебру ВХЛ, однако затем был переведён в ассистенты нового главного тренера. Победу дочери в Пхёнчхане Загитов встретил на родной арене, куда привёз на тренировку младшую дочь. На катке специально установили большой экран, но Ильназ так и не смог заставить себя посмотреть прокат дочери в прямом эфире. И лишь после объявления оценок Евгении Медведевой скромный и сдержанный мужчина дал волю эмоциям, закричав во весь голос «Ура!».

Интересно, что сразу после победы Алины на Олимпиаде Ильназ не только благодарил жену Лейсан, первого тренера дочери Наталью Антипину и, конечно, Этери Тутберидзе, но и отдельно отметил вклад Медведевой.

«Женя в жизни Алины сыграла огромную роль. Глядя, как работает Женя, а работает она всегда с полной выкладкой, все стараются за ней тянуться. Алина тоже за ней всегда тянулась», — цитировал специалиста «Советский спорт».

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Выбор в пользу дочери

Тренерская карьера Ильназа Загитова шла в гору. Летом 2019 года наставник возглавил клуб МХЛ «Ирбис», входящий в систему «Ак Барса», и сразу помог ему взять бронзу. В Казани молодого специалиста уважали и даже прочили ему в будущем пост главного тренера клуба КХЛ, однако за неделю до старта сезона появилась информация, что Загитов попросил об отставке. По данным «Бизнес Online», отец Алины решил пожертвовать успешной карьерой, чтобы переехать в Москву и быть рядом с дочерью в трудный для неё период и помочь в принятии важных решений.

Если это правда, то поступок отца вызывает уважение, ведь Алина сейчас находится на распутье и, возможно, как никогда нуждается в помощи и поддержке главного мужчины своей жизни. К тому же если Ильназ Загитов решит вернуться к тренерской деятельности, то у него вряд ли возникнут проблемы с трудоустройством в столице. Любой клуб, пригласивший его на работу, приобретёт не только грамотного специалиста, но и мощную поддержку фанатов его дочери.