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Факты о противостоянии Тутберидзе и Плющенко в фигурном катании – тест «Чемпионата»

Факты о противостоянии Тутберидзе и Плющенко
Алексей Адамов
«Меняй тренера или заканчивай». А вы сможете отличить Тутберидзе от Плющенко?
Кто тренировался с Тарасовой? А у кого есть Орден «За заслуги перед Отечеством»? Тест о героях главного противостоянии нового сезона.
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Новый сезон в фигурном катании ещё не стартовал, но его главная интрига уже известна. Удастся ли лучшему тренеру мира Этери Тутберидзе вновь привести своих подопечных к победам на всех турнирах сезона? Или гегемония её школы будет прервана ученицами академии Плющенко?

Конфликт Тутберидзе и Плющенко возник совсем недавно — после того, как Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Специалисты жёстко раскритиковали друг друга, но мало кто мог подумать, что ссора в интернете выльется в главное тренерское противостояние современности.

Косторную заставят пропустить сезон? А давайте вообще запретим уходить от Тутберидзе!
Российские фигуристки могут оказаться в бесправном положении. Защищают только учеников из группы Этери.

Великий фигурист без каких-либо тренерских успехов и не хватавшая звёзд с неба фигуристка, поставившая на поток подготовку чемпионок. Кажется, у них нет ничего общего.

Если так, то различить Тутберидзе и Плющенко вам не составит труда. Ведь правда?

Пройти опрос можно здесь.

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