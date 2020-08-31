«Меняй тренера или заканчивай». А вы сможете отличить Тутберидзе от Плющенко?

Новый сезон в фигурном катании ещё не стартовал, но его главная интрига уже известна. Удастся ли лучшему тренеру мира Этери Тутберидзе вновь привести своих подопечных к победам на всех турнирах сезона? Или гегемония её школы будет прервана ученицами академии Плющенко?
Конфликт Тутберидзе и Плющенко возник совсем недавно — после того, как Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Специалисты жёстко раскритиковали друг друга, но мало кто мог подумать, что ссора в интернете выльется в главное тренерское противостояние современности.
Великий фигурист без каких-либо тренерских успехов и не хватавшая звёзд с неба фигуристка, поставившая на поток подготовку чемпионок. Кажется, у них нет ничего общего.
Если так, то различить Тутберидзе и Плющенко вам не составит труда. Ведь правда?
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