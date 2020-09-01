Копия Плющенко. Как Загитова зарабатывает миллионы на прошлых победах

Алину Загитову принято считать образцом поведения – скромная, сдержанная, без признаков звёздной болезни.
Евгений Плющенко, напротив, снискал репутацию главного злодея фигурного катания. Двукратный олимпийский чемпион за словом в карман не лезет, выставляет напоказ своё богатство и часто оказывается в центре скандалов.
Тем удивительнее наблюдать, как Загитова становится всё больше похожа на Плющенко.
Загитовой прощают рекламу и шоу-бизнес
Новости о Загитовой сейчас появляются чуть ли не чаще, чем во времена её активной карьеры. Только к спорту они, за очень редким исключением, отношения не имеют.
Загитова красуется на обложке Cosmopolitan. Загитова призывает участвовать в голосовании по поправкам в конституцию. Загитова решает учиться на журналиста. Загитова поступает в престижный вуз со скромными баллами по ЕГЭ. Загитова рекламирует капсулы с рыбьим жиром. Наконец, Загитова может дебютировать в роли телеведущей, причём сразу на Первом канале. Если это произойдёт, то у нового сезона «Ледникового периода» есть все шансы стать самым рейтинговым в истории.
Сложно представить, как Алине удастся совмещать учёбу на очном отделении серьёзного вуза и напряжённый съёмочный график с полноценными тренировками действующей спортсменки. Есть предположение, что никак. Фанаты олимпийской чемпионки, ещё недавно прочившие Алине славное возвращение на лёд, теперь столь же безапелляционно приветствуют её начинания в шоу-бизнесе. Но парадокс даже не в этом.
Загитовой легко прощают то, за что другим российским спортсменам достаётся по первое число.
Миллионерша в 18 лет
Существует стереотип, что Загитова крайне избирательна в вопросе выбора спонсоров и сотрудничает только с элитными брендами. Однако это совсем не мешает ей успешно монетизировать собственную популярность. По данным Forbes, с мая 2019-го по май 2020-го Алина заработала $ 1,1 млн (более 80 млн рублей по текущему курсу). Из них на долю призовых пришлось лишь $25 тыс. Около $ 10 тыс. спортсменка получила в качестве стипендии олимпийской чемпионки. Зарплата фигуристки в сборной России широкой общественности не известна, но почти наверняка не превысила $ 20 тыс. Всё остальное – доходы от участия в шоу и рекламных кампаниях.
Эксперты Forbes оценивают годовой контракт со спортсменом уровня Загитовой в диапазоне от $ 100 тыс. до $ 200 тыс. Вероятно, доход от партнёрских соглашений составляет более половины от общего заработка Алины. Она имеет контракты с брендами Puma, Shiseido, Airweave, Twinset, участвовала в рекламных кампаниях Аqua Minerale, Сбербанка и «Аэрофлота».
Загитова пользуется моментом
Осуждать Загитову за извлечение выгоды из своей бешеной популярности, основанной на прошлых победах, глупо. Вероятно, чем больше времени будет проходить с победных прокатов Алины, тем менее привлекательна она станет для спонсоров. Наверняка это понимает и сама спортсменка, и её окружение, а потому Загитова просто пользуется моментом, пока интерес к ней на пике.
Судя по комментариям к последней рекламной записи, некоторых болельщиков поведение Загитовой начинает напрягать:
— Эх, деньги не пахнут.
— Не рекламируй ничего, оно тебе надо?
— Можно для приличия попытаться не монетизировать каждый пост. Страница без души, а жаль.
В целом же фанатская база Загитовой встречает её новые контракты с пониманием и даже радостью. В её адрес и близко нет такого количества обвинений в алчности и звёздной болезни, с каким приходилось сталкиваться другим российским спортсменам, часто снимающимся в рекламе.
Копия Плющенко
К примеру, Евгений Плющенко быстро потерял значительную долю народной любви, когда переключился со спорта на шоу-бизнес и стал регулярно мелькать в рекламных роликах. Не секрет, что многие фанаты Алины откровенно недолюбливают Евгения, но ведь Загитова сама становится копией Плющенко, во многом повторяя его карьерный путь.
К 18 годам у неё уже чуть ли не больше рекламных контрактов, чем у Плющенко было за всю карьеру. Так же, как в своё время Евгений, Алина входит в состав сборной России, получает зарплату, но вместо участия в официальных турнирах катается в шоу. Но главное, Загитова тоже упрямо не желает посмотреть правде в глаза и открыто сказать о том, в чём уже не сомневаются многие её фанаты.
Плющенко официально завершил карьеру только спустя три года после последнего выступления.
Интересно, сколько времени понадобится Загитовой?
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