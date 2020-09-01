Копия Плющенко. Как Загитова зарабатывает миллионы на прошлых победах

Алина снимается в рекламе и получает зарплату, не выступая. Никого не напоминает?

Алину Загитову принято считать образцом поведения – скромная, сдержанная, без признаков звёздной болезни.

Евгений Плющенко, напротив, снискал репутацию главного злодея фигурного катания. Двукратный олимпийский чемпион за словом в карман не лезет, выставляет напоказ своё богатство и часто оказывается в центре скандалов.

Тем удивительнее наблюдать, как Загитова становится всё больше похожа на Плющенко.

Загитовой прощают рекламу и шоу-бизнес

Новости о Загитовой сейчас появляются чуть ли не чаще, чем во времена её активной карьеры. Только к спорту они, за очень редким исключением, отношения не имеют.

Загитова красуется на обложке Cosmopolitan. Загитова призывает участвовать в голосовании по поправкам в конституцию. Загитова решает учиться на журналиста. Загитова поступает в престижный вуз со скромными баллами по ЕГЭ. Загитова рекламирует капсулы с рыбьим жиром. Наконец, Загитова может дебютировать в роли телеведущей, причём сразу на Первом канале. Если это произойдёт, то у нового сезона «Ледникового периода» есть все шансы стать самым рейтинговым в истории.

Сложно представить, как Алине удастся совмещать учёбу на очном отделении серьёзного вуза и напряжённый съёмочный график с полноценными тренировками действующей спортсменки. Есть предположение, что никак. Фанаты олимпийской чемпионки, ещё недавно прочившие Алине славное возвращение на лёд, теперь столь же безапелляционно приветствуют её начинания в шоу-бизнесе. Но парадокс даже не в этом.

Загитовой легко прощают то, за что другим российским спортсменам достаётся по первое число.

Преданная. Как сложится карьера Загитовой после побега фигуристок от Тутберидзе? Однажды Алина уже помогла Этери сохранить репутацию.

Миллионерша в 18 лет

Существует стереотип, что Загитова крайне избирательна в вопросе выбора спонсоров и сотрудничает только с элитными брендами. Однако это совсем не мешает ей успешно монетизировать собственную популярность. По данным Forbes, с мая 2019-го по май 2020-го Алина заработала $ 1,1 млн (более 80 млн рублей по текущему курсу). Из них на долю призовых пришлось лишь $25 тыс. Около $ 10 тыс. спортсменка получила в качестве стипендии олимпийской чемпионки. Зарплата фигуристки в сборной России широкой общественности не известна, но почти наверняка не превысила $ 20 тыс. Всё остальное – доходы от участия в шоу и рекламных кампаниях.

Эксперты Forbes оценивают годовой контракт со спортсменом уровня Загитовой в диапазоне от $ 100 тыс. до $ 200 тыс. Вероятно, доход от партнёрских соглашений составляет более половины от общего заработка Алины. Она имеет контракты с брендами Puma, Shiseido, Airweave, Twinset, участвовала в рекламных кампаниях Аqua Minerale, Сбербанка и «Аэрофлота».

Загитова пользуется моментом

Осуждать Загитову за извлечение выгоды из своей бешеной популярности, основанной на прошлых победах, глупо. Вероятно, чем больше времени будет проходить с победных прокатов Алины, тем менее привлекательна она станет для спонсоров. Наверняка это понимает и сама спортсменка, и её окружение, а потому Загитова просто пользуется моментом, пока интерес к ней на пике.

Судя по комментариям к последней рекламной записи, некоторых болельщиков поведение Загитовой начинает напрягать:

— Эх, деньги не пахнут.

— Не рекламируй ничего, оно тебе надо?

— Можно для приличия попытаться не монетизировать каждый пост. Страница без души, а жаль.

В целом же фанатская база Загитовой встречает её новые контракты с пониманием и даже радостью. В её адрес и близко нет такого количества обвинений в алчности и звёздной болезни, с каким приходилось сталкиваться другим российским спортсменам, часто снимающимся в рекламе.

Загитова бросила фигурное катание. Или нет? Хватит играть на нервах болельщиков! «Уйти красиво» — не про Алину.

Копия Плющенко

К примеру, Евгений Плющенко быстро потерял значительную долю народной любви, когда переключился со спорта на шоу-бизнес и стал регулярно мелькать в рекламных роликах. Не секрет, что многие фанаты Алины откровенно недолюбливают Евгения, но ведь Загитова сама становится копией Плющенко, во многом повторяя его карьерный путь.

Плющенко – мастер скандальной рекламы. Всё началось со знаменитого ролика про «Чупа-Чупс» За рекламу леденцов фигуриста едва не выгнали из заксобрания Санкт-Петербурга.

К 18 годам у неё уже чуть ли не больше рекламных контрактов, чем у Плющенко было за всю карьеру. Так же, как в своё время Евгений, Алина входит в состав сборной России, получает зарплату, но вместо участия в официальных турнирах катается в шоу. Но главное, Загитова тоже упрямо не желает посмотреть правде в глаза и открыто сказать о том, в чём уже не сомневаются многие её фанаты.

Плющенко официально завершил карьеру только спустя три года после последнего выступления.

Интересно, сколько времени понадобится Загитовой?